أوامر الى الجيش الإسرائيلي: تدمير منشآت لبنانية عند أي هجوم لحزب الله

Defense Minister Benny Gantz with IDF Chief of Staff Lt. Gen. Aviv Kochavi | Photo: Ariel Hermoni / Defense Ministry

أصدر وزير الامن الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس أوامره الى الجيش الإسرائيلي بتدمير منشآت لبنانية في حال نفذ حزب الله أي هجوم ضد جنود او مواطنين إسرائيليين، ردا على ما ينسب لإسرائيل من مقتل أحد ضباطه بالقرب من دمشق منذ نحو عشرة أيام.

وقال مصدر مطلع ان هذه التعليمات أصدرها ويزر الامن في جلسة عقدت امس بحضور رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، افيف كوخافي وعدد من كبار القادة في الجيش.

وتماشيا مع هذه الأوامر، بدأ الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لمثل هذه المهمة على الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان، وذلك يعني ان الجيش الإسرائيلي سيضرب ليس فقط مواقع تابعة لحزب الله، وانما سيدمر منشآت لبنانية كذلك في حال نفذ حزب الله تهديداته.

ويرى البعض ان التهديدات الإسرائيلية جاءت لدفع الحكومة اللبنانية والرأي العام في لبنان الى ممارسة الضغط ضد حزب من اجل العدول عن نواياه.