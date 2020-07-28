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حزب الله ولبنان.. هدفاً حربياً إسرائيلياً وأميركياً؟ ...الكاتب:
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كورونا: سيناريو إيطاليا يقترب.. والإغلاق الجزئي حتمي ...الكاتب:
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"سابقة" الوزاني... هل تندلع "المواجهة" مع "اليونيفيل"؟ ...الكاتب:
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أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ يؤكد أحد السياسيين البارزين، أنّ تغريدة زعيم سياسي عن فريق الممانعة تُعدّ الأبرز في مواقفه السياسية منذ فترة طويلة، وتحمل دلالات أمام استحقاقات داهمة من موضوع الحياد وقرار المحكمة الدولية.
ـ يستبعد سفير عربي فاعل في لبنان، وصول أي موفد خليجي إلى بيروت في هذه المرحلة، كاشفاً في مجالسه أنّ التواصل والتنسيق محصور دولياً وفاتيكانياً بموقف البطريرك الراعي الذي هو عنوان أي حل للملف اللبناني.
ـ تترقب الاوساط الديبلوماسية الغربية في لبنان ما يمكن ان تطلقه الحكومة من خطوات قريبة للحكم على نتائج المواقف والرسائل القوية التي نقلها وزير الخارجية الفرنسي في زيارته لبيروت.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قال ضابط عربي كبير سابق عايش حروباً عربية "إسرائيلية" إن الحالة التي أظهرها جيش الاحتلال وقيادته السياسية والعسكرية تجعل الكيان وجيشه بمعزل عن حجم القوة التدميريّة التي يملكها في مصاف حكومات وجيوش عالم ثالث تفتقد الثقة والمصداقيّة والسيطرة؛ وهذا سيحكم المواجهات المقبلة.
ـ كواليس
تابعت عواصم الغرب ووسائل الإعلام فيها الوضع على حدود لبنان الجنوبية من خلال روايات جيش الاحتلال وعند صدور بيان المقاومة انتقلت المتابعة عن الحدث الى أخبار أخرى، فبدت المقاومة صاحبة الكلمة الفصل في حقيقة ما يجري.
صحيفة الجمهورية
ـ أكد مسؤول في حزب بارز أن أحد أسباب عدم التعليق على موقف مرجعية دينية هو عدم إحراج حليف للحزب.
ـ ذُهل مرجع رسمي عندما طالع تقريراً تحدث عن حجم إصابات كورونا التي طاولت القطاع الطبي والإستشفائي والصليب الأحمر.
ـ يتردد في الكواليس عن الحاجة الماسة إلى فحوص الـ "بي سي آر" لعدم توافرها خصوصا ازدياد الإصابات بكوفيد 19.
صحيفة اللواء
ـ اهتم دبلوماسي غربي بالمعلومات التي رافقت "الحدث الأمني" في مزارع شبعا، تمهيداً لإجراء تقاطع مع تقارير اليونيفيل!
ـ فوجئ مرجع بحجم عمليات الصرف التي ضربت مؤسسات صحية وإنمائية كبرى.
ـ سادت أجواء من الترقب أسواق القطع، وبدا الصيارفة بانتظار أمر ما.
صحيفة نداء الوطن
ـ يؤكد مقربون من قصر بعبدا أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لا يزال يدرس مسألة الحياد التي طرحها البطريرك الراعي، لكنه لن يتبنى أي موقف بهذا الشأن إلى حين اتضاح الصورة الداخلية والإقليمية.
ـ يفيد مسؤولون معنيون بأنّ لجنة دمج المصارف بصدد الانتقال إلى مرحلة "الخطوات العملانية" بعد الانتهاء من وضع تقريرها خلال الشهرين المقبلين.
ـ يردد مواطنون في قرى جنوبية أنّ أصحاب عدد من المحطات التي تم تزويدها بالمازوت المدعوم عمدوا إلى بيعه مباشرة في السوق السوداء من دون حتى إفراغه في خزانات محطاتهم.
.
صحيفة الأنباء
تباين وسجال
تبابن واضح في مقاربة ملف صحي طارئ بين المراجع المعنية الأمر الذي انعكس سجالا في اجتماع رسمي.
*الخطأ الفضيحة
تكرر الخطأ نفسه في أكثر من منطقة لبنانية في ملف حساس ودقيق على تماس مباشر بسلامة الناس ويكاد يرقى الى مستوى الفضيحة.
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أحدث الأخبار - لبنان
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سيدني - استراليا
- "بروفة " أم مواجهة ملتبسة بين إسرائيل والحزب؟ لبنان إلى الإقفال على مرحلتين هرباً من التفشي
- كورونا يضرب.. والتصنيف ينحدر.. والحدود الجنوبية: إحتمالات مفتوحة
- أسرار وخفايا لبنانية
- الجنوب: «حرب أعصاب» أم «ميني مواجهة»؟!
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- عودة حذرة للإقفال لمحاصرة تمدّد كورونا
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