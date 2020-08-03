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باسيل خطط لإعتقال ريفي!

آخر تحديث: منذ 9 من الدقائق
المصدر: بيروت أوبزرفر
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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باسيل خطط لإعتقال ريفي!

في معلومات لبيروت أوبزرفر أن أحد قادة الأجهزة الأمنية وهو مقرب من النائب جبران باسيل، طرح في اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى، التحرك ضد اللواء أشرف ريفي بذريعة أنه يعمل مع الأتراك في طرابلس والشمال، وطالب بإصدار مذكرة قضائية بحق ريفي، وتنفيذها، عبر مداهمة منزله.وتضيف المعلومات، أن قادة أمنيين رفضوا هذا الطرح وأكدوا أن كل التقارير الأمنية لم تعط أي دليل على وجود مسعى تركي للتدخل في لبنان، وأن كل ما ينشر في وسائل الإعلام، هو مجرد حملات لأهداف سياسية.

 

وتشير المعلومات إلى أن مرجعاً عسكرياً حسم الموضوع، واكد أن لا أدلة عليه، وأن أي خطوة غير مبنية على وقائع سترتد سلباً على مجمل الوضع اللبناني،وختم داعياً المسؤول الأمني إلى إبراز ما لديه من معلومات اذا كانت موجودة، والى تحمل مسؤولية أي إجراء ممكن أن يتخذ، علماً أن المسؤول الأمني نفذ جهازه عمليات دهم كثيرة.

 

وتضيف المعلومات أن هذا الطرح طوي في اجتماعات مجلس الدفاع، وإثر ذلك وزع النائب باسيل في مقابلة تلفزيونية، اتهامات بالجملة فسرت على أنها محاولة للاقتصاص ممن رفضوا السير بهذه الخطوة.

المصدر: بيروت أوبزرفر

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