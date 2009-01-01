- حرب زحليّة على "كورونا"... وغضب على "الصحة" و"الداخلية"
- هل يُرجئ كورونا موعد انتخابات هيئة مكافحة الفساد؟
- المستشفى قد يفقد قدرته الاستيعابية خلال أيام
- العودة إلى الإقفال التام... جزئياً: الترقيع لا يواجه وباء!
- المؤبّد للمتهم بـ«مجزرة عشقوت»: تربية كلاب أم شكّ وارتياب؟
- هل يعفى القضاة من ضريبة الأملاك المبنية؟
- الحكومة تناقش اقتراحاً بعد أن صار قانوناً!
- قانون الشراء العام... تعزيز دور إدارة المناقصات أو تحجيمه؟
- أستراليا: نشطاء يتحدون حكماً قضائياً للسير بتظاهرة في سيدني رغم المخاطر الصحية
- جنون «كورونا» يغطي لبنان و«الصحة» توصي بإغلاق شامل دون المطار
- «وعكة» ملْتبسة جنوباً هزّت الأولويات اللبنانية
- تصعيد وروايات متضاربة بجنوب لبنان.. حزب الله يتوعد بعمل قادم ونتنياهو يحذره من اللعب بالنار
- مقاضاة "غوغل" في أستراليا بتهمة تضليل المستخدمين
- عارضة الازياء البريطانية ديمي روز وجسد ملتهب بـ"ميني بيكيني"!
- عارضة الأزياء البريطانية كايلي موريس بـ"ميني بيكيني" في إسبانيا
- بإمكانيات مميزة.. الطائرة التركية "أليستا" تستعد للتحليق
- الصين تعلن تزايد الإصابات بكورونا وسط موجات جديدة في آسيا وأوروبا
- لبنان أمام الاستحقاق الأخطر: وقف تدحرج الكارثتين
- مجلسا الوزراء والدفاع غداً لمواجهة كـورونا ... ونتنياهو يُهدِّد لبنان وسوريا
- أسرار وخفايا لبنانية
- لودريان مذهول من سلبية السلطة
- خمسة أسباب تمنع «الحزب» من الحرب
- «زمن الفضائح»: أيّ لبنان سيبقى؟
- لهذه الأسباب يجب الكشف عن عقد «لازارد»
- هل يرد «حزب الله» قبل «الأضحى» أم بعده؟
- كيلي بروك و"صدر" تحسدها عليه نساء العالم!
- "نار وبارود" على جبهة الحدود... وكورونا نحو "سيناريوات تراجيدية"
- خطر الكورونا بند أول: عقوبة السجن أو إنهيار النظام الصحي
- حزب الله ولبنان.. هدفاً حربياً إسرائيلياً وأميركياً؟
- أسئلة مشروعة وملغومة
- سدّ بسري(1/2): التكلفة الهائلة تقارب تحلية مياه البحر
- «كورونا» خارج السيطرة؟
- كورونا: سيناريو إيطاليا يقترب.. والإغلاق الجزئي حتمي
- دياب للمصارف: لا تحلموا بالتنازل عن أصول الدولة!
- "سابقة" الوزاني... هل تندلع "المواجهة" مع "اليونيفيل"؟
- خُلاصة لودريان: لا أمل من الحكومة
- ترامب و"اليونيفيل"... وقْف التمويل أبعد من التهديد والتهويل
- الخائفون من «القرن الصيني»
- أستراليا: زبائن فرع آخر لمطعم تاي روك مطالبون بعزل أنفسهم
- «الفيول المغشوش» يطوي 18 عاماً من مخالفة القانون: رئاسة «المنشآت» حق للمدير العام للنفط
- حسابات مصرف لبنان «المسرّبة» لعام 2018: الخسائر تتراكم
- عندما تتحول المقاومة عند العدو... إلى قدر!
- إسرائيل تنتظر الرد: جيش الاحتلال ينكفئ عن الحدود
- مهزلة نتائج خفراء الجمارك مستمرّة
- تصدير المواشي إلى قطر: هل يهدّد الأمن الغذائي؟
- «كورونا» يجتاح «النواب» و«الخارجية» .. ولبنان على وشك فقد السيطرة عليه
- لبنان في منازلة على «حد السكين» مع... «كورونا»
- نتنياهو يحذر سوريا ولبنان من اندفاعة حزب الله
- لبنان: “هيركات” للمودعين لمصلحة المصارف!
- إيران وتحدي العباءة النجفية
-
المستشفى قد يفقد قدرته الاستيعابية خلال أيام ...الكاتب:
-
العودة إلى الإقفال التام... جزئياً: الترقيع لا ...الكاتب:
-
المؤبّد للمتهم بـ«مجزرة عشقوت»: تربية كلاب أم ...الكاتب:
-
قانون الشراء العام... تعزيز دور إدارة المناقصات ...الكاتب:
-
لودريان مذهول من سلبية السلطة ...الكاتب:
-
خمسة أسباب تمنع «الحزب» من الحرب ...الكاتب:
-
«زمن الفضائح»: أيّ لبنان سيبقى؟ ...الكاتب:
-
لهذه الأسباب يجب الكشف عن عقد «لازارد» ...الكاتب:
-
هل يرد «حزب الله» قبل «الأضحى» أم ...الكاتب:
-
حزب الله ولبنان.. هدفاً حربياً إسرائيلياً وأميركياً؟ ...الكاتب:
-
-
-
-
كورونا: سيناريو إيطاليا يقترب.. والإغلاق الجزئي حتمي ...الكاتب:
-
-
"سابقة" الوزاني... هل تندلع "المواجهة" مع "اليونيفيل"؟ ...الكاتب:
-
-
ترامب و"اليونيفيل"... وقْف التمويل أبعد من التهديد ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
المريض اللبناني الذي لم يعجبه الدواء ...الكاتب:
-
تيتي تيتي...... متل ما رحتي جيتي ...الكاتب:
هل يعفى القضاة من ضريبة الأملاك المبنية؟
تعرض وزارة المالية على جلسة مجلس الوزراء اليوم موضوع "إعفاء مساكن القضاة من ضريبة الأملاك المبنية بصورة دائمة ومستمرة"، لاتخاذ القرار بشأنه. ملخص الملف يفيد بأن قانون الجمعيات التعاونية يعفي الجمعيات من ضريبة الأملاك المبنية على الأبنية التي تملكها وتشغّلها. وتستفيد منه الجمعيات «بصفتها شخصية معنوية قائمة بذاتها من دون الغير الذي تتعامل معه، حتى لو كان هذا الغير من أعضائها».
وتستعرض الوزارة قراراً لمجلس شورى الدولة بشأن مراجعة قدّمها القاضي أيمن عويدات، يشير إلى حقه في إعفاء عقاره بصورة دائمة من ضريبة الاملاك المبنية على اعتبار أن المشترع، بتعديله المادة 11 من نظام صندوق تعاضد القضاة، أراد إفادة المنتسبين إلى الصندوق من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الإسكان ومن الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 58 المعدلة من قانون الجمعيات التعاونية وصناديق التعاضد، من دون تقييد أو حصر، وتشمل هذه الإعفاءات الأملاك المبنية.
وإذ تفيد الوزارة بأن قضاة آخرين تقدّموا بكتب إلى الوزارة يطلبون بموجبها إعفاءهم من ضريبة الاملاك المبنية بصورة دائمة بالاستناد إلى قرار الشورى، فهي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه.
كما توضح الوزارة أنها استشارت ديوان المحاسبة، وخلص إلى أن العقارات المبنية التي يملكها القضاة معفاة من ضريبة الأملاك المبنية، بصرف النظر عن عامل المساحة أو أي عامل آخر، والأمر نفسه أيّدته هيئة الاستشارات والتشريع.
لكن الوزارة، بناءً على الرأيين السابقين، اعتبرت أن المادة 9 من قانون الإسكان جزء متمّم لقانون صندوق التعاضد، وبالتالي يبقى المستفيد الذي حصل على قرض بواسطة الصندوق مُعفى من ضريبة الأملاك المبنية لمدة 10 سنوات من تاريخ الشراء. أما بشأن المادة 58 من قانون الجمعيات، فاعتبرت أن الإعفاء المذكور فيها يطال الجمعيات دون أعضائها، ومنهم أعضاء صندوق تعاضد القضاة.
ورأت أن ما خلص إليه مجلس الشورى يؤدي إلى تكريس منهج يؤثر سلباً على حقوق الخزينة ويتعارض مع النص القانوني المذكور.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- هل يُرجئ كورونا موعد انتخابات هيئة مكافحة الفساد؟
- المستشفى قد يفقد قدرته الاستيعابية خلال أيام
- العودة إلى الإقفال التام... جزئياً: الترقيع لا يواجه وباء!
- المؤبّد للمتهم بـ«مجزرة عشقوت»: تربية كلاب أم شكّ وارتياب؟
- هل يعفى القضاة من ضريبة الأملاك المبنية؟
- الحكومة تناقش اقتراحاً بعد أن صار قانوناً!
- جنون «كورونا» يغطي لبنان و«الصحة» توصي بإغلاق شامل دون المطار
- «وعكة» ملْتبسة جنوباً هزّت الأولويات اللبنانية
- تصعيد وروايات متضاربة بجنوب لبنان.. حزب الله يتوعد بعمل قادم ونتنياهو يحذره من اللعب بالنار
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)