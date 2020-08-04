فيديو محزن لسيدة مصابة بكورونا.. "ما في مستشفى تستقبلني"!

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إنتشر مقطع فيديو لسيدةٍ تبدو عليها علامات الذعر والألم، تقول فيه أنها مصابة بفيروس كورونا، وتشتكي من رفض المستشفيات إستقبالها للعلاج، فيما تُركت على أحد الأرصفة ولا تعرف الى أين تذهب.

وقالت السيدة في الفيديو، "ما في نفس، وضعي تعبان، وجع مش طبيعي، ما في أوكسيجين، ما في مستشفى تستقبلني، الوضع تعتير".

وفي هذا الإطار، أوضح الأمين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة في حديث لـ LBCI ان السيدة نقلت الى مستشفى البوار.