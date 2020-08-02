- حكومة دياب..."تأكل أبناءها"!
- إستقالة حتي تفتح باب التغيير الحكومي: الأسباب والخلافات
- استقالة حتّي: محاولة جديدة لإسقاط الحكومة؟
- الجيش مأزوم مالياً.. هل يخسر الدعم الأميركي أيضاً؟
- أربعة أسباب لاستقالة حتّي
- الجوع وتطبيقات المقايضة: استغلال الجائعين و"سرقتهم"
- هل تطيح استقالة ناصيف حتّي بالحكومة؟
- نأي "الجامعة العربية" عن أزمة لبنان... و"نعي" المبادرات
- غجر: نعمل على خطة عاجلة للكهرباء... تُرضي الصندوق
- مقتل لؤي الساطم في وادي خالد: الأهالي يطالبون بالحقيقة الكاملة
- كورونا: الفوضى الشاملة
- غليان اجتماعي وسياسي: عناوين الحرب من دون حرب
- أزمة الكهرباء: الى انحسار من يتحمّل فواتير تموز؟
- السوق السوداء للمازوت جنوباً : «كف يد» القاضي علي إبراهيم!
- «مدنيّون» ينتظرون انقلاباً عسكرياً ليتسلّموا السلطة
- أستراليا: ملبورن تمضي أول ليلة في ظل حظر التجوال وغرامات المخالفين قد تصل الى 10000 دولار
- ردود الفعل تتوالى على تجاهل عون «الحياد».. والراعي: دعوة لحماية كياننا
- الميزة التي لم تفارق الملك محمد السادس
- سِت خطوات استراتيجيّة تتّخذها الصين بشَكلٍ مُتسارعٍ للإطاحة بالدولار وإنهاء هيمنته.. فهل تنجح؟ ولماذا ننصح الأثرياء العرب بعدم ربط عُملاتهم واحتِياطاتهم بالعُملة الأمريكيّة؟ وما دور الكورونا في تقويض النّظام الماليّ الحاليّ وتسريع البديل؟
- بالفيديو: تعذيب “فتى عارٍ” يطيح بمسؤول عراقي كبير.. رئيس الوزراء تدخل بعد غضب شعبي واسع
- أستراليا: فيكتوريا تستعد للمرحلة الرابعة من القيود المشددة وتعلن حظر التجول وقيود أخرى
- أستراليا.. "خط الدفاع الرابع": بريجكليان تنصح سكان نيو ساوث ويلز بارتداء الكمامات
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تصارع لاحتواء الفيروس وسط سبع إصابات كورونا مجهولة المصدر
- إرجاع القضية الفلسطينية إلى السياسة!
- عون بعد دياب يتّهم ولا يُسمّي... فمَن يحرّض مَن وعلى مَن؟
- هل يصون ناصيف حتّي تاريخه الديبلوماسي ويستقيل؟
- سِت خطوات استراتيجيّة تتّخذها الصين بشَكلٍ مُتسارعٍ للإطاحة بالدولار وإنهاء هيمنته.. فهل تنجح؟ ولماذا ننصح الأثرياء العرب بعدم ربط عُملاتهم واحتِياطاتهم بالعُملة الأمريكيّة؟ وما دور الكورونا في تقويض النّظام الماليّ الحاليّ وتسريع البديل؟
- النزاع حول إقامة «سد بسري» على أشده والبنك الدولي يمنح الحكومة مهلة إضافية للحوار بين كل الأطراف
- المواقف في عيد الجيش غيّبت ما عداها.. إلا «كورونا»
- منظمة الصحة العالمية تتوقع وباء "طويلا جدا"
- منظمة الصحة العالمية تتوقع وباء "طويلا جدا"
- توقعات الأبراج ليوم August 2, 2020
- لهذا اطلقت يد اسرائيل في سوريا... فهل يتنبه اللبنانيون لخطورة المرحلة؟
- أستراليا: "وجبة بيغ ماك ليست سببا لمغادرة المنزل": فيكتوريا تسجل ٣٩٧ إصابة جديدة و٣ وفيات
- ترامب يقول إنه سيمنع تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة
- كورونا يسابق الأحداث... لا حرب ومواجهة في التربية
- علامة شطب على لبنان!
- إنهم لا يشبهوننا!
- الاستنفار الكبير على الحدود: أيشعل نتانياهو المأزوم الحرب؟
- دفن الصيغة اللبنانية وبيع أصول الدولة: فيديرالية المافيات
- بكركي: الراعي لم يوافق ابراهيم على "الإجماع" حول "الحياد"
- استشاريون أجانب يتفاوضون نيابة عن اللبنانيين في باريس
- السحسوح الأكبر
- توقعات الأبراج ليوم August 1, 2020
- الفصام الباسيلي مستمر: "تطهير" التيار تنظيمياً وطرد الناشطين
- أستراليا ستجبر "غوغل" و"فيسبوك" على الدفع مقابل نشر المحتوى الإخباري
- عارضة متحولة جنسياً في مجلة رياضية
- أوامر الى الجيش الإسرائيلي: تدمير منشآت لبنانية عند أي هجوم لحزب الله
- الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى ويحتفلون بأول أيام عيد الاضحى
- أستراليا: متاجر Woolworths تدعو الزبائن والموظفين إلى ارتداء الكمامات في نيو ساوث ويلز وكانبرا وكوينزلاند
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الفصام الباسيلي مستمر: "تطهير" التيار تنظيمياً وطرد ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
العلاقة الفرنسية - السنيّة بين اللياقة والديبلوماسية ...الكاتب:
-
جهورية جبران باسيل والتدمير الممنهج ...الكاتب:
-
لبنان المنهار مسرحاً وحيداً للحرب الإيرانية ...الكاتب:
الجوع وتطبيقات المقايضة: استغلال الجائعين و"سرقتهم"
"المقايضة"، هي النظام الذي اقترحه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لمواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، في أوّل خطاب له بعد الأزمة الاقتصادية، ليؤسّس بعدها عدد من مناصريه مجموعة "لبنان يقايض".
والمقايضة هي من أقدم الأنظمة التي اعتمدت تاريخياً، قبل اختراع النقود. وتقوم على مقايضة سلعة بسلعة أخرى. لكن لها سلبيات عدّة، من بينها: عدم القدرة على الادخار، وعدم تجانس قيم السلع، وفق ما يشرح لـ"أساس" الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية الدكتور أيمن عمر.
غير أنّ ما يحدث في لبنان بالمفهوم العلمي ليس مقايضة، فالناس المحتاجة تبيع ما تملكه، وهو ربما يكون من الضروريات، كي تؤمن بعض الطعام.
هذا التوصيف يوافق عليه الدكتور أيمن عمر، موضحاً أنّ "ما نراه ليس نظام المقايضة، وإنّما هو أداة من أدوات تأمين الحاجات الأساسية للناس، أي الحاجات التي يعجزون عن تأمينها في ظلّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيء، وعدم وجود مداخيل".
ما يحدث في لبنان بالمفهوم العلمي ليس مقايضة، فالناس المحتاجة تبيع ما تملكه، وهو ربما يكون من الضروريات، كي تؤمن بعض الطعام
ويؤكد عمر أنّ "الناس تلجأ إلى هذه الأداة بسبب الحاجة. والمقايضة هنا تنتهي بانتهاء مقتنيات الناس، وبالتالي هذه الآلية ليس مستدامة"، كما كان الحال لمن يقايض البيض باللبن مثلا، والدجاجات تبيض يومياً، واللبن يمكن إنتاج غيره في اليوم التالي. ويلفت إلى أنّ "هذا النظام ليس سليماً، في وضع اقتصادي سليم، والمقايضة ستنتهي بمجرد انتهاء الأزمة. فالإقبال عليها ما زال محدوداً، ومن يلجأون إليها هم الأشخاص الذين لا حول لهم ولا قوة".
من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي البروفيسير جاسم عجاقة لـ"أساس"، أنّ خلق هذه التطبيقات والمنصات، يشير إلى دلالات عدّة، أهمها:
1- وجود أزمة اقتصادية كبيرة جداً.
2- حالة الترف التي كنا نحيا فيها: فهناك العديد من الأمور التي يمكن الاستغناء عنها.
3- غياب أيّ حلول عملية للأزمة من قبل الدولة.
إلى جانب مجموعة "لبنان يقايض" ظهرت تطبيقات هاتفية عدّة تدعم "المقايضة"، من بينها تطبيق "ليبون تروك" الذي أطلقته اللبنانية هالة دحروج، وتطبيق "Rayga"، الذي هو في الأصل تطبيق مصري، أُتيح للبنانيين استخدامه مؤخراً.
موقع "أساس"، ولمتابعة عمل هذه التطبيقات، حمّل إحداها، وهو تطبيق "Rayga"، المتاح في مصر وفي لبنان. التطبيق وبعد تحديد الدولة (أي لبنان)، يطلب تحديد الموقع، لتبرز للمستخدم بعد ذلك قائمة متنوّعة تضم ملابس، أثاث، عقارات، سيارات، مواد غذائية.
ولنتعرّف أكثر على طريقة عمل التطبيق ذهبنا إلى "السوبر ماركت"، وهناك وجدنا مستخدماً من طرابلس يعرض "أرز مصري"، للمقايضة مقابل "زيوت".
وفي قسم الإلكترونيات صادفنا مستخدماً من "صور" يعرض شاحن سمّاعات للمقايضة مقابل "أيّ حاجة".
إذا التطبيق يتيح للمستخدم، عرض ما لديه، وطلب ما يحتاجه في المقابل. وعلى ما يبدو من خلال التصفح، فإنّ الإقبال اللبناني عليه ما زال خجولاً.
مدير شركة "ITEC" سليم قنبور، أوضح لـ"أساس" أنّه لا يمكن اعتبار جميع التطبيقات آمنة، لافتاً إلى أنّ التطبيق متاح على منصة "Apple" حيث يتمّ اختباره، بخلاف الـ"Android"، حيث لا يوجد اختبار مسبق لأيّ تطبيق، ما يعني أنّه قد يكون خطراً على الخصوصية وعلى الجهاز.
تطبيقات كثيرة ، سواء على "Apple" و "Android"، تخدع المستخدمين، من خلال الإيحاء أنّها مجانية، غير أنّ ما يحصل لاحقاً أنّها تصبح مدفوعة الثمن، وتسحب أموالاً من المستخدم
ويحذّر قنبور من أنّ تطبيقات كثيرة ، سواء على "Apple" و "Android"، تخدع المستخدمين، من خلال الإيحاء أنّها مجانية، غير أنّ ما يحصل لاحقاً أنّها تصبح مدفوعة الثمن، وتسحب أموالاً من المستخدم.
وفيما يتعلّق بتطبيقات المقايضة، يوضح قنبور أنّها ليست مضمونة: "فقد لا تتطابق المواصفات الفعلية للسلع مع ما هو معروض. وهناك لا يمكن إرجاعها ولا يوجد طرف يضمن الجودة. وهذا ما كان يحصل مع "OLX" وغيرها من التطبيقات".
إذاً، المقايضة ليست حلاً. وإنّما هي إجراء مؤقت يلجأ إليه المحتاجون. والترويج إليها كنظام اقتصادي بديل، ما هو إلاّ هذيان لا يمت إلى الواقع بصلة. ويمكن تلخيصها بأنها تسمح لمن يملك أموالاً "كاش" بأن يأخذ من المحتاجين أشياءهم الثمينة، مقابل أثمان زهيدة جداً، بسبب حاجتهم إلى المال والطعام. وهذا ليس "مقايضة" بل أقرب إلى الاستغلال، لئلا نقول "السرقة".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- بالفيديو: تعذيب “فتى عارٍ” يطيح بمسؤول عراقي كبير.. رئيس الوزراء تدخل بعد غضب شعبي واسع
- عارضة الازياء البريطانية ديمي روز وجسد ملتهب بـ"ميني بيكيني"!
- أستراليا: فيكتوريا تستعد للمرحلة الرابعة من القيود المشددة وتعلن حظر التجول وقيود أخرى
- توقعات الأبراج ليوم August 2, 2020
- سِت خطوات استراتيجيّة تتّخذها الصين بشَكلٍ مُتسارعٍ للإطاحة بالدولار وإنهاء هيمنته.. فهل تنجح؟ ولماذا ننصح الأثرياء العرب بعدم ربط عُملاتهم واحتِياطاتهم بالعُملة الأمريكيّة؟ وما دور الكورونا في تقويض النّظام الماليّ الحاليّ وتسريع البديل؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حكومة دياب..."تأكل أبناءها"!
- إستقالة حتي تفتح باب التغيير الحكومي: الأسباب والخلافات
- استقالة حتّي: محاولة جديدة لإسقاط الحكومة؟
- أربعة أسباب لاستقالة حتّي
- الجوع وتطبيقات المقايضة: استغلال الجائعين و"سرقتهم"
- هل تطيح استقالة ناصيف حتّي بالحكومة؟
- مقتل لؤي الساطم في وادي خالد: الأهالي يطالبون بالحقيقة الكاملة
- كورونا: الفوضى الشاملة
- أزمة الكهرباء: الى انحسار من يتحمّل فواتير تموز؟
- السوق السوداء للمازوت جنوباً : «كف يد» القاضي علي إبراهيم!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)