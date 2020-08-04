بالفيديو: واصف الحركة يتعرّض للضرب أمام وزارة الطاقة!

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تجمّع عدد من الناشطين والمحتجين من الحراك المدني، أمام وزارة الطاقة، في اطار تحركاتهم امام الوزارات، اعتراضا على الاوضاع المتردية اقتصاديًا وماليًا ومعيشيًا واجتماعيًا وتردي حال الكهرباء.

وحاول عدد من المحتجين الدخول إلى وزارة الطاقة والمياه، فتصدت لهم القوى الأمنية، وحصل تدافع بين العناصر والمحتجين.

وتعرض الناشط واصف الحركة إلى الإعتداء مع عدد من المحتجين من قبل العناصر الأمنية.

وإعتبر الناشط واصف الحركة من أمام وزارة الطاقة، أن "هذه الوزارة نهبت المال العام والخزينة وهي وزارة طاقة بلا طاقة ونحن لن نسكت عن معاناة شعبنا ولا عن نهب المال العام".

ونصب المحتجون خيمة أمام وزارة الطاقة، مؤكدين انهم سيبيتون ليلتهم في الباحة الخارجية والبعض منهم يحاول نزع السواتر الحديدية وعناصر قوى الأمن تتصدى لهم، وشكلت قوى الامن حاجزاً بشرياً أمام المحتجين، ونتيجة المواجهات بين المحتجين والقوى الامنية أمام وزارة الطاقة، سقط عدد من الجرحى.

وأشار أحد المتظاهرين من امام وزارة الطاقة في بيان، إلى أنهم "سيبقون في مكان اعتصامهم رغم الاجراءات الامنية التي تحاول منعهم، مؤكدين انهم لا يولون هذه السلطة اي ثقة لانها تمثل هذا النظام الذي يفعل المستحيل ليظل قابضا على السلطة".

واضاف، "دخولنا اليوم الى هذه المغارة ليس بهدف احتلالها بل تحريرها واستردادها من المحتلين الفاسدين والناهبين الذين حولوها عبر سنوات من الادارة الزبائنية التحاصصية الى وزارة اللاطاقة"، مؤكداً انهم "لن يسكتوا "عن ضياع 40 مليار دولار على قطاع الكهرباء في ظل غرق البلد بالعتمة حتى محاسبة كل الفاسدين والسارقين".

وتم قطع الطريق أمام الوزارة بمستوعبات النفايات واستمر المحتجون في محاولاتهم لدخول مبنى الوزارة.