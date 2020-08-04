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العلاقة بين دياب والفرنسيين: حقائق.. وروايات سينمائية! ...الكاتب:
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الجوع وتطبيقات المقايضة: استغلال الجائعين و"سرقتهم" ...الكاتب:
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كورونا: الفوضى الشاملة ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ يبدي البعض في تكتل نيابي وسطي عتبه لعدم تضامن حليف له إزاء الجدل القائم حول أحد المشاريع المائية والأسباب الكامنة وراء هذا الموقف.
ـ يقول زعيم سياسي في مجالسه إنّ كلمة مرجع رئاسي في عيد الجيش جاءت بمعظمها تأكيداً على مواقف رئيس تيار سياسي أطلقها في مقابلة متلفزة وعلى أنّه إلى جانبه لا أكثر ولا أقل.
ـ يلاحَظ أنّ إعلاميين متشددين في دعمهم لتيار سياسي بارز انقلبوا على مواقفهم بشكل لافت في الأيام الماضية والأجواء تؤكد أنّهم مستمرون في هذا النهج.
ـ يستمر رئيس هيئة رسمية في مخالفة القوانين واتخاذ القرارات بشكل منفرد معطلا دور الهيئة التي أصبحت منذ نحو 3 أعوام بلا عمل.
صحيفة البناء
ـ خفايا
تحدّثت مصادر وزارية عن تعاطف وزيرين على الأقل مع أسباب استقالة الوزير ناصيف حتي أحدهما مقرّب من رئيس الحكومة ووزيرة حقوقية وتوقعت استقالة وزراء جدد مع الضغوط الهادفة لزعزعة استقرار الحكومة والإيحاء لبعض الراغبين بإثبات حياديّتهم أنه سيكون مرحباً بهم إذا استقالوا وستحفظ لهم فرص مقبلة إن فعلوا.
ـ كواليس
توقفت مصادر دبلوماسية أوروبية أمام تصريحات وزير الخارجية الأميركية حول الاتفاق الصيني الإيراني واعتباره تحولاً خطيراً في السياسة الدولية وتساءلت عما إذا كان لا يزال لسياسة العقوبات قيمة في ظل هذا الاتفاق أو إذا كان بيد واشنطن فعل شيء لوقفه.
صحيفة الجمهورية
ـ عبّر مرجع سياسي عن قلقه من إمكان الوصول بالمفاوضات مع مؤسسة دولية الى أفق مسدود طالما أن المواقف ما زالت على ما هي عليه.
ـ أبدى وزير تذمره من عدم تعاون بعض زملائه في مهمة حساسة يتولاها.
ـ عبّرت أكثر من وزيرة، في مجالس خاصة، عن رغبتها في الإستقالة بسبب عدم إنتاجية الحكومة وفشلها في مهمة الإنقاذ التي أتت من أجل تنفيذها.
صحيفة اللواء
ـ فوجئ دبلوماسيون بسرعة الإعلان عن قبول استقالة الوزير ناصيف حتّى، مما يؤشر إلى أزمة كانت انفجرت قبل أكثر من أسبوعين..
ـ أبلغ بعض الوزراء أن لا مشكلة من استقالاتهم، وأن البدائل حاضرة.. وناطرة؟
ـ تروّج أوساط مصرفية أن سقفاً جديداً لسعر صرف الدولار، سيتبلور في غضون أيام قليلة..
صحيفة نداء الوطن
ـ عُلم أنّ المصرف المركزي أدخل إلى لبنان مؤخراً 69 طناً من ورقة المئة ألف ليرة.
ـ يردّد مقربون من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ إقامته الراهنة في المصيلح قد تطول "لأسباب متعددة".
ـ تؤكد مصادر وزارية قُرب التوصل إلى اتفاق على توحيد الموقف اللبناني الرسمي إزاء الخطة المالية تمهيداً لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
صحيفة الأنباء
*تفكير جدّي
تؤكد شخصية وزارية أنها تفكّر جدّياً بالاستقالة أسوةً بالوزير ناصيف حتّي، وتعزو سبب ذلك إلى النهج المتّبع من رئيس الحكومة.
*بعيداً عن الأضواء
يواصل أحد المسؤولين حراكه على أكثر من خط بعيدًا عن الأضواء للمساهمة في لتمرير محطة قضائية.
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أحدث الأخبار - لبنان
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سيدني - استراليا
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