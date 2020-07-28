- معركة "لقيطة" على الحدود... والدولة على "الحياد"!
- عودة حذرة للإقفال لمحاصرة تمدّد كورونا
- العودة إلى مزارع شبعا: الردّ آتٍ والحرب مؤجلة
- الحزب تبرّأ من عملية فاشلة؟ أو أجرى استطلاعاً لقدرات العدوّ؟
- سدّ بسري (2/2): باسيل ينسف حقوق البقاع والجنوب وعكار
- مآلات الانهيار.. ومآلات الحياد
- مباراة "استاد مزارع شبعا" انتهت بالتعادل
- د. مِحفارة: أغلقوا المطار وافتحوا البلد.. وPCR يخطىء
- القرض "غير" الحسن: "تركيها" على الله... مش على حزبو
- حرب زحليّة على "كورونا"... وغضب على "الصحة" و"الداخلية"
- هل يُرجئ كورونا موعد انتخابات هيئة مكافحة الفساد؟
- المستشفى قد يفقد قدرته الاستيعابية خلال أيام
- العودة إلى الإقفال التام... جزئياً: الترقيع لا يواجه وباء!
- المؤبّد للمتهم بـ«مجزرة عشقوت»: تربية كلاب أم شكّ وارتياب؟
- هل يعفى القضاة من ضريبة الأملاك المبنية؟
- الحكومة تناقش اقتراحاً بعد أن صار قانوناً!
- قانون الشراء العام... تعزيز دور إدارة المناقصات أو تحجيمه؟
- أستراليا: نشطاء يتحدون حكماً قضائياً للسير بتظاهرة في سيدني رغم المخاطر الصحية
- توقعات الأبراج ليوم July 28, 2020
- جنون «كورونا» يغطي لبنان و«الصحة» توصي بإغلاق شامل دون المطار
- «وعكة» ملْتبسة جنوباً هزّت الأولويات اللبنانية
- تصعيد وروايات متضاربة بجنوب لبنان.. حزب الله يتوعد بعمل قادم ونتنياهو يحذره من اللعب بالنار
- مقاضاة "غوغل" في أستراليا بتهمة تضليل المستخدمين
- عارضة الازياء البريطانية ديمي روز وجسد ملتهب بـ"ميني بيكيني"!
- عارضة الأزياء البريطانية كايلي موريس بـ"ميني بيكيني" في إسبانيا
- بإمكانيات مميزة.. الطائرة التركية "أليستا" تستعد للتحليق
- الصين تعلن تزايد الإصابات بكورونا وسط موجات جديدة في آسيا وأوروبا
- لبنان أمام الاستحقاق الأخطر: وقف تدحرج الكارثتين
- مجلسا الوزراء والدفاع غداً لمواجهة كـورونا ... ونتنياهو يُهدِّد لبنان وسوريا
- أسرار وخفايا لبنانية
- لودريان مذهول من سلبية السلطة
- خمسة أسباب تمنع «الحزب» من الحرب
- «زمن الفضائح»: أيّ لبنان سيبقى؟
- لهذه الأسباب يجب الكشف عن عقد «لازارد»
- هل يرد «حزب الله» قبل «الأضحى» أم بعده؟
- كيلي بروك و"صدر" تحسدها عليه نساء العالم!
- "نار وبارود" على جبهة الحدود... وكورونا نحو "سيناريوات تراجيدية"
- خطر الكورونا بند أول: عقوبة السجن أو إنهيار النظام الصحي
- حزب الله ولبنان.. هدفاً حربياً إسرائيلياً وأميركياً؟
- أسئلة مشروعة وملغومة
- سدّ بسري(1/2): التكلفة الهائلة تقارب تحلية مياه البحر
- «كورونا» خارج السيطرة؟
- كورونا: سيناريو إيطاليا يقترب.. والإغلاق الجزئي حتمي
- دياب للمصارف: لا تحلموا بالتنازل عن أصول الدولة!
- "سابقة" الوزاني... هل تندلع "المواجهة" مع "اليونيفيل"؟
- خُلاصة لودريان: لا أمل من الحكومة
- ترامب و"اليونيفيل"... وقْف التمويل أبعد من التهديد والتهويل
- الخائفون من «القرن الصيني»
- أستراليا: زبائن فرع آخر لمطعم تاي روك مطالبون بعزل أنفسهم
- «الفيول المغشوش» يطوي 18 عاماً من مخالفة القانون: رئاسة «المنشآت» حق للمدير العام للنفط
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
حزب الله ولبنان.. هدفاً حربياً إسرائيلياً وأميركياً؟ ...الكاتب:
-
-
-
-
كورونا: سيناريو إيطاليا يقترب.. والإغلاق الجزئي حتمي ...الكاتب:
-
-
"سابقة" الوزاني... هل تندلع "المواجهة" مع "اليونيفيل"؟ ...الكاتب:
-
-
ترامب و"اليونيفيل"... وقْف التمويل أبعد من التهديد ...الكاتب:
-
-
-
العودة إلى مزارع شبعا: الردّ آتٍ والحرب مؤجلة
لا أحد يريد الحرب. كثرة التصريح والتلويح، تشير إلى أن كل الأطراف تهاب الانفجار. التوتر مستمر والتصعيد قائم. لكن لا مؤشرات حول اندلاع الحرب الكبرى. إسرائيل ليست في الوارد، وربما غير قادرة.. إلا إذا كان هناك ما ليس متوقعاً.
في المقابل ثمة قراءة ثانية، تعتبر أن إسرائيل تستدرج حزب الله إلى حرب. والحزب لن يقع في هذا الفخ، لأنه ليس في الوارد. حريص على بيئته، ويواجه أعتى الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وأي انفجار قد يؤدي إلى خسارة مكتسبات كثيرة. الحرب النفسية أكبر من تلك الواقعية. لكن الواقع المتوتر يتقدم أكثر. ماذا تريد إسرائيل؟ هل تريد الحرب؟ هل تنتهز فرصة الأسابيع الأخيرة من ولاية دونالد ترامب، فتشعل الجبهة اللبنانية، باعتبار أن الظروف مؤاتية، ولن يأتي مثلها فيما بعد؟
الرواية الملتبسة
ما جرى بالأمس يحتاج للكثير من المعلومات لتتوضح معالمه. في الأيام المقبلة ستتسرب المعلومات تباعاً. إسرائيل تقول إن ادعاءاتها موثقة. حزب الله نفى أنه همَّ بتنفيذ عملية عسكرية، وتوعد أن ردّه آتٍ قريباً. جزء من ضياع الرواية، يشير إلى الضياع الأوسع الذي يحيط بمجريات الجبهة، كما بالمجريات السياسية المرتبطة بها. القصة لن تنتهي عند حدود مساء الاثنين. ثمة فصول ستتوالى. قد تتغير الأشكال أو تبقى على قواعدها الكلاسيكية. يعرف حزب الله كيف يجيّر الحرب النفسية لصالحه. أظهر إسرائيل في موقع المرتبك والخائف، فيقول إن الخوف دفعها إلى تخيّل حصول عملية تسلل وتحضير من قبل الحزب لتنفيذ عمليته. الحزب قادر على تسويق هذه الرواية في لبنان، على الرغم من الإعلان الاسرائيلي عن امتلاك توثيقٍ لما جرى.
حسب المعطيات، فإن الحزب كان يستعد لتنفيذ عملية، أو ربما لجأ إلى تكتيك عسكري لإشغال الإسرائيليين في نقطة، والتنفيذ في موضع آخر. وهذا ربما يفسر التضارب في الروايات الاسرائيلية. تارة عملية التسلل، أو استهداف ناقلة جند بصاروخ، أو حصول اشتباك وإطلاق نار. هذا جزء من عدة المعركة. وتقول المعطيات إن الاستنفار الحاصل في الجنوب منذ أيام، كان يؤشر إلى حتمية حصول عمل عسكري. ما إن تواردت الأنباء حتى ظهر أيضاً تضارب في رواية حلفاء الحزب وجمهوره. طبعاً، الحزب غير ملزم بهذه الروايات طالما بقي على صمته، إلا ان خروج المواكب لتوزيع الحلوى احتفاء بالعملية مؤشر للتهيؤ النفسي والعملي لحصول العملية. خصوصاً أن والدة فقيد الحزب في سوريا هي التي عملت على توزيع الحلوى.
الجيش واليونيفيل
ربما كان الحزب في المرحلة الأولى أو الثانية من العملية، ولم يصل إلى الخواتيم. لذا، أتى نفي الحزب فيما بعد وتأكيده بأن ردّه لم ينفذ وسينفذه. وحسب المعطيات أيضاً فإن قوات اليونيفيل وحتى الجيش اللبناني اللذين يحققان بما جرى أصبح لديهم المعلومات اللازمة حول ما حدث. وأن هناك عملية كانت محضرة، لكنها لم تحقق هدفها. لم يُحسم بعد إذا ما فشلت العملية، أم أُفشلت من قبل الاسرائيليين، أم أن حزب الله اختار تغيير الهدف أم المناورة بها؟ لكن ما جرى يفترض أن يغيّر وجهة العملية التي سيرد فيها الحزب. قد لا يكون الخيار الجديد منحصراً بالقواعد السابقة باستهداف آلية عسكرية أو ناقلة جند. إنما لا بد من التوجه إلى هدف آخر، في الجو أو في البحر مثلاً. وقد لا يفعل، حفاظاً على سرية تقنياته العسكرية.
رد الفعل وقواعد الاشتباك
لكن، بلا شك، إن الاسرائيلي الذي يستمر بتهديد الحزب واعتباره يلعب بالنار، والإشارة إلى أن الرد سيكون قاسياً، ويلقي بالمسؤولية على لبنان كدولة. سيتخذ من هذه العملية محاولة لجس نبض الحزب. بمعنى أن الاسرائيلي استهدف مواقع في الأراضي اللبنانية، ولم تُعرف ماهية الأهداف. هل كان هناك عناصر من الحزب استهدفوا بالقصف؟ المسألة تتعلق برد فعل حزب الله. قياس الردّ ومداه، يفترض أن يحدد ما سيأتي في المقبل من الأيام. إما تثبيت قواعد الاشتباك، أو ربما رفضها إسرائيلياً وتنفيذ التهديد بالرد الأقصى، فتتحول قواعد الاشتباك من ضربة مقابل ضربة إلى معركة أوسع. أما بحال عدم رد الحزب، فإن الاسرائيلي قد يتحفز لتنفيذ عمليات عسكرية أخرى في لبنان، وضرب أهداف يريدها. وهذا ما لا يمكن لحزب الله أن يقبل به. فهو ليس النظام السوري، ولن يكون لديه قدرة امتصاص، كما هو حال ايران في تأجيل ردها على الضربات التي استهدفت مواقع أساسية على أراضيها.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
منير الربيع
صحافي لبناني
- العودة إلى مزارع شبعا: الردّ آتٍ والحرب مؤجلة
- حزب الله ولبنان.. هدفاً حربياً إسرائيلياً وأميركياً؟
- لبنان والتحذيرات الدولية.. النأي بالنفس قبل الحرب الكبرى
- أميركا تتسيّد أجواء المنطقة: حرمان إيران من مطار بيروت؟
- كرة "الحياد".. أتدفع حزب الله إلى حرب مع إسرائيل؟
- "الحياد" لاستعادة لبنان: عنوان حوار أم صراع طائفي؟
- خطأ حزب الله: اعتصم بالحكومة الفاشلة فخسر المسيحيين
- الراعي والحياد..لا مهرب لحزب الله وعون من التنازلات
- لبنان الذي تحطمت اسطورته بين البادية والبحر
- موقف الراعي فاتيكاني ودولي.. ماذا سيفعل حزب الله وعونه؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)