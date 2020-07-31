- كورونا يسابق الأحداث... لا حرب ومواجهة في التربية
- الاستنفار الكبير على الحدود: أيشعل نتانياهو المأزوم الحرب؟
- دفن الصيغة اللبنانية وبيع أصول الدولة: فيديرالية المافيات
- بكركي: الراعي لم يوافق ابراهيم على "الإجماع" حول "الحياد"
- استشاريون أجانب يتفاوضون نيابة عن اللبنانيين في باريس
- الفصام الباسيلي مستمر: "تطهير" التيار تنظيمياً وطرد الناشطين
- أستراليا ستجبر "غوغل" و"فيسبوك" على الدفع مقابل نشر المحتوى الإخباري
- عارضة متحولة جنسياً في مجلة رياضية
- أوامر الى الجيش الإسرائيلي: تدمير منشآت لبنانية عند أي هجوم لحزب الله
- الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى ويحتفلون بأول أيام عيد الاضحى
- أستراليا: متاجر Woolworths تدعو الزبائن والموظفين إلى ارتداء الكمامات في نيو ساوث ويلز وكانبرا وكوينزلاند
- لماذا تراجع دياب وهل استدرك أزمة مع فرنسا؟
- أستراليا: موريسون يحذر من التجمعات في المساجد بعد منح استثناء لأداء الصلاة في مسجد بسيدني
- لبنان يبدأ «الإغلاق المتقطع».. والحريري: لا أريد أن أكون رئيساً للحكومة
- المجتمع الدولي يكشف «المؤامرة الحقيقية» على... لبنان
- واشنطن تغلق "نافذة" المساعدات: لا إنسانية ولا مالية
- الغضب الفرنسي من دياب: هل تنهي واشنطن وباريس اليونيفيل؟
- حسّان دياب يلملم أغراضه في السراي
- موفد بابوي في بيروت... وهذا ما قاله الراعي لسفير إيران
- عيد "الكورونا" عبر الهاتف
- توقعات الأبراج ليوم July 31, 2020
- السيّد نصر الله الشّغل الشّاغل للإعلام والقِيادة الإسرائيليّة هذه الأيّام.. لماذا؟ وإذا كان “الموساد” يعرف مقرّ إقامته فلماذا يتردّد في اغتِياله؟ وما هي الرّوايات الأربع التي ستُوفّر مادةً دسمةً لخِطابه المُقبل بمُناسبة انتِصار “تمّوز”؟
- السحسوح والبذاءة وأشرف الناس
- عتبة وفيات مروعة بكورونا في الولايات المتحدة والبرازيل وصدمة اقتصادية في العالم
- هواوي تتفوق على سامسونغ في مبيعات الهواتف الذكية
- أستراليا تسجل عددا قياسيا من حالات الإصابة اليومية بكورونا
- المعارضة تصعّد اعتراضاتها على الانقلابات الحكومية
- المافيات تتحكّم بالدولة.. والسلطة لحسم توزيع الخسائر.. ومخاوف من استحقاقات آب
- لا عودةَ إلى معادلةِ حافظ الأسد
- أسرار وخفايا لبنانية
- الجيش: النقطة الوحيدة المضيئة في الدولة الفاشلة
- لا "إسرائيل" ولا "حزب الله" قالا 'الحقيقة"؟!
- العلاقة الفرنسية - السنيّة بين اللياقة والديبلوماسية
- {معركة سرت» تقرر مصير التدخل التركي في ليبيا!
- "حزب الله" يضغط على جنبلاط: "سد بسري" مقابل "الكوستابرافا"!
- وقائع الخلافات بين الرئيسين ولودريان .. تحت ظلال «عتمة الأضحى»!
- «أوكسيجين سلامة»... للمحظيين
- جهورية جبران باسيل والتدمير الممنهج
- لبنان المنهار مسرحاً وحيداً للحرب الإيرانية
- الرحلة الطويلة للسقوط المسيحي
- "حزب الله" في "الصحة"... تخبّط يُعجّل الإنهيار
- الطائفة السنية مستهدفة... ولو إلى حين
- تنازَلوا للجيش... إنهُ خشبةُ الخلاص
- حرب باسيل على عون(2/2): من يسلّمه محاضر "مجلس الدفاع" السرّية؟
- واشنطن: طريق طهران بيروت الجوّي تحت عيوننا ولا كهرباء من سوريا
- عباس ابراهيم في الديمان: ربط نزاع.. وتأسيس للحوار
- "العونيون": لهذا خرج خلافنا مع "الحزب" إلى العلن
- حكومة دياب... لائحة الإخفاقات والمعارك الخاسرة تطول!
- حين حملت جوسلين خويري "الكلاشنيكوف" ومسبحة الصلاة
- أزمة المحروقات: خطوة باتجاه رفع الدعم؟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
العلاقة الفرنسية - السنيّة بين اللياقة والديبلوماسية ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
حكومة دياب... لائحة الإخفاقات والمعارك الخاسرة تطول! ...الكاتب:
-
-
الضاحية الجنوبيّة «شغّالة» بثلث حاجتها من المحروقات ...الكاتب:
-
-
دفن الصيغة اللبنانية وبيع أصول الدولة: فيديرالية المافيات
لم يعد مجدياً التصدي بالمفرّق للتدمير الممنهج الذي يعيشه لبنان اليوم. فما يحصل يضع نهاية مأساوية للصيغة والميثاق الوطني اللبنانيين. والمأساوي أن ما يجري انهاؤه ليس السلبيات في الصيغة والميثاق، بل الإيجابيات فيهما.
دفن صيغة لبنان الكبير
فلبنان يتجه نحو صيغة ديكتاتورية تتجاوز بأصوليتها نظام البعث الأسدي في سوريا. وعلى المستوى الاقتصادي، ينتقل لبنان من مزيج اقتصاد العمل الحر والخوّة، إلى شكل من أشكال الخوّات المؤممة أو التأميمية، وخسارة ما تبقى من قواعد اقتصادية طبيعية، يحل محلها اقتصاد الرشى والخوات.
وسنّة المسارات الطبيعية للبلدان والدول، تفترض أن الخروج من صيغة لبنان 1943، يجب أن ينقله إلى صيغة حداثية أكثر تطوراً. لكن الحروب البادئة في العام 1975 أطاحت هذه الأحلام والمساعي كلها، فجدّد إتفاق الطائف الصيغة، بإدخاله تعديلات سيئة عليها.
أما اليوم، فيجري تفكيك عناصر المناعة في الدولة اللبنانية المتهالكة أصلاً، وصولاً إلى إنهاء ما تبقى من مقوماتها الأساسية: دفن نهائي للصيغة المعروفة، أو دفن لبنان الكبير. لذلك جاء رد فعل البطريرك الماروني بشارة الراعي المدوية: لا نريد خسارة لبنان.
اقتصاد الفقر
هناك مؤشرات كثيرة تبيّن اضمحلال ما تبقى من مقومات الدولة اللبنانية: طريقة تعامل الحكومة والعهد الحاليين مع المسؤولين والديبلوماسيين الدوليين. وهذا من معالم التهالك الشديد، ليس على صعيد السياسات الداخلية فحسب، بل في نظرة الرأي العام العالمي للبنان.
والمعلم الثاني بالغ الخطورة ولا بد من التنبه إليه: الصراعات على الصندوق السيادي اللبناني. ما من شك في أن هناك خسائر كبيرة قد وقعت. لكن القوى المتصارعة تريد تحميل مسؤولية هذه الخسائر للشعب اللبناني، من انخفاض القدرة الشرائية، وحجز أموال المودعين، وانخفاض سعر صرف الليرة، إلى عدم الاهتمام بمن ليس لديه حسابات في المصارف.
والإجراءات الحكومية حيال هذا كله، غير قابلة للاستمرار، ولا لإنتاج حلّ ممكن. فدعم المواد الغذائية يفيد مافيات، فيما تتجه المحروقات إلى سوق سوداء أسوأ من سوق الدولار. وانتقل منطق السوق السوداء المافيوية إلى القطاع الصحي وفحوص فيروس كورونا.
ومن الأمثلة على هذا المنطق، المساعدة التي أقرتها الحكومة بقيمة 350 مليار ليرة للتعليم الرسمي، و150 مليار للتعليم الخاص، على قاعدة التوزيع النسبي على المدارس. وبعدها جاءت المساعدة الفرنسية بـ 15 مليون يورو للمدارس الفرنكوفونية.
والمساعدات هذه لن توزع على المدارس، بل على الطلاب بناءً على تقديمهم طلبات للمساعدة. فكل طالب يحتاج إلى أن يتقدم بطلب، ويحصل على المساعدة، بدل أن تذهب أموال المساعدات إلى الصناديق المدرسية السوداء.
اللاجئون
وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال خطة وزارة الشؤون الاجتماعية للاجئين السوريين. يشير مضمون الخطة إلى أنها بالغة التفاهة: تبدأ بالإشارة إلى إجراءات الحكومة السورية لتسهيل عودة اللاجئين، وتعدّد المراسيم التي أقرتها الحكومة السورية وتسمح بإعادة اللاجئين. ولا تتضمن الخطة أي ربط للعودة بالحل السياسي. لا بل ترتكز على الطريقة العونية - الباسيلية على حملة إعلامية لتوفير عودة اللاجئين.
منهبة الصندوق السيادي
وهناك المشكلة الأساسية: كيفية البحث في التعويض عن الخسائر. ففي مقابل رفض تطبيق الكابيتال كونترول، الذي ترفضه المصارف، ستُحمّل الخسائر لصغار المودعين والفقراء. وتطال الخلافات الصندوق السيادي الذي يضم أملاك الدولة، من شركات الاتصالات والمرفأ والكازينو والمطار وغيرها من المرافق الحيوية. والخلاف الحقيقي هو على الجهة التي ستدير هذا الصندوق.
المصارف تعتبر أن ليس لها علاقة بما جرى. فالأموال صرفتها الدولة. وترى المصارف أن حماية أموال المودعين تتطلب وضع أملاك الدولة في الصندوق السيادي، لتتولى هي (المصارف) إدارته، في مقابل دور هامشي للدولة.
وهنا نعود إلى لعبة السندات والعوائد. وفي حال لم تنجح الخطة، ننتقل إلى مرحلة ثانية: إستملاك أصول الصندوق السيادي، لاسترداد الخسائر، ودفع أموال اللبنانيين.
وبذلك تكون النتيجة، هدر أموال اللبنانيين وأموال الدولة، ومصادرة ممتلكات الناس والدولة، وبيعها لإعادة سداد الأموال تحت شعار الحفاظ على ودائع المواطنين.
صراعات مافياوية
تشير الصراعات المافياوية الراهنة في لبنان إلى خطورة بالغة، وأصبحت حتمية: يتجه حل الأزمة حصراً نحو حل أزمة القطاع المصرفي، وتعويض الناس ببعض فتات حقوقها.
وهذا يعني أن كل شيء في لبنان أصبح مهدداً: انهيار كبير متحقق. استمرار عملية النهب بطريقة جديدة. وإنشاء إمبراطوريات جديدة قوامها الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، وزراعتها بالقنب الهندي مثلاً، وتصديره إلى الخارج، بدلاً من تعزيز القطاع الزراعي.
وما ينطبق على الأراضي الزراعية، ينطبق على الأملاك البحرية، واستثمار الشاطئ باستنساخ تجربة الشواطئ التركية أو شرم الشيخ. وهناك مشاريع أخرى، كمرفأ سلعاتا ومعامل انتاج الطاقة فيها.
وهذا كله يحول البلد إلى غنيمة مافياوية كبرى، يدور الصراع حول كيفية توزيع حصصها.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أستراليا: موريسون يحذر من التجمعات في المساجد بعد منح استثناء لأداء الصلاة في مسجد بسيدني
- عارضة الازياء البريطانية ديمي روز وجسد ملتهب بـ"ميني بيكيني"!
- أستراليا: متاجر Woolworths تدعو الزبائن والموظفين إلى ارتداء الكمامات في نيو ساوث ويلز وكانبرا وكوينزلاند
- الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى ويحتفلون بأول أيام عيد الاضحى
- أوامر الى الجيش الإسرائيلي: تدمير منشآت لبنانية عند أي هجوم لحزب الله
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
منير الربيع
صحافي لبناني
- دفن الصيغة اللبنانية وبيع أصول الدولة: فيديرالية المافيات
- الغضب الفرنسي من دياب: هل تنهي واشنطن وباريس اليونيفيل؟
- لبنان المنهار مسرحاً وحيداً للحرب الإيرانية
- حكومة الفوضى الكبرى و"عهدها": حزب الانتصار يتسيّد الخراب
- فضيحة دياب ولودريان: الخيار الأمني لتغطية الإفلاس السياسي والاقتصادي
- العودة إلى مزارع شبعا: الردّ آتٍ والحرب مؤجلة
- حزب الله ولبنان.. هدفاً حربياً إسرائيلياً وأميركياً؟
- لبنان والتحذيرات الدولية.. النأي بالنفس قبل الحرب الكبرى
- أميركا تتسيّد أجواء المنطقة: حرمان إيران من مطار بيروت؟
- كرة "الحياد".. أتدفع حزب الله إلى حرب مع إسرائيل؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)