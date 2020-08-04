- أستراليا: الحكومة تعيد العمل بشرط البحث عن عمل للحصول على اعانات جوب سيكر
- "درون" أممية إلى الجنوب... وأميركا لن تموّل "شهود زور"
- «إجهاض رئاسي» لانتفاضة حتي.. فهل تنجو «حكومة الإنكار»؟
- اقتراح التعديل الوزاري يتقدّم... وباسيل الأكثر حماسة؟
- باسيل أخرج حتّي.. ويستعد لإحراق دميانوس قطّار
- بعد الاستقالة الأولى... who’s next!
- جبران باسيل وزيراً بـ"الوكالة" للخارجية!
- سياسة دياب الخارجية... "الولد يضرب أمّه"
- أميركا تدخل عسكرياً على خط "الجنوب": سيناريو مخيف يريده نتنياهو
- القطاع المصرفي بعد الهيكلة: دمج طوعي و5 سنوات "سماح"
- سرعة تعيين وهبة: رسالة محلية وخارجية
- «الحريري» بلغ طاقته القصوى و«أُقفل» أمام المصابين
- عرّابو الحكومة: باقية إلى إشعار آخر
- «انتفاضة» مشايخ عكار ضد دريان
- انفراج في أزمة المحروقات جنوباً: التحقيقات تدخل منشآت الزهراني
- ما الذي تخشاه يا حسان دياب؟
- في ذكرى احتلال الكويت… عودة الغباء
- ترامب يمنح النفط السوري رسميًّا لـ”الإدارة الذاتيّة الكرديّة” شرق الفرات وإسرائيل أكثر المُحتفلين.. لماذا تُقدِم القِيادة الكرديّة بطعن سورية وشعبها في الظّهر.. وكيف ستؤدّي هذه الخِيانة لتفجير مُقاومة عربيّة تطرد القوّات الأمريكيّة المحتلّة؟ نعم.. لُصوص تَسرِق.. ولُصوص تمنَح.. ولُصوص تَشتَرِي
- استقالة وزير الخارجية اللبناني من "مركب يغرق"
- لبنان: ناصيف حتي «يقلب الطاولة» بوجه السلطة على حافة «الدولة الفاشلة»
- شربل وهبة وزيراً لخارجية لبنان.. وحتّي مستعد لتكرار التجربة بشروط
- 6 أسباب دفعت ناصيف حتي إلى الاستقالة
- توقعات الأبراج ليوم August 4, 2020
- كواليس استقالة وزير الخارجية اللبناني.. جبران باسيل يتدخل في تعيين سفير واشنطن، ووزراء آخرون يستعدون للرحيل
- باسيل يُمسك بـ"الخارجية" في حكومة مفكَّكة... و"حزب الله" يتّهم حتّي بالخضوع لواشنطن وباريس
- الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارات إسرائيلية
- بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يستهدف مسلحين يزرعون عبوات ناسفة عند الحدود مع سوريا
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل 13 إصابة جديدة وإغلاق 3 حانات في نيوكاسل ومحكمة تورنتو
- كورونا لبنان: 10 آلاف مصاب نهاية آب؟
- إستقالة حتّي تفتح الملف الحكومي.. وغانتس يهدّد نصرالله ولبنان
- باسيل خطط لإعتقال ريفي!
- أسرار وخفايا لبنانية
- فريق السياسيّين والمصارف و"المركزي" يتقدَّم ويتجرّأ... فهل ينتصر؟
- لبنان: تقاعس عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية
- عندما تتحوّل العلاقة مع «الحزب» إلى تهمة
- رَمادُ امرأةٍ فوق جبل صنين (1)
- باريس طمأنت «حزب الله» وطلبت منه...
- خمسة أشهر قبل الانتقال الى مشهد آخر
- العلاقة بين دياب والفرنسيين: حقائق.. وروايات سينمائية!
- سلوك المستهلك في الأزمة: تخزين وهلع
- بالفيديو: الهند.. أجبروها على حمل زوجها والطواف به في البلدة عقابا على خيانتها له
- التوتر يعود للحدود السورية.. الجيش الإسرائيلي يعلن “إحباط “عمل عسكري ويحمل دمشق المسؤولية
- حكومة دياب..."تأكل أبناءها"!
- إستقالة حتي تفتح باب التغيير الحكومي: الأسباب والخلافات
- استقالة حتّي: محاولة جديدة لإسقاط الحكومة؟
- الجيش مأزوم مالياً.. هل يخسر الدعم الأميركي أيضاً؟
- أربعة أسباب لاستقالة حتّي
- الجوع وتطبيقات المقايضة: استغلال الجائعين و"سرقتهم"
- هل تطيح استقالة ناصيف حتّي بالحكومة؟
- نأي "الجامعة العربية" عن أزمة لبنان... و"نعي" المبادرات
-
باسيل أخرج حتّي.. ويستعد لإحراق دميانوس قطّار ...الكاتب:
-
بعد الاستقالة الأولى... who’s next! ...الكاتب:
-
جبران باسيل وزيراً بـ"الوكالة" للخارجية! ...الكاتب:
-
سياسة دياب الخارجية... "الولد يضرب أمّه" ...الكاتب:
-
أميركا تدخل عسكرياً على خط "الجنوب": سيناريو ...الكاتب:
-
القطاع المصرفي بعد الهيكلة: دمج طوعي و5 ...الكاتب:
-
سرعة تعيين وهبة: رسالة محلية وخارجية ...الكاتب:
-
«الحريري» بلغ طاقته القصوى و«أُقفل» أمام المصابين ...الكاتب:
-
عرّابو الحكومة: باقية إلى إشعار آخر ...الكاتب:
-
«انتفاضة» مشايخ عكار ضد دريان ...الكاتب:
-
-
باسيل يُمسك بـ"الخارجية" في حكومة مفكَّكة... و"حزب ...الكاتب:
-
كواليس استقالة وزير الخارجية اللبناني.. جبران باسيل ...الكاتب:
-
عندما تتحوّل العلاقة مع «الحزب» إلى تهمة ...الكاتب:
-
رَمادُ امرأةٍ فوق جبل صنين (1) ...الكاتب:
-
باريس طمأنت «حزب الله» وطلبت منه... ...الكاتب:
-
خمسة أشهر قبل الانتقال الى مشهد آخر ...الكاتب:
-
العلاقة بين دياب والفرنسيين: حقائق.. وروايات سينمائية! ...الكاتب:
-
سلوك المستهلك في الأزمة: تخزين وهلع ...الكاتب:
-
-
-
الجوع وتطبيقات المقايضة: استغلال الجائعين و"سرقتهم" ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
هل يصون ناصيف حتّي تاريخه الديبلوماسي ويستقيل؟ ...الكاتب:
-
الاستنفار الكبير على الحدود: أيشعل نتانياهو المأزوم ...الكاتب:
اقتراح التعديل الوزاري يتقدّم... وباسيل الأكثر حماسة؟
الفرنسيون مستاؤون من رئيس الحكومة حسان دياب. ومثلهم الأميركيون. هي اللحظة التي يراها خصوم الحكومة مؤاتية للتخلص منها. يحدث ذلك في ظل الحديث عن شبه اتفاق بين القوى الرئيسية في الحكومة على إعداد لائحة أسماء بديلة في حال استقالة أو إقالة البعض. وفي الوقت عينه، يتقدّم، على طاولة البحث لا على سكة التنفيذ، اقتراح التعديل الوزاري
لم يهدأ «غضب» الفرنسيين بعد تجاه رئيس الحكومة حسان دياب. ما زالت الصدمة أكبر من أن تمتصها باريس؛ فالكلام القاسي الموجّه الى وزير خارجيتها غير معهود من ذي قبل. غضب ترجم يوم أول من أمس بضغوط على وزير الخارجية المستقيل ناصيف حتي لتقديم استقالته التي لاقت ترحيباً وتهليلاً من قوى 14 آذار. أما السبب غير المعلن في بيان حتّي الذي لم يحمل أي إيضاحات حول أسباب هذه الاستقالة، فهو الاعتراض على سياسة الحكومة، وتحديداً رئيسها، تجاه «المجتمع الدولي» والولايات المتحدة الأميركية. وفي حين نفى الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني الشميطلي أن تكون وزارة الخارجية قد تسلمت أي كتاب يعرب فيه وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان عن استيائه من كلام رئيس الحكومة، أشار في المقابل الى أنه لحظ زيارة فريق ديبلوماسي لدياب و«من الممكن أن يكون قد نقل اليه رسالة ما».
وبات من الصعب الفصل بين تكثيف الضغوط الدولية والأميركية على الحكومة الحالية في مسعى لضعضعتها وتحقيق أكبر خرق ممكن داخلها عشية صدور قرار المحكمة الدولية في 7 آب المقبل، وبين استفاقة «ثوار الأرز» ومحاولة لملمة صفوفهم والتناغم، أكان من خلال التصريحات أم المواد الاعلامية المنشورة في وسائل الإعلام التي تنطق بلسانها. فمحاولات إسقاط الحكومة ما زالت مستمرة وتتصاعد وتيرتها. آخر محاولة، قادها أحد السفراء السابقين بالوكالة عن الولايات المتحدة لاستقالة حتّي. هذا المسار الدولي يتلاقى مع نشاط استثنائي لمجموعة من المستوزرين والمسترئسين الذين وجدوا في ما يجري اليوم تقاطعاً مع طموحهم إلى الوصول للسلطة في هذه المرحلة المفصلية. من المفترض أن يكون تاريخ 7 آب النقطة الصفر لتحقيق انقلاب يودي بالحكومة، والمهم هنا أن يكون البديل موجوداً. لذلك، يحاول هؤلاء فرض أنفسهم على الساحة لتحقيق مآربهم.
من جهتها، تُعدّ السلطة السياسية هي الأخرى بدلاء محتملين في حالة استقالة بعض الوزراء، بعد أن ورد الى مسمع القوى السياسية الأساسية في الحكومة أن الفرنسيين والأميركيين يمعنون في الضغط على بعض الوزراء لدفعهم الى الاستقالة، وعلى رأسهم وزيرة الإعلام منال عبد الصمد المقرّبة من الحزب الاشتراكي. أما الهدف الرئيسي، فهو الوصول الى ثلث الوزراء لفرط الحكومة وإقالتها. في موازاة ذلك، ثمة شبه اتفاق ما بين دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وكل من حزب الله وحركة أمل على ضرورة إعداد لائحة بأسماء بعض الأشخاص المؤهلين لتولّي بعض الوزارات في حالة استقالة أو إقالة البعض. ويبدو باسيل الأكثر حماسة لإجراء تعديل حكومي، ولا سيما مع ورود معلومات عن إمكان تقديم وزير الاقتصاد راوول نعمة استقالته. وما مسارعة كل من عون ودياب الى تعيين شربل وهبي وزيراً للخارجية، أمس، كبديل من حتّي بعد ساعات قليلة على تقديم استقالته رسمياً، سوى في إطار قطع الطريق على أي مسعى لاستغلال ما حصل في الشارع أو استثماره من الخصوم السياسيين.
باسيل يبدو الأكثر حماسة للتعديل الوزاري في ظل الحديث عن إمكان استقالة نعمة
يأتي هذا الإجراء في محاولة لكسب المزيد من الوقت، ولا سيما مع فشل الحكومة حتى الآن في تحقيق أي خرق جدّي في الأزمة الاقتصادية - المالية - النقدية، والحدّ من تبعاتها الاجتماعية، الأمر الذي سيسهل عملية إقالتها أو دفعها الى الاستقالة مع تفاقم الأزمة والوصول الى حائط مسدود في المحادثات بين وزارة المال ومستشاري رئيسَيّ الجمهورية والحكومة من جهة ومصرف لبنان والمصارف من جهة أخرى، ولا سيما أن الاجتماعات التي انعقدت الأسبوع الماضي لم تحمل أي جديد، في ظل إصرار المصارف على عدم المضيّ قدماً في المفاوضات قبيل تأمين «السطو» على أصول الدولة، فيما أجرت شركة لازار، المستشار المالي للحكومة، اجتماعين منفصلين، الأول مع مصرف لبنان والثاني مع لجنة الرقابة على المصارف، لاستيضاح بعض الأرقام والتقارير التي لم تحصل عليها حتى الساعة. حصل ذلك بعد رفض لجنة الرقابة عقد الاجتماع مع البنك المركزي في الوقت عينه، من منطلق استقلاليتها عنه وضرورة عدم إظهارها كملحق به. من جهة أخرى، وفيما كان مطروحاً اقتراح إعادة السماح لشركات تحويل الأموال بدفع التحويلات بالدولار، أرجأ المجلس المركزي لمصرف لبنان هذا البند المطروح على جلسته أمس إلى الأسبوع المقبل.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- "درون" أممية إلى الجنوب... وأميركا لن تموّل "شهود زور"
- «إجهاض رئاسي» لانتفاضة حتي.. فهل تنجو «حكومة الإنكار»؟
- اقتراح التعديل الوزاري يتقدّم... وباسيل الأكثر حماسة؟
- أميركا تدخل عسكرياً على خط "الجنوب": سيناريو مخيف يريده نتنياهو
- القطاع المصرفي بعد الهيكلة: دمج طوعي و5 سنوات "سماح"
- سرعة تعيين وهبة: رسالة محلية وخارجية
- «الحريري» بلغ طاقته القصوى و«أُقفل» أمام المصابين
- «انتفاضة» مشايخ عكار ضد دريان
- انفراج في أزمة المحروقات جنوباً: التحقيقات تدخل منشآت الزهراني
- استقالة وزير الخارجية اللبناني من "مركب يغرق"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)