- كورونا يسابق الأحداث... لا حرب ومواجهة في التربية
- علامة شطب على لبنان!
- إنهم لا يشبهوننا!
- الاستنفار الكبير على الحدود: أيشعل نتانياهو المأزوم الحرب؟
- دفن الصيغة اللبنانية وبيع أصول الدولة: فيديرالية المافيات
- بكركي: الراعي لم يوافق ابراهيم على "الإجماع" حول "الحياد"
- استشاريون أجانب يتفاوضون نيابة عن اللبنانيين في باريس
- توقعات الأبراج ليوم August 1, 2020
- الفصام الباسيلي مستمر: "تطهير" التيار تنظيمياً وطرد الناشطين
- أستراليا ستجبر "غوغل" و"فيسبوك" على الدفع مقابل نشر المحتوى الإخباري
- عارضة متحولة جنسياً في مجلة رياضية
- أوامر الى الجيش الإسرائيلي: تدمير منشآت لبنانية عند أي هجوم لحزب الله
- الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى ويحتفلون بأول أيام عيد الاضحى
- أستراليا: متاجر Woolworths تدعو الزبائن والموظفين إلى ارتداء الكمامات في نيو ساوث ويلز وكانبرا وكوينزلاند
- لماذا تراجع دياب وهل استدرك أزمة مع فرنسا؟
- أستراليا: موريسون يحذر من التجمعات في المساجد بعد منح استثناء لأداء الصلاة في مسجد بسيدني
- لبنان يبدأ «الإغلاق المتقطع».. والحريري: لا أريد أن أكون رئيساً للحكومة
- المجتمع الدولي يكشف «المؤامرة الحقيقية» على... لبنان
- واشنطن تغلق "نافذة" المساعدات: لا إنسانية ولا مالية
- الغضب الفرنسي من دياب: هل تنهي واشنطن وباريس اليونيفيل؟
- حسّان دياب يلملم أغراضه في السراي
- موفد بابوي في بيروت... وهذا ما قاله الراعي لسفير إيران
- عيد "الكورونا" عبر الهاتف
- توقعات الأبراج ليوم July 31, 2020
- السيّد نصر الله الشّغل الشّاغل للإعلام والقِيادة الإسرائيليّة هذه الأيّام.. لماذا؟ وإذا كان “الموساد” يعرف مقرّ إقامته فلماذا يتردّد في اغتِياله؟ وما هي الرّوايات الأربع التي ستُوفّر مادةً دسمةً لخِطابه المُقبل بمُناسبة انتِصار “تمّوز”؟
- السحسوح والبذاءة وأشرف الناس
- عتبة وفيات مروعة بكورونا في الولايات المتحدة والبرازيل وصدمة اقتصادية في العالم
- هواوي تتفوق على سامسونغ في مبيعات الهواتف الذكية
- أستراليا تسجل عددا قياسيا من حالات الإصابة اليومية بكورونا
- المعارضة تصعّد اعتراضاتها على الانقلابات الحكومية
- المافيات تتحكّم بالدولة.. والسلطة لحسم توزيع الخسائر.. ومخاوف من استحقاقات آب
- لا عودةَ إلى معادلةِ حافظ الأسد
- أسرار وخفايا لبنانية
- الجيش: النقطة الوحيدة المضيئة في الدولة الفاشلة
- لا "إسرائيل" ولا "حزب الله" قالا 'الحقيقة"؟!
- العلاقة الفرنسية - السنيّة بين اللياقة والديبلوماسية
- {معركة سرت» تقرر مصير التدخل التركي في ليبيا!
- "حزب الله" يضغط على جنبلاط: "سد بسري" مقابل "الكوستابرافا"!
- وقائع الخلافات بين الرئيسين ولودريان .. تحت ظلال «عتمة الأضحى»!
- «أوكسيجين سلامة»... للمحظيين
- جهورية جبران باسيل والتدمير الممنهج
- لبنان المنهار مسرحاً وحيداً للحرب الإيرانية
- الرحلة الطويلة للسقوط المسيحي
- "حزب الله" في "الصحة"... تخبّط يُعجّل الإنهيار
- الطائفة السنية مستهدفة... ولو إلى حين
- تنازَلوا للجيش... إنهُ خشبةُ الخلاص
- حرب باسيل على عون(2/2): من يسلّمه محاضر "مجلس الدفاع" السرّية؟
- واشنطن: طريق طهران بيروت الجوّي تحت عيوننا ولا كهرباء من سوريا
- عباس ابراهيم في الديمان: ربط نزاع.. وتأسيس للحوار
- "العونيون": لهذا خرج خلافنا مع "الحزب" إلى العلن
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
العلاقة الفرنسية - السنيّة بين اللياقة والديبلوماسية ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
حكومة دياب... لائحة الإخفاقات والمعارك الخاسرة تطول! ...الكاتب:
-
-
الضاحية الجنوبيّة «شغّالة» بثلث حاجتها من المحروقات ...الكاتب:
علامة شطب على لبنان!
عشية زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، تعمّدت الدبلوماسية الفرنسية توجيه رسالة عميقة المعنى والإيحاء إلى المسؤولين في بيروت، وفيها أن فرنسا متمسكة بلبنان، وأن الرئيس إيمانويل ماكرون يرى أن لبنان ليس قضية خاسرة، وأن تركه يعني فتح ساحته لآخرين، وأن باريس تفتح خطوطاً من النقاشات حوله مع الأميركيين ودول الخليج، لأن أزمة لبنان تهم الجميع في المنطقة وأبعد من المنطقة.
وكان واضحاً قبيل وصول لودريان إلى بيروت، أن باريس تعمّدت التوضيح أنه يحمل حزمة من الرسائل؛ أولها أن الزيارة تأتي بعد المشاورات مع واشنطن والعواصم الخليجية، وثانيها أنه يحمل رسالة تضامن مع الشعب اللبناني ومطالبه، وفي المقابل رسالة حزم إلى المسؤولين، وثالثها أن الحكومة اللبنانية لم تقم بأي إصلاحات بعد مضي 6 أشهر على تشكيلها، ورابعها أن باريس تؤيد دعوة الحياد التي أطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي، ولاقت تأييداً حماسياً من كل القوى اللبنانية، باستثناء الثنائية الشيعية والرئيس ميشال عون حليف «حزب الله»، وخامسها أن هناك إجماعاً لدى الدول المهتمة بلبنان على أن «لا سيادة له من دون حياد».
على خلفية كل هذا، كان واضحاً أن زيارة لودريان مهمة وحاسمة، وخصوصاً أنها تأتي أيضاً في حين ينخرط لبنان في مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي، بسبب عدم الاتفاق بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، على رقم واحد يتم التفاوض على أساسه، ما يعني تالياً أن فشلها ستكون له آثار سلبية على مسار هذه المفاوضات.
من اللحظة الأولى بدأت مشاعر الصدمة عند الوزير الفرنسي، عندما أبلغه الرئيس عون أن لبنان يتطلع إلى «مساعدة فرنسا في مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد»، وطبعاً هذه مسؤوليات لبنانية بحتة وليست فرنسية، بل إن فرنسا تنتظر منذ مؤتمر «باريس - 1» إلى «مؤتمر سيدر» أن ينخرط لبنان في عملية إصلاحية جادة وحقيقية، لكي تفتح أمامه المساعدات التي تساعده في مواجهة أزمته الاقتصادية، التي باتت تهدد مصيره باعتراف اللبنانيين أنفسهم!
«ساعدونا في مسيرة الإصلاح»، ولكن أي مسيرة، وكان جواب لودريان مباشراً: «تقول إنك ستكافح الفساد، إذاً لماذا لا تفعل ذلك؟»، ثم دخل مباشرة في طرح الأسئلة؛ أين أصبحت التعيينات القضائية؟ وماذا عن استقلال القضاء، وهو أهم سلطة لمحاربة الفساد؟ وماذا عن الكهرباء؟ نحن نعرف أن هناك قانوناً لإصلاح هذا القطاع الذي كلفكم نصف الديْن العام، وقد تم إقراره منذ عام 2002 لكنه لا يطبق، أين تشكيل الهيئة الناظمة؟ قيل إنه تمّ إفراغها من وظائفها القانونية بعد التعديل الذي وضع كل سلطات هذه الهيئة عند وزير الطاقة؟
لست أدري إذا كان لودريان تعمّد التلميح إلى تصريح سابق لعون، كان قال فيه إن «لبنان مثل سفينة التايتانيك يغرق، والركاب لاهون في الرقص»، عندما قال له: «إن لبنان يغرق مثل التايتانيك، وأنتم لا تفعلون شيئاً»، المصادر الدبلوماسية الفرنسية تقول إنه في كل لقاءاته مع الرئيسين نبيه بري، وحسن دياب، كما مع وزير الخارجية ناصيف حتي، كان واضحاً في توضيح أن الدول المانحة ليست في وارد تقديم أي فلس من المساعدات في مقابل وعود لبنانية لا تطبق منذ أعوام، فالمطلوب الانخراط الفعلي في إصلاحات جذرية، ولا يكفي القول إن مسيرة الإصلاح بدأت بتكليف شركة للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، لودريان كان حازماً مع الجميع، المطلوب تنفيذ القرارات الإصلاحية الفعلية، ترشيق القطاع العام ووقف الفساد والإهدار!
والمثير هنا أنه وصل إلى درجة القول للمسؤولين إنه لا حاجة لهم لإيفاد المبعوثين إلى مختلف العواصم الشقيقة والصديقة، التي تباحث معها وزارها بنفسه حيث سمع موقفاً واحداً، أن لبنان لن يحصل على دولار واحد قبل أن نرى ورشة إصلاح حقيقية تحارب الفساد الذي أوصله إلى الإفلاس، وكانت صحيفة «لوفيغارو» واكبت محادثات لودريان بنشر تحقيق كامل على صفحتها الأولى، مع عنوان «لبنان يهبط إلى الجحيم»، وقالت «دير شبيغل» الألمانية إن فرنسا ليست على استعداد لتقديم مليارات الدولارات لإنقاذ هذا النظام الفاسد، ولو كانت مفاعيل «مؤتمر سيدر» ما زالت قائمة، لكن الدول المانحة تريد أن ترى إصلاحاً فعلياً أولاً!
كان مثيراً جداً عشية الزيارة أن توضّح الدبلوماسية الفرنسية، أنّ لو دريان حمل رسالة إلى أصدقاء لبنان، مفادها لا تعتبروا لبنان قضية خاسرة، ولا يجب وضع علامة شطب عليه، لأن ذلك يتركه ساحة لآخرين، بما يوحي ضمناً أن هناك من يضع فعلاً الآن علامة شطب عليه، ولكن لا يجب إعطاء لبنان شيكات على بياض، والسؤال الأهم يبقى؛ هل يساعد لبنان نفسه لكي يساعده الفرنسيون والدول المانحة؟
في ختام زيارته، لم يتردد لودريان في القول إن لبنان بات على حافة الهاوية، وأكثر ما يذهلنا عدم استجابة سلطات هذا البلد السعي للقيام بأعمال ملموسة لإنقاذ الوضع، والحديث هنا عن حافة الهاوية، يأخذ معناه الذي يقلق فرنسا أكثر من المسؤولين اللبنانيين، ففي وزارة الخارجية اللبنانية قال لودريان كلاماً له مضامين وإيحاءات سلبية جداً، ليس لأنه وصف الوضع بأنه حرج وضاغط، وستكون له عواقب على الشعب، بل لأنه أوحى بإمكان الانزلاق إلى الفوضى والعنف عندما قال: «نريد تفادي أن تغيّر الأزمة التعايش الاجتماعي في لبنان، اللبنانيون عبّروا خلال المظاهرات عن توقهم إلى التغيير والشفافية ومكافحة الفساد، وهذا النداء لم يُسمع بعد»... فما هو المقصود بالخوف من أن تغيّر الأزمة قواعد التعايش بين اللبنانيين؟ وهل توقف أحد من المسؤولين في هذا البلد البائس أمام هذا الكلام المهم والمقلق؟
ثم؛ هل تأمل أو دقق هؤلاء في الأنباء التي تحدثت عن إبحار سفنٍ متخصصة بالإجلاء إلى قبرص، لمراقبة الوضع خوفاً من تدهوره؛ حيث يمكنها أن تقوم بإجلاء الرعايا الأوروبيين والأميركيين؟ وهو ما يعطي بعداً لكلام لودريان المتخوّف على تعايش اللبنانيين من الأزمة التي يغرق فيها لبنان، في وقت يبدو المسؤولون في حال من الإنكار الذي لا يصدّق!
والدليل أن حسان دياب قال في جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي بعد سفر لودريان، وبحضور عون، إن زيارة لودريان لم تحمل أي جديد، وإن لديه نقصاً في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاح الحكومية، وإن ربطه أي مساعدة للبنان بتحقيق الإصلاحات يؤكد أن القرار الدولي هو عدم مساعدة لبنان، وليس خافياً أن هذا الكلام هو تعبير ضمني عن توجهات «حزب الله» الذي هندس الحكومة، لكن القول إن لدى وزير خارجية فرنسا نقصاً في المعلومات هو هرطقة، أين منها هرطقة الحديث عن مسيرة الإصلاحات الحكومية؛ خصوصاً عندما ينهي دياب حديثه في الجلسة إياها، بسلسلة من الشكاوى عن الفوضى الضاربة «وضعف الرقابة القضائية والأمنية والمافيات والفجور على الدولة في كل القطاعات»، هكذا بالحرف، ما دعا وزيرة الدفاع زينة عكر إلى الرد على هذا الكلام العجيب بالقول: لمن تشكو، والقرار عندنا، والمسؤولية علينا؟
فعلاً عجيب غريب، ما يدفعنا إلى قراءة ما كتبه النائب الفرنسي غويندال رويارد، الذي رافق لودريان للمرة الثانية إلى بيروت، حين قال: «إن لبنان أمام خطر الموت، لا مساعدات لنظام فاسد ومتلاعب، لقد وجدت بلداً، نساؤه ورجاله قلقون وحزينون، مطاعمه مغلقة، وشوارعه مظلمة، تسكنها الأشباح، الوضع إجرامي بحق المواطن اللبناني، الوضع خطير، لقد حان الوقت للخروج من حال الإنكار لصالح بناء دولة حديثة ومستثمرة».
لكن اللبنانيين تجاوزوا حدود القلق والحزن، إلى اليأس، وبعضهم إلى الانتحار عوزاً، لكن رئيس حكومتهم غارق في خيلاء إصلاحاته الحكومية الواهمة، بينما بدأت الدول تضع علامة شطب على لبنان، ولم تغالِ «لو فيغارو» عندما كتبت أنه انزلق إلى الجحيم.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- كورونا يسابق الأحداث... لا حرب ومواجهة في التربية
- علامة شطب على لبنان!
- الاستنفار الكبير على الحدود: أيشعل نتانياهو المأزوم الحرب؟
- بكركي: الراعي لم يوافق ابراهيم على "الإجماع" حول "الحياد"
- استشاريون أجانب يتفاوضون نيابة عن اللبنانيين في باريس
- الفصام الباسيلي مستمر: "تطهير" التيار تنظيمياً وطرد الناشطين
- أوامر الى الجيش الإسرائيلي: تدمير منشآت لبنانية عند أي هجوم لحزب الله
- لماذا تراجع دياب وهل استدرك أزمة مع فرنسا؟
- لبنان يبدأ «الإغلاق المتقطع».. والحريري: لا أريد أن أكون رئيساً للحكومة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)