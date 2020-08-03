- أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل 13 إصابة جديدة وإغلاق 3 حانات في نيوكاسل ومحكمة تورنتو
- كورونا لبنان: 10 آلاف مصاب نهاية آب؟
- إستقالة حتّي تفتح الملف الحكومي.. وغانتس يهدّد نصرالله ولبنان
- باسيل خطط لإعتقال ريفي!
- أسرار وخفايا لبنانية
- فريق السياسيّين والمصارف و"المركزي" يتقدَّم ويتجرّأ... فهل ينتصر؟
- لبنان: تقاعس عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية
- عندما تتحوّل العلاقة مع «الحزب» إلى تهمة
- رَمادُ امرأةٍ فوق جبل صنين (1)
- باريس طمأنت «حزب الله» وطلبت منه...
- خمسة أشهر قبل الانتقال الى مشهد آخر
- العلاقة بين دياب والفرنسيين: حقائق.. وروايات سينمائية!
- سلوك المستهلك في الأزمة: تخزين وهلع
- بالفيديو: الهند.. أجبروها على حمل زوجها والطواف به في البلدة عقابا على خيانتها له
- التوتر يعود للحدود السورية.. الجيش الإسرائيلي يعلن “إحباط “عمل عسكري ويحمل دمشق المسؤولية
- حكومة دياب..."تأكل أبناءها"!
- إستقالة حتي تفتح باب التغيير الحكومي: الأسباب والخلافات
- استقالة حتّي: محاولة جديدة لإسقاط الحكومة؟
- الجيش مأزوم مالياً.. هل يخسر الدعم الأميركي أيضاً؟
- أربعة أسباب لاستقالة حتّي
- الجوع وتطبيقات المقايضة: استغلال الجائعين و"سرقتهم"
- هل تطيح استقالة ناصيف حتّي بالحكومة؟
- نأي "الجامعة العربية" عن أزمة لبنان... و"نعي" المبادرات
- غجر: نعمل على خطة عاجلة للكهرباء... تُرضي الصندوق
- مقتل لؤي الساطم في وادي خالد: الأهالي يطالبون بالحقيقة الكاملة
- كورونا: الفوضى الشاملة
- غليان اجتماعي وسياسي: عناوين الحرب من دون حرب
- أزمة الكهرباء: الى انحسار من يتحمّل فواتير تموز؟
- السوق السوداء للمازوت جنوباً : «كف يد» القاضي علي إبراهيم!
- «مدنيّون» ينتظرون انقلاباً عسكرياً ليتسلّموا السلطة
- أستراليا: ملبورن تمضي أول ليلة في ظل حظر التجوال وغرامات المخالفين قد تصل الى 10000 دولار
- ردود الفعل تتوالى على تجاهل عون «الحياد».. والراعي: دعوة لحماية كياننا
- الميزة التي لم تفارق الملك محمد السادس
- توقعات الأبراج ليوم August 3, 2020
- سِت خطوات استراتيجيّة تتّخذها الصين بشَكلٍ مُتسارعٍ للإطاحة بالدولار وإنهاء هيمنته.. فهل تنجح؟ ولماذا ننصح الأثرياء العرب بعدم ربط عُملاتهم واحتِياطاتهم بالعُملة الأمريكيّة؟ وما دور الكورونا في تقويض النّظام الماليّ الحاليّ وتسريع البديل؟
- بالفيديو: تعذيب “فتى عارٍ” يطيح بمسؤول عراقي كبير.. رئيس الوزراء تدخل بعد غضب شعبي واسع
- أستراليا: فيكتوريا تستعد للمرحلة الرابعة من القيود المشددة وتعلن حظر التجول وقيود أخرى
- أستراليا.. "خط الدفاع الرابع": بريجكليان تنصح سكان نيو ساوث ويلز بارتداء الكمامات
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تصارع لاحتواء الفيروس وسط سبع إصابات كورونا مجهولة المصدر
- إرجاع القضية الفلسطينية إلى السياسة!
- عون بعد دياب يتّهم ولا يُسمّي... فمَن يحرّض مَن وعلى مَن؟
- هل يصون ناصيف حتّي تاريخه الديبلوماسي ويستقيل؟
- سِت خطوات استراتيجيّة تتّخذها الصين بشَكلٍ مُتسارعٍ للإطاحة بالدولار وإنهاء هيمنته.. فهل تنجح؟ ولماذا ننصح الأثرياء العرب بعدم ربط عُملاتهم واحتِياطاتهم بالعُملة الأمريكيّة؟ وما دور الكورونا في تقويض النّظام الماليّ الحاليّ وتسريع البديل؟
- النزاع حول إقامة «سد بسري» على أشده والبنك الدولي يمنح الحكومة مهلة إضافية للحوار بين كل الأطراف
- المواقف في عيد الجيش غيّبت ما عداها.. إلا «كورونا»
- منظمة الصحة العالمية تتوقع وباء "طويلا جدا"
- منظمة الصحة العالمية تتوقع وباء "طويلا جدا"
- توقعات الأبراج ليوم August 2, 2020
- لهذا اطلقت يد اسرائيل في سوريا... فهل يتنبه اللبنانيون لخطورة المرحلة؟
- أستراليا: "وجبة بيغ ماك ليست سببا لمغادرة المنزل": فيكتوريا تسجل ٣٩٧ إصابة جديدة و٣ وفيات
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الفصام الباسيلي مستمر: "تطهير" التيار تنظيمياً وطرد ...الكاتب:
-
-
-
-
موفد بابوي في بيروت... وهذا ما قاله ...الكاتب:
-
عيد "الكورونا" عبر الهاتف ...الكاتب:
-
السحسوح والبذاءة وأشرف الناس ...الكاتب:
لبنان: تقاعس عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية
تقرير من "هيومن رايتس ووتش" بخصوص استعراض الوضع الحقوقي للبنان في الأمم المتحدة
(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في سياق رفع تقرير إلى "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" قبل الاستعراض الدوري للوضع الحقوقي في البلاد، إن السلطات اللبنانية تتقاعس عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسة الحادة التي تهدد الحقوق الأساسية للناس. لم يُحرز لبنان أي تقدم بشأن عدد من التوصيات التي قبلها بعد الاستعراض السابق لوضعه في 2015، علما أن الاستعراض القادم بشأنه مُقرر في يناير/كانون الثاني 2021.
قالت آية مجذوب، باحثة لبنان لدى هيومن رايتس ووتش: "شعب لبنان يُحرم يوميا من حقوقه الأساسية بينما يتشاجر السياسيون حول حجم الخسائر المالية في البلاد ويعرقلون جهود الإصلاح. على لبنان أن يلتزم بتطبيق الإصلاحات الصعبة التي طال انتظارها والتي من شأنها إعادة اقتصاد البلاد إلى المسار الصحيح وضمان حصول كافة المواطنين على الرعاية الصحية والتعليم".
في جلسات استعراض سابقة، قَبِل لبنان التوصيات التي أعطيت له بحماية المتظاهرين السلميين. لكن قوات الأمن اللبنانية، أفراد الجيش و"قوى الأمن الداخلي" و"شرطة مجلس النواب" ضمنا، استعملت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في عدة مناسبات، لا سيما إثر ثورة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بدون أي محاسبة في أغلب الأوقات. لا يزال لبنان يُجرّم التعبير السلمي وازدادت ملاحقة الأشخاص لممارستهم حقهم بحرية التعبير بشكل كبير منذ 2015.
طبّق لبنان تعهده بتجريم التعذيب، لكن تعذيب المحتجزين لا يزال سائدا، والمحاسبة بعيدة المنال. لم يلبِ قانون مناهضة التعذيب لعام 2017 توقعات المجتمع المدني والتزامات لبنان بموجب القانون الدولي. لا يزال لبنان يحاكم المدنيين – الأطفال ضمنا - أمام المحاكم العسكرية. مثُل مدنيان على الأقل أمام المحكمة العسكرية بتهم تتعلق بمشاركتهم في ثورة 17 أكتوبر/تشرين الأول.
خلال دورة 2015 للاستعراض الدوري الشامل، تلقّى لبنان العديد من التوصيات المتعلقة بالأحكام التي تميّز ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وقانون العقوبات. رغم المشاركة الفعالة للنساء في كافة جوانب المجتمع اللبناني، لا تزال العديد من هذه الأحكام التمييزية قائمة. بموجب قانون الجنسية، لا يملك أطفال وأزواج اللبنانيات حق الحصول على الجنسية مثل أطفال وأزواج الرجال اللبنانيين. هناك 15 قانونا طائفيا تحكم قضايا الأحوال الشخصية، جميعها تميّز ضد المرأة ولا يضمن أي منها الحقوق الأساسية.
لا يزال قانون العقوبات اللبناني يُطبق لتجريم العلاقات الجنسية المثلية، وتدخلت القوات الأمنية بفعاليات حقوقية متصلة بالجندر والجنسانية بناء على ادعاءات "أخلاقية" ملفقة. تواجه النساء الترانس في لبنان العنف والتمييز البنيويين في الحصول إلى الخدمات الأساسية، التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والسكن ضمنا.
لم يُصادق لبنان بعد على "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رغم وعوده بذلك خلال الاستعراض الأخير. مع أن قانون 220/2000 اللبناني يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الحق بالتعليم والصحة وحقوق أخرى أساسية، إلا أن تطبيقه لم يكن متساويا. أهملت استجابة لبنان لفيروس "كورونا" الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يستطيع الأطفال الذين لديهم إعاقة الحصول على التعليم عن بعد إسوة بالأخرين.
رغم الموافقة على التوصيات السابقة بـ "تحسين الوضع القانوني للعمال المهاجرين" و"مراعاة الوضع الهش للمهاجرين في البلاد"، لم يلتزم لبنان بتعهده ولم يعطِ العاملات المنزليات حقهن بحماية قانون العمل. تدهورت ظروف عمل العاملات المنزليات المهاجرات المقدر عددهن بنحو 250 ألف عاملة بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان.
يعاني القطاع الصحي في لبنان من صعوبات لتزويد المرضى بالرعاية الصحية العاجلة والضرورية المنقذة للحياة بسبب تقاعس الحكومة عن دفع مستحقات المستشفيات العامة والخاصة. أدى نقص الدولار أيضا إلى تقييد استيراد المعدات الطبية الحيوية ودَفَع المصارف إلى تقليص الاعتمادات. اللوازم الطبية، القفازات والكمامات ضمنا، شحيحة، الأمر الذي يهدد قدرة لبنان على مواجهة تفشي فيروس كورونا.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- كورونا لبنان: 10 آلاف مصاب نهاية آب؟
- إستقالة حتّي تفتح الملف الحكومي.. وغانتس يهدّد نصرالله ولبنان
- باسيل خطط لإعتقال ريفي!
- أسرار وخفايا لبنانية
- لبنان: تقاعس عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية
- رَمادُ امرأةٍ فوق جبل صنين (1)
- خمسة أشهر قبل الانتقال الى مشهد آخر
- سلوك المستهلك في الأزمة: تخزين وهلع
- حكومة دياب..."تأكل أبناءها"!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)