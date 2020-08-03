لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | أسرار وخفايا لبنانية
المصنفة ايضاً في: لبنان

أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 11 من الدقائق
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 24
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ لن ينتقل الرئيس ميشال عون الى المقر الصيفي في بيت الدين هذه السنة بذريعة الظروف المعقدة في البلاد ‏وظروف جائحة كورونا‎.

ـ تردد انه تجري لفلفة قضية الدواجن المنتهية الصلاحية لآل فريحة بعدما هرب اصحاب المؤسسة الى سوريا ‏بمساعدة من نجل مسؤول سياسي وبذلك يطوى الملف لاسباب سياسية وطائفية‎.

ـ يتردد في مجالس بعض السياسيين أنّ عودة مسؤول أميركي سابق خبير بالملف اللبناني إلى الواجهة وإطلاق ‏مواقف حول ما يجري في الجنوب، تشكّل علامات استفهام وتساؤلات حول ما قد يحصل في المرحلة المقبلة في ‏ظل هشاشة الأوضاع الداخلية والإقليمية‎.

ـ عُلم أنّ فنادق تابعة لرجل أعمال خليجي أُقفلت منذ أيام قليلة بشكل نهائي، ما يثير القلق والمخاوف من أن تليها ‏خطوات مماثلة أو أنّها رسالة من دولته للعهد والحكومة ولفريق ممانع يحظى بدعمهما‎.

ـ وصلت امس الى بيروت ممثلة الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية المغربية نجاة رشدي التي تحل محل ‏فيليب لازاريني الذي انتقل الى ادارة منظمة الاونروا، لكن الممثلة الجديدة لن تلتقي احدا مدة اسبوعين لالتزامها ‏اجراءات الحجر الصحي بسبب الكورونا‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ قال ديبلوماسي أوروبي لمسؤول كبير: صدقوني، وضع لبنان أسوأ من فنزويلا‎.

ـ يقرّ مسؤول في حزب كبير إن هذا الحزب ينتمي الى محور إقليمي معينن ويؤكد أنه لن يخرج منه ولن يكون على ‏الحياد‎.

ـ وصف مرجع مسؤول البحث في إمكان ملاحقة شخصية فنية نتيجة تغريدة بأنه "ضرب جنون" وهو ما أدى ‏الى صرف النظر عن الموضوع‎.‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ يعترف وزير مُقرب أن هجوم رئيس الحكومة وحلفاء المحور الحكومي على وزير الخارجية الفرنسي سببه تأييده ‏العلني لمبادرة البطريرك الراعي في إعلان حياد لبنان‎!

ـ المقابلة التلفزيونية الأخيرة لرئيس التيار الوطني كانت موضع تشريح وإنتقاد بين عدد من نواب التيار الذين ‏يحذرون من إستمرار النهج الحالي في الإدارة السياسية‎!

ـ يعتبر قطب سياسي أن الصفقات الخدماتية، وخاصة في قطاعي الكهرباء والنفايات، تتجاوز الخلافات السياسية ‏المستفحلة بين بعض أطراف السلطة في الموالاة والمعارضة‎!‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ رأى مصدر ديبلوماسي لبناني أنّ التأخير في الرد الأميركي على طلب الحكومة اللبنانية منحها استثناءات من ‏بعض أحكام قانون "قيصر" هو بمثابة "رسالة رفض" غير مباشرة‎.

ـ تتحدث المعلومات عن محاولات يقوم بها تيار مسيحي بارز لإعادة فتح قنوات تواصل مع حزب مسيحي ‏معارض بعد فترة من التوتر بين الجانبين‎.

ـ يشكو بعض المعنيين الرسميين من أنّ الشركات الصينية التي كانت قد أبدت رغبتها في دخول سوق الطاقة ‏اللبناني لم تتقدم حتى الساعة بعروض واضحة‎.‎

 

صحيفة الأنباء

‎*‎لا جواب

يتناوب مسؤولان في تيار سياسي على كيل الاتهامات بحق حزب أساسي، دون أي رد من ‏الحزب المعني‎.‎

‎*‎تطييف المشروع‎ ‎

يؤكد معنيون أن مشروعاً يتم تطييفه عمداً بطريقة خبيثة من قبل أفرقاء في الحُكم بعد ‏فقدانهم لكل ذرائع الدفاع عنه‎.

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)