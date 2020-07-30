- المعارضة تصعّد اعتراضاتها على الانقلابات الحكومية
- المافيات تتحكّم بالدولة.. والسلطة لحسم توزيع الخسائر.. ومخاوف من استحقاقات آب
- لا عودةَ إلى معادلةِ حافظ الأسد
- أسرار وخفايا لبنانية
- الجيش: النقطة الوحيدة المضيئة في الدولة الفاشلة
- لا "إسرائيل" ولا "حزب الله" قالا 'الحقيقة"؟!
- العلاقة الفرنسية - السنيّة بين اللياقة والديبلوماسية
- {معركة سرت» تقرر مصير التدخل التركي في ليبيا!
- "حزب الله" يضغط على جنبلاط: "سد بسري" مقابل "الكوستابرافا"!
- وقائع الخلافات بين الرئيسين ولودريان .. تحت ظلال «عتمة الأضحى»!
- «أوكسيجين سلامة»... للمحظيين
- جهورية جبران باسيل والتدمير الممنهج
- لبنان المنهار مسرحاً وحيداً للحرب الإيرانية
- الرحلة الطويلة للسقوط المسيحي
- "حزب الله" في "الصحة"... تخبّط يُعجّل الإنهيار
- الطائفة السنية مستهدفة... ولو إلى حين
- تنازَلوا للجيش... إنهُ خشبةُ الخلاص
- حرب باسيل على عون(2/2): من يسلّمه محاضر "مجلس الدفاع" السرّية؟
- واشنطن: طريق طهران بيروت الجوّي تحت عيوننا ولا كهرباء من سوريا
- عباس ابراهيم في الديمان: ربط نزاع.. وتأسيس للحوار
- "العونيون": لهذا خرج خلافنا مع "الحزب" إلى العلن
- حكومة دياب... لائحة الإخفاقات والمعارك الخاسرة تطول!
- حين حملت جوسلين خويري "الكلاشنيكوف" ومسبحة الصلاة
- أزمة المحروقات: خطوة باتجاه رفع الدعم؟
- المازوت جنوباً كثير... في السوق السوداء
- الضاحية الجنوبيّة «شغّالة» بثلث حاجتها من المحروقات
- المحروقات في جبل لبنان: للمولّدات فقط!
- ... ومازوت طرابلس يسدّ نصف حاجتها
- مافيا المحروقات في عكار: خلافات علنية في البيت الواحد
- التحويلات من الخارج: عودة إلى الدفع بالدولار؟
- حزب الله وأمل يدعمان بسري في وجه «التلاعب السياسي»
- حجب موقع «ش م ل»: وكالة المحامي «معلومات شخصيّة»؟
- أستراليا: اغلاق عدة مدارس في سيدني بعد تسجيل اصابات بكورونا بين طلابها
- تضخم غير مسبوق في الشرق الأوسط يهدد أطفال لبنان بالموت جوعا
- لبنان: حجب موقع إلكتروني يتيح الوصول إلى السجلات العامة دون سند قانوني
- عنف جنسي ضد نساء ترانس ورجال في النزاع السوري
- الفنانة قمر فى أحدث إطلالاتها على "انستغرام".. إثارة جسدها وجاذبيتها الجنسية لا تقاوم!
- توقعات الأبراج ليوم July 30, 2020
- هل نضجت الظروف الداخلية في لبنان لإقالة حكومة حسان دياب
- دياب يسحب تصريح «حالة الفجور».. وجنبلاط يدعو إلى تغيير «حكومة الذئب»
- لبنان المزنّر بالمخاطر... على عتبة «الدولة الفاشلة»
- سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة: "إذا تعرضنا للهجوم سندفن حزب الله تحت أنقاض لبنان"
- نحو 17 مليون مصاب عبر العالم.. وفيات قياسية بكورونا في أميركا وارتفاع مفاجئ للإصابات بالصين
- أستراليا: كوينزلاند تعلن مدينة سيدني وضواحيها بؤرة تفشي وتمنع سكانها من الدخول
- أستراليا: تسع وفيات جديدة في فيكتوريا مع استمرار أزمة تفشي الوباء في قطاع رعاية المسنين
- أستراليا.. "ما زلنا متماسكين": تأكيد حالات في مطاعم وصالون تجميل ومدرسة في سيدني
- دياب يُمعن في سياسات الإنكار ويُهاجم لودريان
- شكوى ضد إسرائيل ونتنياهو يتوعّد... وتمديد التعبئة لآخر آب
- أسرار وخفايا لبنانية
- لبنان لامَس فنزويلا... فماذا تفعل «الجثة»؟
-
-
-
-
-
جهورية جبران باسيل والتدمير الممنهج ...الكاتب:
-
لبنان المنهار مسرحاً وحيداً للحرب الإيرانية ...الكاتب:
-
الرحلة الطويلة للسقوط المسيحي ...الكاتب:
-
"حزب الله" في "الصحة"... تخبّط يُعجّل الإنهيار ...الكاتب:
-
الطائفة السنية مستهدفة... ولو إلى حين ...الكاتب:
-
تنازَلوا للجيش... إنهُ خشبةُ الخلاص ...الكاتب:
-
حرب باسيل على عون(2/2): من يسلّمه محاضر ...الكاتب:
-
واشنطن: طريق طهران بيروت الجوّي تحت عيوننا ...الكاتب:
-
عباس ابراهيم في الديمان: ربط نزاع.. وتأسيس ...الكاتب:
-
"العونيون": لهذا خرج خلافنا مع "الحزب" إلى ...الكاتب:
-
حكومة دياب... لائحة الإخفاقات والمعارك الخاسرة تطول! ...الكاتب:
-
أزمة المحروقات: خطوة باتجاه رفع الدعم؟ ...الكاتب:
-
الضاحية الجنوبيّة «شغّالة» بثلث حاجتها من المحروقات ...الكاتب:
-
المحروقات في جبل لبنان: للمولّدات فقط! ...الكاتب:
-
... ومازوت طرابلس يسدّ نصف حاجتها ...الكاتب:
-
مافيا المحروقات في عكار: خلافات علنية في ...الكاتب:
-
حزب الله وأمل يدعمان بسري في وجه ...الكاتب:
-
حجب موقع «ش م ل»: وكالة المحامي ...الكاتب:
-
تضخم غير مسبوق في الشرق الأوسط يهدد ...الكاتب:
-
لبنان: حجب موقع إلكتروني يتيح الوصول إلى ...الكاتب:
-
عنف جنسي ضد نساء ترانس ورجال في ...الكاتب:
-
هل نضجت الظروف الداخلية في لبنان لإقالة ...الكاتب:
-
-
-
-
لا عودةَ إلى معادلةِ حافظ الأسد
ما حَصل أول من أمس، (الإثنين 27 تموز الجاري) في جنوبِ لبنان هو اعتداءٌ إسرائيليٌّ دون حصولِ عمليّةِ حزب الله، أو هو ردٌّ إسرائيليٌّ على عمليةٍ كاد أن يقومَ بها الحزب. جميعُ المعلوماتِ الدوليّةِ، لاسيّما معلوماتُ القوّاتِ العسكريّةِ في الجنوب، بما فيها القوّاتُ الدوليّةُ، تؤكّد الحالةَ الأخيرة. في الحالتين ما حَصل هو انتهاكٌ لسيادةِ لبنان، لهيبةِ الدولة، للدستورِ، للمؤسّساتِ العسكريّةِ وللقراراتِ الدولية. لكنْ أجائزٌ استخدامُ كلمةِ "انتهاك"، والسيادةُ والدستورُ والهيبةُ و... مفقودة؟ لم يكن حزبُ الله وإسرائيل طرفَي الانتهاكِ فقط، بل الشرعيّةُ اللبنانيّةُ أيضًا، إذ عِوضَ أن تَطرَحَ تَفرُّدَ حزبِ الله بالقرارِ اللبنانيِّ وتَصرُّفَه بالأمنِ القوميِّ دونَ احترامِ أحد، غَطَّتْه واكتَفت بتنفيذِ أمرٍ يَقضي بتقديمِ شكوى إلى الأممِ المتّحدةِ ضِدَّ إسرائيل. من حقِّ الدولةِ أن تشكوَ إسرائيل إلى الأممِ المتّحدة، لكن أين يُقدّمُ الشعبُ شكواه على حزبِ الله؟ الدولةُ الأصيلةُ غائبةٌ والمتوَفِّرُ في السوقِ هي دولةُ حزب الله.
إن اعْتدَت إسرائيلُ على لبنان فهي عدوٌّ، والعدوانُ رذيلةُ العدُوّ. لكن لماذا حزبُ الله يُعرِّضُ البلادَ للخطر، وهو حزبٌ لبنانيٌّ يَصِفُ سلاحَه بأنّه لحمايةِ لبنان؟ ليست الحمايةُ تحدّيًا وانتصارًا، بل أمنٌ وسلام. إسرائيل ضَرَبت حزبَ الله في سوريا، فليَـرُدْ عليها من سوريا. إذا كانت حِجّتُه أنَّ سوريا ليست أرضَه ودولتَه، فماذا يفعل إذن هناك؟ وإذا كان النظامُ السوريُّ، وهذا هو الواقع، يَمنعُه تسخينَ جَبهةِ الجولان حِرصًا على السلامِ مع إسرائيل، فهل يَرتَدُّ حزبُ الله على لبنان ويَردُّ منه؟ بمعنى آخر، حزبُ الله يُحيّدُ سوريا ويورِّطُ لبنان. أتفجيرُ الوضعِ في جنوبِ لبنان كان الهديّةَ التي يعتزمُ حزبُ الله تقديـمَها للجيشِ اللبنانيَّ الصابِر في عيدِه يومَ غدٍ الأولِّ من آب؟
إن نوعيّةَ العلاقةِ القائمةِ بين الجيشِ اللبنانيِّ وحزبِ الله بتوجيهٍ صارمٍ من السلطةِ السياسيِّة تكاد تُطيحُ المساعداتِ الأميركيّةَ المبرمَجةَ للجيش. لا تَطلب واشنطن من الجيشِ اللبنانِّي أنْ يَنزعَ سلاحَ حزبِ الله ويقاتلَه ويُعرِّضَ البلادَ لعواقبَ أمنيّةٍ، لكنها تتمنّى أن "يَستخدمَ الجيشُ السلاحَ الحديثَ الذي تقدِّمُه له تِباعًا لبسطِ سلطتِه وتأمينِ تنفيذٍ دقيقٍ وصحيحٍ وفعّال للقرارِ الدوليّ 1701". وما حَصل على الحدودِ اللبنانيّةِ/الإسرائيليّة يومَ الإثنين الماضي زادَ تساؤلاتِ كبارِ المسؤولين في البنتاغون حيال جَدوى استمرارِ برنامجِ المساعدات العسكريّةِ ما لم يَلمُسوا تغييرًا في موقفِ السلطةِ اللبنانيّةِ حيالَ الوضعِ الجنوبيّ. ما هي هذه السلطةُ التي تَضبُط جيشَها عوض أنْ تَضبُطَ حزبَ الله؟ وما هي هذه السلطةُ التي تَرفضُ تفعيلَ عملِ القوّاتِ الدوليّةِ وتَحمي السلاحَ غيرِ الشرعيّ الـمُكدَّس جَنوبيّ الليطاني خلافًا للقرار 1701؟
حين ذَهب حزبُ الله إلى القتالِ في سوريا، دعا السيد حسن نصرالله اللبنانيّين إلى التمييزِ بين دورِه في لبنان وقتالِه في سوريا؛ كأنه يَفصُل بين الساحتين ويُحيّدُ الحياةَ السياسيّةَ اللبنانيّةَ عن الصراعِ في سوريا وحولَها (خُطبُهُ بين بين سنتَي 2015 و2016). احترم حزبُ الله هذا "الوعد" ولم يُـحَمِّ جَبهةَ الجَنوب رغم الغاراتِ الإسرائيليّةِ المتكررِّةِ التي تعرّضَ لها في سوريا وذَهب له فيها ضحايا، وحتى رغمَ الخروقاتِ الإسرائيليّةِ في لبنان جوًّا وبرًّا وبحرًا.
لا يعود التحوّلُ الحاليُّ لدى حزبِ الله لأنَّه خَسِر شهيدًا جديدًا، والشهداءُ عمومًا يَستحقّون أنْ نَنتصرَ لهم، إنّما لأنَّ مرحلةً جديدةً بدأت في لبنان وسوريا عُناوينُها: تحجيمُ الهيمنةِ العسكريّةِ الإيرانيّة، إعلانُ الحكمِ باغتيالِ الرئيسِ رفيق الحريري، امتحانُ الحكومةِ الإسرائيليّةِ الجديدة، إحراجُ الإدارةِ الأميركيّةِ قبيلَ الانتخاباتِ الرئاسيّة، والتضييقُ الغربيِّ على مساعدةِ الحكومةِ اللبنانيّةِ الحاليّةِ المحسوبةِ على حزبِ الله. وأُضيفُ أنَّ حزبَ الله يظنُّ أنَّ تعكيرَ أمنِ إسرائيل على حدودِها مع لبنان قد يَدفعُها إلى تخفيفِ القصفِ على قوَّاته في سوريا، أي أنّه يحاول أن يُقيمَ معادلةً جديدةً: أمنُ حدودِ إسرائيل الشماليّةِ من أمنِ حزبِ الله في سوريا. كان يُمكن لهذه المعادلات أن تَجدَ آذانًا مصغيةً في فتراتِ اللاحرب واللاسلم. الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد طبقّها مع إسرائيل في جنوبِ لبنان طوالَ السبعيناتِ والثمانينات الماضيات. لكننا اليوم في فترة تغييرٍ استراتيجيٍّ في لبنانَ وسوريا، ولا تَنفعُ هذه المسكِّناتُ العسكريّةُ أمام عمقِ التحوّلاتِ السياسيّةِ والكيانيّةِ الآتية لا مُحال.
مهما كانت أسبابُ "عودةِ" حزبِ الله إلى الجَنوب، لا يجوز أن يعودَ لبنانُ إلى الحربِ ويُرمى من دونِ قرارٍ وطنيٍّ في الحربِ الدائرةِ حاليًّا بين أميركا وإسرائيل من جهةٍ وإيران من جهة أخرى. فإذا ما يَجري ليس حربًا، فكيف تكون الحرب؟ حصارٌ أميركيٌّ قاسٍ على إيران، وعقوباتٌ مؤلمةٌ، وتحريكُ الاحتجاجاتِ الشعبيّةِ في مدنٍ إيرانية، وتفجيرُ مراكزَ نوويّةٍ وحيويّة، وعمليّاتٌ عسكريّةٌ إيرانيّةٌ ضِدَّ أميركا وحلفائِها في الخليج وبغداد، وحصرُ النفوذِ الإيرانيِّ في العراق، واغتيالُ قاسم سليماني، وعقوباتٌ على حزبِ الله، وغاراتٌ مدمِّرةٌ على القوّات الإيرانيّةِ وحلفائِها في سوريا. إنها الحرب.
لا طاقةَ للبنان على الانزلاقِ في هذا المسارِ العسكريّ. لا بالأمس حين كان لبنانُ مزدهِرًا فَيُدمَّر، ولا اليومَ وهو منهارٌ فيموت. وخلافًا لما سَوَّقَ له البعضُ، ما جرى في الجنوب لم يُضعِف طرحَ الحيادِ، بل عزَّزه، إذ كلمّا تَعرّض لبنانُ لخطرٍ بسببِ حربٍ لا علاقةَ له بها - ولا علاقةَ لنا بحربِ إيران وحزبِ الله في سوريا - كلّما تأكد أنَّ الحيادَ يُنقِذُ لبنانَ من هذه المغامراتِ العبثيّة. لا أدري من رَبحَ ومن خَسِر في المواجهةِ الأخيرة، لكنَّ الواضحَ أنها ستُعقِّدُ التجديدَ للقوّاتِ الدوليّة من دونِ تعديلٍ معيّن. فالقرار 1701 جيّدٌ بنصِّه وسيّئٌ بتطبيقه. قدرُ هذه الدولةِ الفاشلةِ أن تعطِّلَ حسنَ تطبيقِ كلِّ الحلولِ الدستوريّةِ والأمنيّةِ من "اتّفاقِ الطائف" إلى القراراتِ الدوليّةِ مرورًا بالتسوياتِ السياسيّة. ليس للفشلِ ثمنٌ فقط، بل عقابٌ أيضًا (سنَنتصر).
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
سجعان قزي
سياسي لبناني
- لا عودةَ إلى معادلةِ حافظ الأسد
- وهل الآخَرون فَكّروا بلبنان؟
- حزبُ الله يُدوِّلُ الحلَّ اللبنانيّ
- لو ننحازُ إلى الحِياد*
- رفَضنا مشروعَ الأقليّات فأين المشروعُ الآخَر؟
- وداوِني بالشرعيّة
- انتظَروا "جيشَ قيصر" فأتاهُم قانونُه
- شـــــيـــعــة؟ كــلُّــنــا شــيــعة
- فـــائـــضُ الـــفـــدرالـــيّـــاتِ الـــلـــبنـــانـــيّـــة
- الشيعةُ ينضَمّون إلى سائرِ اللبنانيّين
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)