- القتلة المحليون الذين يحكمونا
- إسرائيل تهمسُ حول صواريخ حزب الله..وتريد "مساعدة" لبنان!
- إنفجار بيروت: هيروشيما، تشيرنوبيل، أم مفاعلات إيران؟
- المفاعل النووي الإماراتي
- بالفيديو..«بيروتشيما»
- إسرائيل تعدّل «قواعد اللعبة» و«حزب الله» يسعى للحاق بها
- بالفيديو.. «ثلاثاء أسود» على لبنان.. وبيروت «منكوبة»
- تحسباً لما بعد الحكم في «اغتيال الحريري».. منع تجول يبدأ غداً حتى الثلاثاء
- مروان حمادة يُعلن عزمه الاستقالة ويدعو رئيس الجمهورية إلى الاستقالة
- بالفيديو: عشرات القتلى وآلاف الجرحي في انفجار هائل ببيروت
- إيران تسجل رقما قياسيا لإصابات كوفيد-19 خلال أكثر من شهر
- بالفيديو: واصف الحركة يتعرّض للضرب أمام وزارة الطاقة!
- فيديو محزن لسيدة مصابة بكورونا.. "ما في مستشفى تستقبلني"!
- ترامب يمهل "تيك توك" ستة أسابيع لبيع عملياته لشركة أميركية
- أستراليا.. التسريحة الأخيرة قبل الإغلاق: صالونات الشعر تغلق أبوابها لستة أسابيع
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل 12 إصابة جديدة وإغلاق مدرستين في سيدني
- أستراليا: برد قارص وعواصف رعدية ورياح مدمرة وثليج: حالة طقس لم تشهدها فيكتوريا منذ 24 عاماً
- استقالة حتي تعمّق انكشاف الحكومة داخلياً وخارجياً
- إستقالة حتي تدين الحكومة.. و»كورونا» يفضحها.. والخارج يحسم: لا نثق بها
- أسرار وخفايا لبنانية
- تحذيرات ديبلوماسية: الكـــارثة تكتمل!
- السنيورة وأزعور وشطح والحسن... وبيفاني!
- حتّي «على درب الجلجلة»... إن حكى؟!
- حمود: يجب وقف الدعم حتّى على «نسمة الهوا»
- أستراليا: الحكومة تعيد العمل بشرط البحث عن عمل للحصول على اعانات جوب سيكر
- "درون" أممية إلى الجنوب... وأميركا لن تموّل "شهود زور"
- «إجهاض رئاسي» لانتفاضة حتي.. فهل تنجو «حكومة الإنكار»؟
- اقتراح التعديل الوزاري يتقدّم... وباسيل الأكثر حماسة؟
- باسيل أخرج حتّي.. ويستعد لإحراق دميانوس قطّار
- بعد الاستقالة الأولى... who’s next!
- جبران باسيل وزيراً بـ"الوكالة" للخارجية!
- سياسة دياب الخارجية... "الولد يضرب أمّه"
- أميركا تدخل عسكرياً على خط "الجنوب": سيناريو مخيف يريده نتنياهو
- القطاع المصرفي بعد الهيكلة: دمج طوعي و5 سنوات "سماح"
- سرعة تعيين وهبة: رسالة محلية وخارجية
- «الحريري» بلغ طاقته القصوى و«أُقفل» أمام المصابين
- عرّابو الحكومة: باقية إلى إشعار آخر
- «انتفاضة» مشايخ عكار ضد دريان
- انفراج في أزمة المحروقات جنوباً: التحقيقات تدخل منشآت الزهراني
- ما الذي تخشاه يا حسان دياب؟
- في ذكرى احتلال الكويت… عودة الغباء
- ترامب يمنح النفط السوري رسميًّا لـ”الإدارة الذاتيّة الكرديّة” شرق الفرات وإسرائيل أكثر المُحتفلين.. لماذا تُقدِم القِيادة الكرديّة بطعن سورية وشعبها في الظّهر.. وكيف ستؤدّي هذه الخِيانة لتفجير مُقاومة عربيّة تطرد القوّات الأمريكيّة المحتلّة؟ نعم.. لُصوص تَسرِق.. ولُصوص تمنَح.. ولُصوص تَشتَرِي
- استقالة وزير الخارجية اللبناني من "مركب يغرق"
- لبنان: ناصيف حتي «يقلب الطاولة» بوجه السلطة على حافة «الدولة الفاشلة»
- شربل وهبة وزيراً لخارجية لبنان.. وحتّي مستعد لتكرار التجربة بشروط
- 6 أسباب دفعت ناصيف حتي إلى الاستقالة
- حدث في مثل هذا اليوم August 4, 2020
- توقعات الأبراج ليوم August 4, 2020
- كواليس استقالة وزير الخارجية اللبناني.. جبران باسيل يتدخل في تعيين سفير واشنطن، ووزراء آخرون يستعدون للرحيل
- باسيل يُمسك بـ"الخارجية" في حكومة مفكَّكة... و"حزب الله" يتّهم حتّي بالخضوع لواشنطن وباريس
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
باسيل يُمسك بـ"الخارجية" في حكومة مفكَّكة... و"حزب ...الكاتب:
-
كواليس استقالة وزير الخارجية اللبناني.. جبران باسيل ...الكاتب:
-
-
رَمادُ امرأةٍ فوق جبل صنين (1) ...الكاتب:
-
باريس طمأنت «حزب الله» وطلبت منه... ...الكاتب:
-
خمسة أشهر قبل الانتقال الى مشهد آخر ...الكاتب:
-
العلاقة بين دياب والفرنسيين: حقائق.. وروايات سينمائية! ...الكاتب:
-
سلوك المستهلك في الأزمة: تخزين وهلع ...الكاتب:
-
الجيش مأزوم مالياً.. هل يخسر الدعم الأميركي ...الكاتب:
-
أربعة أسباب لاستقالة حتّي ...الكاتب:
-
الجوع وتطبيقات المقايضة: استغلال الجائعين و"سرقتهم" ...الكاتب:
-
هل تطيح استقالة ناصيف حتّي بالحكومة؟ ...الكاتب:
إسرائيل تهمسُ حول صواريخ حزب الله..وتريد "مساعدة" لبنان!
تعكسُ مسارعة إسرائيل على لسان وزير خارجيتها غابي أشكنازي إلى نفي مسؤوليتها عن انفجار بيروت الكارثي واقتناعه بالسبب الذي أوردته السلطات اللبنانية، خشية الدولة العبرية من توجيه أصابع الإتهام إليها منذ الوهلة الأولى، خاصةً أن الانفجار جاء بعد ساعات قليلة من تهديد "صارم" وجهه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "حزب الله".
اللافت أن إسرائيل تابعت انفجار بيروت وحيثياته باهتمام بالغ ولحظة بلحظة على المستوى الأمني والسياسي وحتى الإعلامي، لدرجة أنه كان الموضوع الأبرز بعد تنحية كل المواضيع الداخلية الملحة في إسرائيل جانباً.. فظروف الإنفجار وتوقيته ومكانه وحجم الضرر البشري والمادي يستدعي ذلك.
واستغلّت دولة الاحتلال الفرصة كي تُسجل لها موقفاً "إنسانياً" ولو بطريقة انتهازية، حيث أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن اسرائيل عرضت عبر "اليونيفيل" وفرنسا وجهات اقليمية ودولية أن تقدم أجهزة طبية إلى لبنان وأمور اخرى، مع إمكانية علاج المصابين اللبنانيين في المستشفيات الإسرائيلية.
وقال أدرعي: "بتوجيهات من معالي وزيريْ الدفاع والخارجية توجهت إسرائيل الى لبنان عبر جهات أمنية وسياسية دولية وعرضت مساعدة إنسانية وطبية. تتمتع إسرائيل بخبرة كبيرة في هذه المجالات وقد أثبتت ذلك خلال بعثات إغاثة إنسانية عديدة في أنحاء العالم في السنوات الأخيرة. إنّه الوقت لوضع جميع الصراعات جانباً".. وقد ذيّل تغريدته بعلمي لبنان وإسرائيل جنباً إلى جنب!
وكلّف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، بمخاطبة مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف لمعرفة ما الذي يمكن لإسرائيل فعله لمساعدة لبنان.
من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن إسرائيل عرضت إرسال مساعدات إنسانية وأدوية إلى لبنان بعد الانفجار. وجاء في بيان بهذا الصدد الثلاثاء، أن "إسرائيل توجهت إلى لبنان عبر القنوات الأمنية والدبلوماسية الدولية، وعرضت على الحكومة اللبنانية مساعدات إنسانية وطبية".
في المقابل، جددت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية المحسوبة على اليمين في تقاريرها بث رواية إسرائيل التي تتهم "حزب الله" بأن الحزب يحوّل ميناء بيروت ومطارها الى مراكز لجمع وتخزين الأسلحة ولا سيما الرؤوس المتفجرة الخاصة بالصواريخ "الدقيقة"، وفق ادعائها.
وذهبت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أبعد من ذلك حينما قالت إن منطقة الإنفجار في بيروت تُعدّ أحد مواقع تخزين "الصواريخ الدقيقة" وفق الخريطة التي عرضها رئيس نتنياهو في الأمم المتحدة سابقاً في سياق محاولته إضفاء شرعية على المزاعم الاستخباراتية الإسرائيلية بشأنها.
ووجدت الصحيفة ضالتها كي تقول إن الانفجار قد يمهد الطريق لنزع سلاح "حزب الله"، مع حرص الصحيفة على عدم التلميح إلى أن الإنفجار بفعل فاعل، وإنما قد يكون عرضياً ولكن بسبب خطأ "حزب الله" و"لعبه بأرواح الناس من خلال تخزين أسلحة وذخيرة بين المناطق السكنية ووسط المدنيين لإخفائها".
وبينما شددت إسرائيل على دعايتها بعدم الضلوع بانفجار مرفأ بيروت لا من قريب ولا من بعيد، رصدت "المدن" تحليلات لبعض الباحثين السياسيين الإسرائيليين وخاصة مردخاي كيدار الذي خرج على شاشات التلفزة الإسرائيلية كي يجري مقارنة بين مستودع مرفأ بيروت ومستودعات مطار دمشق الدولي التي تم قصفت بصواريخ منسوبة لإسرائيل.. ويزعم كيدار أن الإنفجارات الثنائية التي تلت الإنفجار الأول دليل على وجود ذخيرة وليس مجرد مفرقعات.
وأكثر الأسئلة التي تشغل بال إسرائيل وأروقتها الإستراتيجية الآن هي: ماذا بعد هذا الإنفجار؟.. كيف سيؤثر على سلوك حزب الله الذي اعتبرت أنه في وضع أكثر حرجاً أمام الضغط الداخلي ولا سيما من الطائفة الشيعية؟
وبرزت الليلة محاولات إسرائيلية لإستشراف المستقبل، مشيرة إلى أن ما جرى سيدفع "حزب الله" إلى تخفيف وتيرة تصريحاته الحادة تجاه إسرائيل وحتى بشأن المواضيع الإقليمية، وسيتوارى خلف قيادات سياسية لبنانية معروفة باعتدالها.. لكنها ترى أنه من السابق لأوانه أن تحسم تل أبيب تقديرها حول ما إذا كان حزب الله سيواصل إصراره على نقل أو تطوير صواريخ "دقيقة" إلى لبنان أم سيتراجع.
وعلى صعيد المساعدات الدولية، تعتقد مستويات محسوبة على "الأمن القومي" الإسرائيلي أن الكارثة الضخمة التي نتجت عن الانفجار ستدفع دولاً إقليمية وحتى عالمية إلى عدم الاكتفاء بالتفرج على ما يجري في لبنان من ظروف آخذة بالتعقيد، بل إنها ستقدم مساعدات إلى الدولة اللبنانية ولكن وفق شروط ورقابة مشددة؛ خشية أن تذهب إلى يد "حزب الله".
وتقر المستويات الإستراتيجية في تل ابيب أن لبنان يبقى دولة لها وزنها الإقليمي، بغض النظر أنها ليست فاعلة بل مفعول بها ارتباطاً بكونها ملعباً للصراعات الإقليمية.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
- عارضة الازياء البريطانية ديمي روز وجسد ملتهب بـ"ميني بيكيني"!
- الفنانة قمر فى أحدث إطلالاتها على "انستغرام".. إثارة جسدها وجاذبيتها الجنسية لا تقاوم!
- أستراليا.. التسريحة الأخيرة قبل الإغلاق: صالونات الشعر تغلق أبوابها لستة أسابيع
- أستراليا: الحكومة تعيد العمل بشرط البحث عن عمل للحصول على اعانات جوب سيكر
- أستراليا: برد قارص وعواصف رعدية ورياح مدمرة وثليج: حالة طقس لم تشهدها فيكتوريا منذ 24 عاماً
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- القتلة المحليون الذين يحكمونا
- إسرائيل تهمسُ حول صواريخ حزب الله..وتريد "مساعدة" لبنان!
- إنفجار بيروت: هيروشيما، تشيرنوبيل، أم مفاعلات إيران؟
- بالفيديو..«بيروتشيما»
- إسرائيل تعدّل «قواعد اللعبة» و«حزب الله» يسعى للحاق بها
- بالفيديو.. «ثلاثاء أسود» على لبنان.. وبيروت «منكوبة»
- تحسباً لما بعد الحكم في «اغتيال الحريري».. منع تجول يبدأ غداً حتى الثلاثاء
- مروان حمادة يُعلن عزمه الاستقالة ويدعو رئيس الجمهورية إلى الاستقالة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)