- لبنان: حجب موقع إلكتروني يتيح الوصول إلى السجلات العامة دون سند قانوني
- عنف جنسي ضد نساء ترانس ورجال في النزاع السوري
- الفنانة قمر فى أحدث إطلالاتها على "انستغرام".. إثارة جسدها وجاذبيتها الجنسية لا تقاوم!
- هل نضجت الظروف الداخلية في لبنان لإقالة حكومة حسان دياب
- دياب يسحب تصريح «حالة الفجور».. وجنبلاط يدعو إلى تغيير «حكومة الذئب»
- لبنان المزنّر بالمخاطر... على عتبة «الدولة الفاشلة»
- سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة: "إذا تعرضنا للهجوم سندفن حزب الله تحت أنقاض لبنان"
- نحو 17 مليون مصاب عبر العالم.. وفيات قياسية بكورونا في أميركا وارتفاع مفاجئ للإصابات بالصين
- أستراليا: كوينزلاند تعلن مدينة سيدني وضواحيها بؤرة تفشي وتمنع سكانها من الدخول
- أستراليا: تسع وفيات جديدة في فيكتوريا مع استمرار أزمة تفشي الوباء في قطاع رعاية المسنين
- أستراليا.. "ما زلنا متماسكين": تأكيد حالات في مطاعم وصالون تجميل ومدرسة في سيدني
- دياب يُمعن في سياسات الإنكار ويُهاجم لودريان
- شكوى ضد إسرائيل ونتنياهو يتوعّد... وتمديد التعبئة لآخر آب
- أسرار وخفايا لبنانية
- لبنان لامَس فنزويلا... فماذا تفعل «الجثة»؟
- تراجع ترامب يزيد مخاطر الحرب
- خرق عربي في ملف النازحين ودعم مالي للعودة؟
- عن دياب ولودريان والنميمة في حضرة السفير!
- السلع المدعومة... «طحيش وطبيش وطحين ما فيش»
- وجدوها تُنقنق وتنفخ خديها وتصيح مثل الديك.. أطباء نفسيون يفسرون “حالة نادرة” لامرأة اعتقدت أنها دجاجة
- النموذج الصيني الذي لا يناسبنا
- أهم "إنجازات" دياب: كسْر هيبة الرئاسة الثالثة!
- «انفصام الدولة» يطرح الاسئلة الخطيرة .. وماذا عن «استعداء» الاصدقاء أيضاً!؟
- الدولة الفاشلة: أزمة كهرباء وبنزين وفيول... ونفايات
- باسيل يُعلن الحرب على قائد الجيش (1/2)
- حكومة الفوضى الكبرى و"عهدها": حزب الانتصار يتسيّد الخراب
- "إطلالة" تجديد البيعة لـ"حزب الله" وتفخيخ "حياد" الراعي
- عقيص يروي انقلاب عون على قانون "التعيينات"
- الناشط حسّان دياب: "حضر" مجلس الدفاع.. وسأل الحكومة "وينيه الدولة؟"
- جولة على 4 مستشفيات: الواسطة والفوضى في فحوص الـPCR
- النقيب يردّ على الحملة: إنها السرّية المهنية
- "المستقبل" و"الحزب": الحقيقة شيء... وربط النزاع شيء آخر
- التحذير من توسّع الدور التركي: أمني أم سياسي؟
- المازوت في غالونات السوق السوداء "على عينِك يا دولة" ومحطات شريكة
- «حزب الله» و«القوات»: للعلاقة حدود...
- لبنان يدخل الدوامة الدولية الصعبة
- أزمة المازوت جنوباً: الاستنسابية مستمرة
- هل قلتَ حياد؟
- العين على المطار... والمُستشفيات
- الشدّ في حبال تالفة بين السدود والنفايات
- ماذا تحضّر أميركا وإسرائيل لـ «حزب الله»... مَن المستهدَف... ومتى يأتي الردّ؟
- لبنان... فوق صفيحٍ لاهب من الجنوب إلى لاهاي
- لبنان يجدّد التعبئة العامة ضد «كورونا» ودياب ينتقد ربط المساعدات بمفاوضات «صندوق النقد»
- هموم إضافية تبعث على الخوف عند اللبنانيين
- الوطني الحر يتبنى موقف حزب اللّه حول وصفة "الحياد"
- "حزب الله".. أنا لبنان ولبنان أنا
- ما هي حقيقة ما يجري على الجبهة اللبنانيّة الإسرائيليّة من تطوّراتٍ في اليومين الماضيين؟ ولماذا نعتقد بأنّ “حزب الله” خرَج فائزًا؟ وأين ومتَى سيثأر لشهيده الذي قُتِل في سورية؟ وماذا تعني استراتيجيّة الغُموض الجديدة التي يتّبعها هذه الأيّام؟ وكيف أسقط نِتنياهو مقولة “الحِياد”؟
- حدث في مثل هذا اليوم July 29, 2020
- توقعات الأبراج ليوم July 29, 2020
- أستراليا: نحمل إيران مسؤولية سلامة مواطنتنا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
فضيحة دياب ولودريان: الخيار الأمني لتغطية الإفلاس ...الكاتب:
-
«الحزب» والمنازلة الكبــرى: لمَن تُقرَع الأجراس؟ ...الكاتب:
-
-
-
صندوق «أوكسجين» ينطلق خلال أيام: المشهد الصناعي ...الكاتب:
-
العودة إلى مزارع شبعا: الردّ آتٍ والحرب ...الكاتب:
-
الحزب تبرّأ من عملية فاشلة؟ أو أجرى ...الكاتب:
لبنان: حجب موقع إلكتروني يتيح الوصول إلى السجلات العامة دون سند قانوني
جنيف- انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم استمرار السلطات اللبنانية بأجهزتها الأمنية والقضائية في قمع الحريات العامة وتقييد حرية النشر، لاسيما ما يتعلق بنشر معلومات وسجلات سواء عن سياسيين أو شخصيات نافذة.
وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي، إنه تابع باستغراب شديد قرار المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات اللبنانية بحجب موقع chinmimlam.com بسبب نشره بيانات ومعلومات هي متوفرة أصلاً على موقع وزارة العدل اللبنانية ومتاحة لاطلاع الجمهور في السجل التجاري.
وصدر قرار الحجب بناء على إحالة قاضي الأمور المستعجلة في بيروت في 16 حزيران/يونيو الماضي، علمًا أن المعلومات المعروضة على الموقع المذكور لا تطال بيانات شخصية للمحامين وإنما توصل المعلومات المتوفرة للاطلاع بصورة أسهل وأسرع.
ولفت المستشار القانوني لدى الأورومتوسطي "طارق حجار" إلى أنّ أكثر ما يثير القلق أنّ طلب حجب الموقع جاء من نقابة المحامين في بيروت، والتي من المفترض أن تمثّل خط الدفاع الأول عن الحريات العامة، وداعمًا رئيسيًا لتعزيز الشفافية والمحاسبة.
وأشار "حجار" إلى أنّ سلوك النقابة يتعارض في الأساس مع المبادئ والأخلاقيات التي تحكم عملها، محذرًا من الانعكاسات الخطيرة لذلك على شفافية ونزاهة عمل النقابة.
وحث المرصد الحقوقي الدولي جميع المعنيين من قضاء ونقابة محامين على حد سواء في لبنان على تطبيق القانون وفق أعلى معايير الشفافية دون محاباة أو انحياز، سيما أن المادة الأولى من قانون حق الوصول إلى المعلومات تنص على أنه: "يحق لكل شخص، طبيعي أو معنوي، الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والاطلاع عليها، وفقا لأحكام هذا القانون، مع مراعاة عدم الإساءة في استعمال الحق".
كما أن المادة 22 من قانون التجارة اللبناني تنص على أن: "سجل التجارة يمكن الجمهور من جمع المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تشغل في البلاد. وهو أيضا أداة للنشر يقصد بها جعل مدرجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى".
وبالعودة إلى هاتين المادتين يتبين أنه الموقع المحجوب لم يرتكب أيّ مخالفة قانونية. وعليه لا يوجد أي مبرر قانوني للحجب.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الجهات المعنية في لبنان إلى رفع الحجب فورًا عن الموقع المذكور، محذرًا من أن يؤسس القرار لمرحلة خطيرة من قمع الحريات.
وطالب جميع المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لتسهيل حق الوصول إلى المعلومات في الإدارات والمؤسسات العامة على كافة أنواعها للجميع لما في ذلك من تعزيز للشفافية ومكافحة الفساد.
خلفية
يعرّف موقع shinmimlam عن نفسه بأنّه أداة مصمّمة للمساعدة في الوصول إلى السجلات العامة حول شبكات الأعمال في لبنان، حرصًا على تعزيز الشفافية.
أصبح حجب المواقع والنطاقات أمرًا شائعًا في لبنان، ويترافق ذلك مع عدم شفافية الحكومة ومقدمي خدمات الإنترنت حول حجب المواقع، وبالإضافة إلى الغموض حول الإجراءات القانونية المتبعة في تنفيذ الحجب.
في حزيران/يونيو الماضي تم حجب موقع “بلوغر” (Blogger) لنشر المدوّنات (والذي يعمل تحت عنوان *.blogspot.com) في لبنان على شبكات المحمول من قبل شركتي الخليوي المشغّلتين للقطاع.
وفي نيسان/أبريل من هذا العام، طلب المدعي العام من وزارة الاتصالات أن تلزم مقدمي خدمات الإنترنت بحجب 28 تطبيقًا لأسعار الصرف، بحجّة أنّها تنشر معلومات كاذبة حول سعر الصرف "غير الرسمي" للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية. وقد أدّت عملية الحجب هذه إلى حجب خدمات "غوغل فايربايز" (Google Firebase) من دون قصد، وهي خدمات يعتمد عليها الكثير من رواد الأعمال.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
- عارضة الازياء البريطانية ديمي روز وجسد ملتهب بـ"ميني بيكيني"!
- أستراليا: كوينزلاند تعلن مدينة سيدني وضواحيها بؤرة تفشي وتمنع سكانها من الدخول
- أستراليا.. "ما زلنا متماسكين": تأكيد حالات في مطاعم وصالون تجميل ومدرسة في سيدني
- وجدوها تُنقنق وتنفخ خديها وتصيح مثل الديك.. أطباء نفسيون يفسرون “حالة نادرة” لامرأة اعتقدت أنها دجاجة
- أستراليا: تسع وفيات جديدة في فيكتوريا مع استمرار أزمة تفشي الوباء في قطاع رعاية المسنين
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- لبنان: حجب موقع إلكتروني يتيح الوصول إلى السجلات العامة دون سند قانوني
- عنف جنسي ضد نساء ترانس ورجال في النزاع السوري
- هل نضجت الظروف الداخلية في لبنان لإقالة حكومة حسان دياب
- دياب يسحب تصريح «حالة الفجور».. وجنبلاط يدعو إلى تغيير «حكومة الذئب»
- لبنان المزنّر بالمخاطر... على عتبة «الدولة الفاشلة»
- سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة: "إذا تعرضنا للهجوم سندفن حزب الله تحت أنقاض لبنان"
- دياب يُمعن في سياسات الإنكار ويُهاجم لودريان
- شكوى ضد إسرائيل ونتنياهو يتوعّد... وتمديد التعبئة لآخر آب
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)