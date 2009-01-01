- حرب زحليّة على "كورونا"... وغضب على "الصحة" و"الداخلية"
- هل يُرجئ كورونا موعد انتخابات هيئة مكافحة الفساد؟
- المستشفى قد يفقد قدرته الاستيعابية خلال أيام
- العودة إلى الإقفال التام... جزئياً: الترقيع لا يواجه وباء!
- المؤبّد للمتهم بـ«مجزرة عشقوت»: تربية كلاب أم شكّ وارتياب؟
- هل يعفى القضاة من ضريبة الأملاك المبنية؟
- الحكومة تناقش اقتراحاً بعد أن صار قانوناً!
- قانون الشراء العام... تعزيز دور إدارة المناقصات أو تحجيمه؟
- أستراليا: نشطاء يتحدون حكماً قضائياً للسير بتظاهرة في سيدني رغم المخاطر الصحية
- جنون «كورونا» يغطي لبنان و«الصحة» توصي بإغلاق شامل دون المطار
- «وعكة» ملْتبسة جنوباً هزّت الأولويات اللبنانية
- تصعيد وروايات متضاربة بجنوب لبنان.. حزب الله يتوعد بعمل قادم ونتنياهو يحذره من اللعب بالنار
- مقاضاة "غوغل" في أستراليا بتهمة تضليل المستخدمين
- عارضة الازياء البريطانية ديمي روز وجسد ملتهب بـ"ميني بيكيني"!
- عارضة الأزياء البريطانية كايلي موريس بـ"ميني بيكيني" في إسبانيا
- بإمكانيات مميزة.. الطائرة التركية "أليستا" تستعد للتحليق
- الصين تعلن تزايد الإصابات بكورونا وسط موجات جديدة في آسيا وأوروبا
- لبنان أمام الاستحقاق الأخطر: وقف تدحرج الكارثتين
- مجلسا الوزراء والدفاع غداً لمواجهة كـورونا ... ونتنياهو يُهدِّد لبنان وسوريا
- أسرار وخفايا لبنانية
- لودريان مذهول من سلبية السلطة
- خمسة أسباب تمنع «الحزب» من الحرب
- «زمن الفضائح»: أيّ لبنان سيبقى؟
- لهذه الأسباب يجب الكشف عن عقد «لازارد»
- هل يرد «حزب الله» قبل «الأضحى» أم بعده؟
- كيلي بروك و"صدر" تحسدها عليه نساء العالم!
- "نار وبارود" على جبهة الحدود... وكورونا نحو "سيناريوات تراجيدية"
- خطر الكورونا بند أول: عقوبة السجن أو إنهيار النظام الصحي
- حزب الله ولبنان.. هدفاً حربياً إسرائيلياً وأميركياً؟
- أسئلة مشروعة وملغومة
- سدّ بسري(1/2): التكلفة الهائلة تقارب تحلية مياه البحر
- «كورونا» خارج السيطرة؟
- كورونا: سيناريو إيطاليا يقترب.. والإغلاق الجزئي حتمي
- دياب للمصارف: لا تحلموا بالتنازل عن أصول الدولة!
- "سابقة" الوزاني... هل تندلع "المواجهة" مع "اليونيفيل"؟
- خُلاصة لودريان: لا أمل من الحكومة
- ترامب و"اليونيفيل"... وقْف التمويل أبعد من التهديد والتهويل
- الخائفون من «القرن الصيني»
- أستراليا: زبائن فرع آخر لمطعم تاي روك مطالبون بعزل أنفسهم
- «الفيول المغشوش» يطوي 18 عاماً من مخالفة القانون: رئاسة «المنشآت» حق للمدير العام للنفط
- حسابات مصرف لبنان «المسرّبة» لعام 2018: الخسائر تتراكم
- عندما تتحول المقاومة عند العدو... إلى قدر!
- إسرائيل تنتظر الرد: جيش الاحتلال ينكفئ عن الحدود
- مهزلة نتائج خفراء الجمارك مستمرّة
- تصدير المواشي إلى قطر: هل يهدّد الأمن الغذائي؟
- «كورونا» يجتاح «النواب» و«الخارجية» .. ولبنان على وشك فقد السيطرة عليه
- لبنان في منازلة على «حد السكين» مع... «كورونا»
- نتنياهو يحذر سوريا ولبنان من اندفاعة حزب الله
- لبنان: “هيركات” للمودعين لمصلحة المصارف!
- إيران وتحدي العباءة النجفية
-
المستشفى قد يفقد قدرته الاستيعابية خلال أيام ...الكاتب:
-
العودة إلى الإقفال التام... جزئياً: الترقيع لا ...الكاتب:
-
المؤبّد للمتهم بـ«مجزرة عشقوت»: تربية كلاب أم ...الكاتب:
-
قانون الشراء العام... تعزيز دور إدارة المناقصات ...الكاتب:
-
لودريان مذهول من سلبية السلطة ...الكاتب:
-
خمسة أسباب تمنع «الحزب» من الحرب ...الكاتب:
-
«زمن الفضائح»: أيّ لبنان سيبقى؟ ...الكاتب:
-
لهذه الأسباب يجب الكشف عن عقد «لازارد» ...الكاتب:
-
هل يرد «حزب الله» قبل «الأضحى» أم ...الكاتب:
-
حزب الله ولبنان.. هدفاً حربياً إسرائيلياً وأميركياً؟ ...الكاتب:
-
-
-
-
كورونا: سيناريو إيطاليا يقترب.. والإغلاق الجزئي حتمي ...الكاتب:
-
-
"سابقة" الوزاني... هل تندلع "المواجهة" مع "اليونيفيل"؟ ...الكاتب:
-
-
ترامب و"اليونيفيل"... وقْف التمويل أبعد من التهديد ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
المريض اللبناني الذي لم يعجبه الدواء ...الكاتب:
-
تيتي تيتي...... متل ما رحتي جيتي ...الكاتب:
الحكومة تناقش اقتراحاً بعد أن صار قانوناً!
في جدول أعمال مجلس الوزراء بند عفّى عليه الزمن. بالرغم من أن مجلس النواب سبق أن أقر في ٢٨ أيار قانون السرية المصرفية، إلا أنه يبدو أن مجلس الوزراء سها عن هذا القانون، فتعامل معه كما لو أنه لم يكن. البند الرقم ٦ في جدول الأعمال يعود إلى ١٣ آذار ٢٠١٩، أي إلى ما قبل إقرار القانون وما قبل تأليف الحكومة. في ذلك التاريخ طلب رئيس مجلس النواب من الحكومة الاطلاع على اقتراح القانون الرامي إلى رفع السرية المصرفية والمقدّم من النائب جميل السيد، وإبداء الرأي فيه وإفادة مجلس النواب. لكن حالياً، عندما قرّرت الحكومة درس الطلب، لم تدر، أو تغاضت، عن كون اقتراح السيد كان من بين الاقتراحات التي دمجتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة (تشمل الاقتراح المقدم من تكتل لبنان القوي والاقتراح المقدم من النائبين بولا يعقوبيان وسامي الجميّل)، لتخلص إلى اقتراح موحّد، أقرته اللجان المشتركة وأحالته إلى مجلس النواب، الذي أقرّه بدوره معدّلاً. التعديل، حينها، أفرغ القانون من الحد الأدنى من أهميته، بعد أن سقط البند المتعلّق برفع السرية المصرفية لصالح القضاء بالضربة القاضية لكتل «الاشتراكي» و«المستقبل» و«أمل».
الجديد أن القانون لم يمر في رئاسة الجمهورية، بعدما رفض الرئيس ميشال عون توقيعه بسبب إلغاء حق القضاء في رفع السرية المصرفية، على ما تشير مصادر مطلعة، طالباً من مجلس النواب إعادة النظر فيه.
أمام هذا الواقع، وبعد كل ما سلكه القانون دستورياً، تعود الحكومة إلى المربّع الأول، فتستعرض طلباً من وزارة العدل لإبداء الرأي باقتراح السيد، الذي تحوّل إلى قانون! لم يحدث ذلك خلال عام كامل، لا في الحكومة السابقة ولا في الحكومة الحالية. في الحكومة السابقة لم يطرح الأمر بالرغم من حصولها على استشارة من هيئة الاستشارات والتشريع (١٨ نيسان ٢٠١٩) توضّح فيها أن الاقتراح ينبغي أن يندرج في قانون الإثراء غير المشروع «نظراً لوحدة الموضوع، وللآلية المتكاملة الملحوظة في متن القانون بدلاً من خلق ازدواجية».
لا أحد يعرف سبب إدراج بند يتعلّق باقتراح القانون الذي قدّمه السيد، لكن الأكيد أن الطلب صار من دون موضوع بعد إقرار القانون. ربما كانت الغاية أن لا يضيع الجهد الذي بذلته وزارة العدل هباءً، فهي عملياً أنجزت التقرير قبيل جلسة مجلس النواب بأيام، لكن بدلاً من إنهاء الأمر عند تلك الحدود، عمدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وضع البند على جدول الأعمال بعد شهرين.
في الملف المقدّم، يتبيّن أن مصرف لبنان قد أدلى برأيه، بطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في 11 تشرين الأول ٢٠١٩، وفيه أن بعض الأحكام الواردة في المشروع تؤدي إلى نشوء حالة من الازدواج أو التناقض مع النصوص القانونية المرعية الإجراء. كما لا يمكن فرض أحكامه على الجهات الأجنبية.
وزارة المالية قدّمت رأيها في ١٨ كانون الأول ٢٠١٩، إذ أبدى الوزير علي حسن خليل حرصه على السرية المصرفية، معتبراً أنها أحد أعمدة النظام المصرفي اللبناني، واقتراح القانون المذكور قد «وسّع كثيراً من مروحة الأشخاص المشمولين برفع السرية المصرفية بحيث يطال جزءاً كبيراً من الشعب اللبناني»، علماً بأن الاقتراح ينص على رفع السرية عن أي مستفيد من المال العام تلقائياً، أي من يعملون أو يتعاملون أو يستفيدون من القطاع العام.
بنتيجة تلك الآراء، أحالت وزيرة العدل ماري كلود نجم الملف كاملاً على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع «الإشارة إلى إقرار الحكومة مشروع قانون معجّل بموضوع رفع السرية المصرفية يغطّي الحيثيات المظللة». تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة وحولته إلى مجلس النواب، لم يناقش من بين الاقتراحات التي درستها اللجان في المجلس النواب، بسبب وصوله متأخراً، لكن الحكومة كانت ممثلة في النقاشات التي جرت.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- هل يُرجئ كورونا موعد انتخابات هيئة مكافحة الفساد؟
- المستشفى قد يفقد قدرته الاستيعابية خلال أيام
- العودة إلى الإقفال التام... جزئياً: الترقيع لا يواجه وباء!
- المؤبّد للمتهم بـ«مجزرة عشقوت»: تربية كلاب أم شكّ وارتياب؟
- هل يعفى القضاة من ضريبة الأملاك المبنية؟
- الحكومة تناقش اقتراحاً بعد أن صار قانوناً!
- جنون «كورونا» يغطي لبنان و«الصحة» توصي بإغلاق شامل دون المطار
- «وعكة» ملْتبسة جنوباً هزّت الأولويات اللبنانية
- تصعيد وروايات متضاربة بجنوب لبنان.. حزب الله يتوعد بعمل قادم ونتنياهو يحذره من اللعب بالنار
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)