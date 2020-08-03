أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ لن ينتقل الرئيس ميشال عون الى المقر الصيفي في بيت الدين هذه السنة بذريعة الظروف المعقدة في البلاد ‏وظروف جائحة كورونا‎.

ـ تردد انه تجري لفلفة قضية الدواجن المنتهية الصلاحية لآل فريحة بعدما هرب اصحاب المؤسسة الى سوريا ‏بمساعدة من نجل مسؤول سياسي وبذلك يطوى الملف لاسباب سياسية وطائفية‎.

ـ يتردد في مجالس بعض السياسيين أنّ عودة مسؤول أميركي سابق خبير بالملف اللبناني إلى الواجهة وإطلاق ‏مواقف حول ما يجري في الجنوب، تشكّل علامات استفهام وتساؤلات حول ما قد يحصل في المرحلة المقبلة في ‏ظل هشاشة الأوضاع الداخلية والإقليمية‎.

ـ عُلم أنّ فنادق تابعة لرجل أعمال خليجي أُقفلت منذ أيام قليلة بشكل نهائي، ما يثير القلق والمخاوف من أن تليها ‏خطوات مماثلة أو أنّها رسالة من دولته للعهد والحكومة ولفريق ممانع يحظى بدعمهما‎.

ـ وصلت امس الى بيروت ممثلة الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية المغربية نجاة رشدي التي تحل محل ‏فيليب لازاريني الذي انتقل الى ادارة منظمة الاونروا، لكن الممثلة الجديدة لن تلتقي احدا مدة اسبوعين لالتزامها ‏اجراءات الحجر الصحي بسبب الكورونا‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ قال ديبلوماسي أوروبي لمسؤول كبير: صدقوني، وضع لبنان أسوأ من فنزويلا‎.

ـ يقرّ مسؤول في حزب كبير إن هذا الحزب ينتمي الى محور إقليمي معينن ويؤكد أنه لن يخرج منه ولن يكون على ‏الحياد‎.

ـ وصف مرجع مسؤول البحث في إمكان ملاحقة شخصية فنية نتيجة تغريدة بأنه "ضرب جنون" وهو ما أدى ‏الى صرف النظر عن الموضوع‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ يعترف وزير مُقرب أن هجوم رئيس الحكومة وحلفاء المحور الحكومي على وزير الخارجية الفرنسي سببه تأييده ‏العلني لمبادرة البطريرك الراعي في إعلان حياد لبنان‎!

ـ المقابلة التلفزيونية الأخيرة لرئيس التيار الوطني كانت موضع تشريح وإنتقاد بين عدد من نواب التيار الذين ‏يحذرون من إستمرار النهج الحالي في الإدارة السياسية‎!

ـ يعتبر قطب سياسي أن الصفقات الخدماتية، وخاصة في قطاعي الكهرباء والنفايات، تتجاوز الخلافات السياسية ‏المستفحلة بين بعض أطراف السلطة في الموالاة والمعارضة‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ رأى مصدر ديبلوماسي لبناني أنّ التأخير في الرد الأميركي على طلب الحكومة اللبنانية منحها استثناءات من ‏بعض أحكام قانون "قيصر" هو بمثابة "رسالة رفض" غير مباشرة‎.

ـ تتحدث المعلومات عن محاولات يقوم بها تيار مسيحي بارز لإعادة فتح قنوات تواصل مع حزب مسيحي ‏معارض بعد فترة من التوتر بين الجانبين‎.

ـ يشكو بعض المعنيين الرسميين من أنّ الشركات الصينية التي كانت قد أبدت رغبتها في دخول سوق الطاقة ‏اللبناني لم تتقدم حتى الساعة بعروض واضحة‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎لا جواب

يتناوب مسؤولان في تيار سياسي على كيل الاتهامات بحق حزب أساسي، دون أي رد من ‏الحزب المعني‎.‎

‎*‎تطييف المشروع‎ ‎

يؤكد معنيون أن مشروعاً يتم تطييفه عمداً بطريقة خبيثة من قبل أفرقاء في الحُكم بعد ‏فقدانهم لكل ذرائع الدفاع عنه‎.