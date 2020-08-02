- حكومة دياب..."تأكل أبناءها"!
- إستقالة حتي تفتح باب التغيير الحكومي: الأسباب والخلافات
- استقالة حتّي: محاولة جديدة لإسقاط الحكومة؟
- الجيش مأزوم مالياً.. هل يخسر الدعم الأميركي أيضاً؟
- أربعة أسباب لاستقالة حتّي
- الجوع وتطبيقات المقايضة: استغلال الجائعين و"سرقتهم"
- هل تطيح استقالة ناصيف حتّي بالحكومة؟
- نأي "الجامعة العربية" عن أزمة لبنان... و"نعي" المبادرات
- غجر: نعمل على خطة عاجلة للكهرباء... تُرضي الصندوق
- مقتل لؤي الساطم في وادي خالد: الأهالي يطالبون بالحقيقة الكاملة
- كورونا: الفوضى الشاملة
- غليان اجتماعي وسياسي: عناوين الحرب من دون حرب
- أزمة الكهرباء: الى انحسار من يتحمّل فواتير تموز؟
- السوق السوداء للمازوت جنوباً : «كف يد» القاضي علي إبراهيم!
- «مدنيّون» ينتظرون انقلاباً عسكرياً ليتسلّموا السلطة
- أستراليا: ملبورن تمضي أول ليلة في ظل حظر التجوال وغرامات المخالفين قد تصل الى 10000 دولار
- ردود الفعل تتوالى على تجاهل عون «الحياد».. والراعي: دعوة لحماية كياننا
- الميزة التي لم تفارق الملك محمد السادس
- سِت خطوات استراتيجيّة تتّخذها الصين بشَكلٍ مُتسارعٍ للإطاحة بالدولار وإنهاء هيمنته.. فهل تنجح؟ ولماذا ننصح الأثرياء العرب بعدم ربط عُملاتهم واحتِياطاتهم بالعُملة الأمريكيّة؟ وما دور الكورونا في تقويض النّظام الماليّ الحاليّ وتسريع البديل؟
- بالفيديو: تعذيب “فتى عارٍ” يطيح بمسؤول عراقي كبير.. رئيس الوزراء تدخل بعد غضب شعبي واسع
- أستراليا: فيكتوريا تستعد للمرحلة الرابعة من القيود المشددة وتعلن حظر التجول وقيود أخرى
- أستراليا.. "خط الدفاع الرابع": بريجكليان تنصح سكان نيو ساوث ويلز بارتداء الكمامات
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تصارع لاحتواء الفيروس وسط سبع إصابات كورونا مجهولة المصدر
- إرجاع القضية الفلسطينية إلى السياسة!
- عون بعد دياب يتّهم ولا يُسمّي... فمَن يحرّض مَن وعلى مَن؟
- هل يصون ناصيف حتّي تاريخه الديبلوماسي ويستقيل؟
- سِت خطوات استراتيجيّة تتّخذها الصين بشَكلٍ مُتسارعٍ للإطاحة بالدولار وإنهاء هيمنته.. فهل تنجح؟ ولماذا ننصح الأثرياء العرب بعدم ربط عُملاتهم واحتِياطاتهم بالعُملة الأمريكيّة؟ وما دور الكورونا في تقويض النّظام الماليّ الحاليّ وتسريع البديل؟
- النزاع حول إقامة «سد بسري» على أشده والبنك الدولي يمنح الحكومة مهلة إضافية للحوار بين كل الأطراف
- المواقف في عيد الجيش غيّبت ما عداها.. إلا «كورونا»
- منظمة الصحة العالمية تتوقع وباء "طويلا جدا"
- منظمة الصحة العالمية تتوقع وباء "طويلا جدا"
- توقعات الأبراج ليوم August 2, 2020
- لهذا اطلقت يد اسرائيل في سوريا... فهل يتنبه اللبنانيون لخطورة المرحلة؟
- أستراليا: "وجبة بيغ ماك ليست سببا لمغادرة المنزل": فيكتوريا تسجل ٣٩٧ إصابة جديدة و٣ وفيات
- ترامب يقول إنه سيمنع تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة
- كورونا يسابق الأحداث... لا حرب ومواجهة في التربية
- علامة شطب على لبنان!
- إنهم لا يشبهوننا!
- الاستنفار الكبير على الحدود: أيشعل نتانياهو المأزوم الحرب؟
- دفن الصيغة اللبنانية وبيع أصول الدولة: فيديرالية المافيات
- بكركي: الراعي لم يوافق ابراهيم على "الإجماع" حول "الحياد"
- استشاريون أجانب يتفاوضون نيابة عن اللبنانيين في باريس
- السحسوح الأكبر
- توقعات الأبراج ليوم August 1, 2020
- الفصام الباسيلي مستمر: "تطهير" التيار تنظيمياً وطرد الناشطين
- أستراليا ستجبر "غوغل" و"فيسبوك" على الدفع مقابل نشر المحتوى الإخباري
- عارضة متحولة جنسياً في مجلة رياضية
- أوامر الى الجيش الإسرائيلي: تدمير منشآت لبنانية عند أي هجوم لحزب الله
- الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى ويحتفلون بأول أيام عيد الاضحى
- أستراليا: متاجر Woolworths تدعو الزبائن والموظفين إلى ارتداء الكمامات في نيو ساوث ويلز وكانبرا وكوينزلاند
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الفصام الباسيلي مستمر: "تطهير" التيار تنظيمياً وطرد ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
العلاقة الفرنسية - السنيّة بين اللياقة والديبلوماسية ...الكاتب:
-
جهورية جبران باسيل والتدمير الممنهج ...الكاتب:
-
لبنان المنهار مسرحاً وحيداً للحرب الإيرانية ...الكاتب:
حكومة دياب..."تأكل أبناءها"!
باسيل "هشّل" حتّي... تشكيلات ديبلوماسية و"تأنيب وتجريح"
بينما يواصل البطريرك الماروني السير على "درب الجلجلة" الوطنية حاملاً لواء الحياد الناشط، وقد رسم بالأمس خريطة "ثلاثية الأبعاد" لمعانيه وجوهر مفهومه في سياق "مترابط غير قابل للتجزئة" بما يقتضي "عدم الدخول في محاور وصراعات سياسية وحروب إقليمية ودولية وامتناع أي دولة عن التدخل في شؤون لبنان أو اجتياحه أو احتلاله أو استخدام أراضيه لأغراض عسكرية، والتعاطف مع القضايا الانسانية والعربية، وتعزيز الدولة لتكون دولة قوية عسكرياً بجيشها تدافع عن نفسها بوجه أي اعتداء من إسرائيل أو من أي دولة سواها" مؤكداً أنّ وحده من يرفض ذلك هو ذلك الذي لا "يعنيه حقاً خير لبنان وشعبه وضمانة وحدته وعودته إلى سابق عهده المزهر"... يواصل في المقابل مركب العهد العوني وحكومته مسير الغرق والانحدار بالبلد نحو قعر الانهيار الشامل اقتصادياً ومالياً واجتماعياً ومعيشياً وصحياً وبيئياً، على وقع أداء متخبط يتزايد تلاطماً يوماً بعد آخر بين مكونات حكومة حسان دياب التي بدأت "تأكل أبناءها" في ظل استحكام حالة التشرذم والضياع على أدائها، سواءً على مستوى فضائحها المتتالية، وآخرها فضيحة تناتش الصلاحيات والتصاريح بين وزيري الصحة والداخلية إزاء تطبيقات التدابير الاحترازية في مواجهة "كورونا"، أو على مستوى انطلاق مرحلة القفز من المركب الحكومي بخطوة استقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي وما قد يعقبها تباعاً من "قفزات" وزارية مماثلة ترمي إلى التنصل من وصمة الفشل والمكابرة التي باتت تدمغ إدارة دفة الحكم في البلاد.
إذاً، حزم حتّي "حقيبته الديبلوماسية" وعزم على الاستقالة من حكومة دياب، وسط تأكيد أوساطه أنه "لا يناور ولن يتراجع" ومن المرتقب أن يزور السراي اليوم لتقديم كتاب استقالته رسمياً وشرح موجباته ومسبباته. وإذا كانت مصادر "السراي" عمّمت معلومات إعلامية مساءً تفيد بأنّ رئيس الحكومة سيدعو وزير الخارجية إلى التريث في قراره، فإنّ مصادر "التيار الوطني الحر" سارعت إلى احتواء المشهد بإشاعة أنباء وأجواء مناهضة تؤكد جهوزية البديل في وزارة الخارجية مع تسريب أسماء مستعدة لتولي المهمة من الدائرة العونية وأبرزها المستشار الديبلوماسي في قصر بعبدا السفير السابق شربل وهبي، وذلك بالتوازي مع التلويح بإمكانية الاستفادة من فرصة استقالة حتي لإجراء تعديلات وزارية تقطع الطريق على أي استقالات مشابهة محتملة.
أما في المعطيات المتوافرة حول الأسباب التي دفعت وزير الخارجية إلى الاستقالة، فتؤكد أوساط ديبلوماسية لـ"نداء الوطن" أنها أسباب متعددة ومتشعبة، وتوضح أنّ "كيل حتي طفح من الممارسات السياسية الطاغية على الأداء الحكومي"، مشيرةً إلى أنه "الأجدر بشرح أسبابه لكنّه على الأرجح بلغ مرحلة شعر فيها بانعدام الانسجام بين موقعه الحالي وبين علاقاته السياسية وتاريخه الديبلوماسي". وقياساً على تقييمه لأكثر من محطة واجهته في الحكومة وفي قصر بسترس حيث "استشعر بأن وزارة الخارجية أصبحت مهمّشة وتحولت إلى أشبه بالجزيرة المعزولة عن كل عمل ديبلوماسي الأمر الذي راكم المآخذ لديه ودفعه إلى الاستقالة"، تشي المعلومات المستقاة من مصادر موثوق بها بأنّ حتي بات أقرب إلى الخلاصة التي وصل إليها المجتمع الدولي وعبّر عنها من بيروت وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان لناحية تأكيده أنّ الحكومة القائمة في لبنان لا تساعد نفسها ولا تتجاوب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها، بينما على المستوى الشخصي من القرار فإنّ المصادر تؤشر بالإصبع إلى مسؤولية مباشرة يتحملها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في "تهشيل" خليفته عن كرسي الخارجية عبر سلسلة من التدخلات الممنهجة في آلية عمل الوزارة وآخرها في ملف التشكيلات الديبلوماسية الذي يريد باسيل بسط سطوته عليه بكامل تفاصيله، وهو في هذا المجال كان قد دفع باتجاه الخروج عن الآليات المعتمدة لتعيين أكثر من إسم مقرب منه سفيراً لدى عواصم دول القرار لا سيما في واشنطن حيث يصرّ على استباق إحالة السفير غابي عيسى إلى التقاعد بتعيين هادي هاشم خلفاً له.
أما على صعيد مواقف حتي المتصاعدة في الآونة الأخيرة والتي بدت جلياً أنها تغرد خارج سرب المنظومة الحاكمة وخصوصاً في مقاربة مسألة الحياد الإيجابي وغيرها من المسائل السياسية والسيادية والديبلوماسية، فكشفت المصادر أنّ الصاعق الذي فجّر قنبلة الاستقالة تمثل بإقدام رئيس "التيار الوطني" على الاتصال بوزير الخارجية إثر إطلالته التلفزيونية الأخيرة مع الإعلامي مارسيل غانم وتوجه إليه "بعبارات من التأنيب الصريح على المواقف التي أطلقها بلغت مستوى التجريح، فكانت تلك "شعرة معاوية" التي قطعت بين الجانبين ليحسم وزير الخارجية أمره باتجاه تقديم الاستقالة".
أما على المقلب الآخر، فتنتقد مصادر ديبلوماسية مقربة من "التيار الوطني الحر" قرار حتي ولا تتردد باتهامه "بالهروب إلى الأمام لتنفيذ أجندة خاصة ولطموحات شخصية"، وتقول لـ"نداء الوطن": "يعلم الجميع كيف دخل وزير الخارجية إلى الحكومة وهو لم يحقق أي إنجاز يُذكر لا في الحكومة ولا في وزارته بل سجّل "صفر انتاجية" وامتهن مسايرة الجميع من دون اتخاذ أي موقف في أي ملفّ، ليصبح لقبه وزير اللاموقف"، معتبرةً أنّ مقابلته الملتفزة الأخيرة "إنما جاءت تمهيداً لخطوة الاستقالة بغية نفخ حجمه وبيع استقالته بأعلى سعر ممكن وتقديم أوراق اعتماد بذلك لدى المجتمعين العربي والدولي، في حين أنّ خطوة الاستقالة لا تعدو كونها تجسّد تهرّباً واضحاً من المسؤولية وتسجيلاً للبطولات الفارغة من أي مضمون".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- بالفيديو: تعذيب “فتى عارٍ” يطيح بمسؤول عراقي كبير.. رئيس الوزراء تدخل بعد غضب شعبي واسع
- عارضة الازياء البريطانية ديمي روز وجسد ملتهب بـ"ميني بيكيني"!
- أستراليا: فيكتوريا تستعد للمرحلة الرابعة من القيود المشددة وتعلن حظر التجول وقيود أخرى
- توقعات الأبراج ليوم August 2, 2020
- سِت خطوات استراتيجيّة تتّخذها الصين بشَكلٍ مُتسارعٍ للإطاحة بالدولار وإنهاء هيمنته.. فهل تنجح؟ ولماذا ننصح الأثرياء العرب بعدم ربط عُملاتهم واحتِياطاتهم بالعُملة الأمريكيّة؟ وما دور الكورونا في تقويض النّظام الماليّ الحاليّ وتسريع البديل؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حكومة دياب..."تأكل أبناءها"!
- إستقالة حتي تفتح باب التغيير الحكومي: الأسباب والخلافات
- استقالة حتّي: محاولة جديدة لإسقاط الحكومة؟
- أربعة أسباب لاستقالة حتّي
- الجوع وتطبيقات المقايضة: استغلال الجائعين و"سرقتهم"
- هل تطيح استقالة ناصيف حتّي بالحكومة؟
- مقتل لؤي الساطم في وادي خالد: الأهالي يطالبون بالحقيقة الكاملة
- كورونا: الفوضى الشاملة
- أزمة الكهرباء: الى انحسار من يتحمّل فواتير تموز؟
- السوق السوداء للمازوت جنوباً : «كف يد» القاضي علي إبراهيم!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)