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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 14 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ يؤكد أحد السياسيين البارزين، أنّ تغريدة زعيم سياسي عن فريق الممانعة تُعدّ الأبرز في مواقفه السياسية منذ فترة ‏طويلة، وتحمل دلالات أمام استحقاقات داهمة من موضوع الحياد وقرار المحكمة الدولية‎.

ـ يستبعد سفير عربي فاعل في لبنان، وصول أي موفد خليجي إلى بيروت في هذه المرحلة، كاشفاً في مجالسه أنّ ‏التواصل والتنسيق محصور دولياً وفاتيكانياً بموقف البطريرك الراعي الذي هو عنوان أي حل للملف اللبناني‎.

ـ تترقب الاوساط الديبلوماسية الغربية في لبنان ما يمكن ان تطلقه الحكومة من خطوات قريبة للحكم على نتائج ‏المواقف والرسائل القوية التي نقلها وزير الخارجية الفرنسي في زيارته لبيروت‎.‎

 

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قال ضابط عربي كبير سابق عايش حروباً عربية "إسرائيلية" إن الحالة التي أظهرها جيش الاحتلال وقيادته ‏السياسية والعسكرية تجعل الكيان وجيشه بمعزل عن حجم القوة التدميريّة التي يملكها في مصاف حكومات ‏وجيوش عالم ثالث تفتقد الثقة والمصداقيّة والسيطرة؛ وهذا سيحكم المواجهات المقبلة‎.

ـ كواليس‎

تابعت عواصم الغرب ووسائل الإعلام فيها الوضع على حدود لبنان الجنوبية من خلال روايات جيش الاحتلال ‏وعند صدور بيان المقاومة انتقلت المتابعة عن الحدث الى أخبار أخرى، فبدت المقاومة صاحبة الكلمة الفصل في ‏حقيقة ما يجري‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ أكد مسؤول في حزب بارز أن أحد أسباب عدم التعليق على موقف مرجعية دينية هو عدم إحراج حليف للحزب‎.

ـ ذُهل مرجع رسمي عندما طالع تقريراً تحدث عن حجم إصابات كورونا التي طاولت القطاع الطبي والإستشفائي ‏والصليب الأحمر‎.

ـ يتردد في الكواليس عن الحاجة الماسة إلى فحوص الـ "بي سي آر" لعدم توافرها خصوصا ازدياد الإصابات ‏بكوفيد 19‏‎.‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ اهتم دبلوماسي غربي بالمعلومات التي رافقت "الحدث الأمني" في مزارع شبعا، تمهيداً لإجراء تقاطع مع تقارير ‏اليونيفيل‎!

ـ فوجئ مرجع بحجم عمليات الصرف التي ضربت مؤسسات صحية وإنمائية كبرى‎.

ـ سادت أجواء من الترقب أسواق القطع، وبدا الصيارفة بانتظار أمر ما‎.‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يؤكد مقربون من قصر بعبدا أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لا يزال يدرس مسألة الحياد التي طرحها ‏البطريرك الراعي، لكنه لن يتبنى أي موقف بهذا الشأن إلى حين اتضاح الصورة الداخلية والإقليمية‎.

ـ يفيد مسؤولون معنيون بأنّ لجنة دمج المصارف بصدد الانتقال إلى مرحلة "الخطوات العملانية" بعد الانتهاء من ‏وضع تقريرها خلال الشهرين المقبلين‎.

ـ يردد مواطنون في قرى جنوبية أنّ أصحاب عدد من المحطات التي تم تزويدها بالمازوت المدعوم عمدوا إلى بيعه ‏مباشرة في السوق السوداء من دون حتى إفراغه في خزانات محطاتهم‎.‎

 .‎

صحيفة الأنباء

تباين وسجال‎ ‎

تبابن واضح في مقاربة ملف صحي طارئ بين المراجع المعنية الأمر الذي انعكس سجالا في اجتماع رسمي‎.‎

 

‎*‎الخطأ الفضيحة

تكرر الخطأ نفسه في أكثر من منطقة لبنانية في ملف حساس ودقيق على تماس مباشر بسلامة الناس ويكاد يرقى ‏الى مستوى الفضيحة.

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