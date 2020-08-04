أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ يبدي البعض في تكتل نيابي وسطي عتبه لعدم تضامن حليف له إزاء الجدل القائم حول أحد المشاريع المائية ‏والأسباب الكامنة وراء هذا الموقف‎.

ـ يقول زعيم سياسي في مجالسه إنّ كلمة مرجع رئاسي في عيد الجيش جاءت بمعظمها تأكيداً على مواقف رئيس ‏تيار سياسي أطلقها في مقابلة متلفزة وعلى أنّه إلى جانبه لا أكثر ولا أقل‎.

ـ يلاحَظ أنّ إعلاميين متشددين في دعمهم لتيار سياسي بارز انقلبوا على مواقفهم بشكل لافت في الأيام الماضية ‏والأجواء تؤكد أنّهم مستمرون في هذا النهج‎.

ـ يستمر رئيس هيئة رسمية في مخالفة القوانين واتخاذ القرارات بشكل منفرد معطلا دور الهيئة التي أصبحت منذ ‏نحو 3 أعوام بلا عمل‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

تحدّثت مصادر وزارية عن تعاطف وزيرين على الأقل مع أسباب استقالة الوزير ناصيف حتي أحدهما مقرّب من ‏رئيس الحكومة ووزيرة حقوقية وتوقعت استقالة وزراء جدد مع الضغوط الهادفة لزعزعة استقرار الحكومة ‏والإيحاء لبعض الراغبين بإثبات حياديّتهم أنه سيكون مرحباً بهم إذا استقالوا وستحفظ لهم فرص مقبلة إن فعلوا‎.

ـ كواليس‎

توقفت مصادر دبلوماسية أوروبية أمام تصريحات وزير الخارجية الأميركية حول الاتفاق الصيني الإيراني ‏واعتباره تحولاً خطيراً في السياسة الدولية وتساءلت عما إذا كان لا يزال لسياسة العقوبات قيمة في ظل هذا ‏الاتفاق أو إذا كان بيد واشنطن فعل شيء لوقفه‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ عبّر مرجع سياسي عن قلقه من إمكان الوصول بالمفاوضات مع مؤسسة دولية الى أفق مسدود طالما أن المواقف ‏ما زالت على ما هي عليه‎.

ـ أبدى وزير تذمره من عدم تعاون بعض زملائه في مهمة حساسة يتولاها‎.

ـ عبّرت أكثر من وزيرة، في مجالس خاصة، عن رغبتها في الإستقالة بسبب عدم إنتاجية الحكومة وفشلها في ‏مهمة الإنقاذ التي أتت من أجل تنفيذها‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ فوجئ دبلوماسيون بسرعة الإعلان عن قبول استقالة الوزير ناصيف حتّى، مما يؤشر إلى أزمة كانت انفجرت ‏قبل أكثر من أسبوعين‎..

ـ أبلغ بعض الوزراء أن لا مشكلة من استقالاتهم، وأن البدائل حاضرة.. وناطرة؟‎

ـ تروّج أوساط مصرفية أن سقفاً جديداً لسعر صرف الدولار، سيتبلور في غضون أيام قليلة‎..‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ عُلم أنّ المصرف المركزي أدخل إلى لبنان مؤخراً 69 طناً من ورقة المئة ألف ليرة‎.

ـ يردّد مقربون من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ إقامته الراهنة في المصيلح قد تطول "لأسباب متعددة‎".

ـ تؤكد مصادر وزارية قُرب التوصل إلى اتفاق على توحيد الموقف اللبناني الرسمي إزاء الخطة المالية تمهيداً ‏لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي‎. ‎

صحيفة الأنباء

‎*‎تفكير جدّي‎ ‎

تؤكد شخصية وزارية أنها تفكّر جدّياً بالاستقالة أسوةً بالوزير ناصيف حتّي، وتعزو سبب ذلك إلى النهج المتّبع من ‏رئيس الحكومة‎.‎

‎*‎بعيداً عن الأضواء‎ ‎

يواصل أحد المسؤولين حراكه على أكثر من خط بعيدًا عن الأضواء للمساهمة في لتمرير محطة قضائية‎.