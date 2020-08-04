لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | بالفيديو: واصف الحركة يتعرّض للضرب أمام وزارة الطاقة!
المصنفة ايضاً في: لبنان, لبنان بالفيديو

بالفيديو: واصف الحركة يتعرّض للضرب أمام وزارة الطاقة!

آخر تحديث: منذ 55 من الدقائق
المصدر: ليبانون ديبايت
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 75
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
Loading the player...

تجمّع عدد من الناشطين والمحتجين من الحراك المدني، أمام وزارة الطاقة، في اطار تحركاتهم امام الوزارات، اعتراضا على الاوضاع المتردية اقتصاديًا وماليًا ومعيشيًا واجتماعيًا وتردي حال الكهرباء.

 

وحاول عدد من المحتجين الدخول إلى وزارة الطاقة والمياه، فتصدت لهم القوى الأمنية، وحصل تدافع بين العناصر والمحتجين.

 

وتعرض الناشط واصف الحركة إلى الإعتداء مع عدد من المحتجين من قبل العناصر الأمنية.

 

وإعتبر الناشط واصف الحركة من أمام وزارة الطاقة، أن "هذه الوزارة نهبت المال العام والخزينة وهي وزارة طاقة بلا طاقة ونحن لن نسكت عن معاناة شعبنا ولا عن نهب المال العام".

 

ونصب المحتجون خيمة أمام وزارة الطاقة، مؤكدين انهم سيبيتون ليلتهم في الباحة الخارجية والبعض منهم يحاول نزع السواتر الحديدية وعناصر قوى الأمن تتصدى لهم، وشكلت قوى الامن حاجزاً بشرياً أمام المحتجين، ونتيجة المواجهات بين المحتجين والقوى الامنية أمام وزارة الطاقة، سقط عدد من الجرحى.

 

وأشار أحد المتظاهرين من امام وزارة الطاقة في بيان، إلى أنهم "سيبقون في مكان اعتصامهم رغم الاجراءات الامنية التي تحاول منعهم، مؤكدين انهم لا يولون هذه السلطة اي ثقة لانها تمثل هذا النظام الذي يفعل المستحيل ليظل قابضا على السلطة".

 

واضاف، "دخولنا اليوم الى هذه المغارة ليس بهدف احتلالها بل تحريرها واستردادها من المحتلين الفاسدين والناهبين الذين حولوها عبر سنوات من الادارة الزبائنية التحاصصية الى وزارة اللاطاقة"، مؤكداً انهم "لن يسكتوا "عن ضياع 40 مليار دولار على قطاع الكهرباء في ظل غرق البلد بالعتمة حتى محاسبة كل الفاسدين والسارقين".

 

وتم قطع الطريق أمام الوزارة بمستوعبات النفايات واستمر المحتجون في محاولاتهم لدخول مبنى الوزارة.

المصدر: ليبانون ديبايت

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)