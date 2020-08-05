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أسرار وخفايا لبنانية
الجمهورية
لاحظ مراقبون تحول إحدى المؤسسات الإعلامية الحزبية الموالية الى رأس حربة في معارضة الحكومة وبعض أعضائها.
إستغربت أوساط صحية كيف أن مسؤولا يجتمع في مقر الدفاع المدني في الكرنتينا مع نحو 600 إطفائي في عز تفشي فيروس كورونا.
علق وزراء على تعيين بديل لوزير الخارجية بهذه السرعة بأن السلطة تريد أن توجه رسالة وهي أن البديل حاضر دائما لمن يريد أن يستقيل.
اللواء
اتخذت إجراءات فورية، للحؤول دون هروب بعض المعنيين بانفجار المرفأ في ضوء معلومات أولية متوافرة..
صرف النظر عن أية إجراءات تتعلق بالتعديل الوزاري، إلى أجل غير مسمى، حتى قبل الانفجار الكبير..
خلافاً لنفي أوساط مصرفية، فالاتجاه قائم وجدي لتعديل سعر صرف الدولار الرسمي؟..
نداء الوطن
عُلم أن نشاطات عدة لقوى سياسية وديبلوماسية ترتبط باستحقاق المحكمة الدولية ألغيت جراء الانفجار الذي شهدته بيروت.
تتحدث أوساط سياسية عن رغبة تيار سياسي بارز بتغيير أربعة وزراء محسوبين عليه.
تردد أنّ إحدى الجهات السياسية النافذة تعد لائحة بأسماء مرشحين محتملين تحسباً لتقديم أحد الوزراء استقالته.
البناء
قال مرجع أمني إن المسؤولين عن مرفأ بيروت والأجهزة المعنية بأمنه يجب أن يتحمّلوا مسؤولية الانفجار الذي هزّ لبنان وأدّى إلى نتائج كارثية بالأرواح والممتلكات داعياً للجنة تحقيق فورية تخرج بتحميل واضح للمسؤوليات ويلقى المسؤولون عقوبتهم العادلة.
توقعت مصادر صحيّة وصول مستشفيات طوارئ ميدانية وإعانات صحيّة من دول عربية وغربية. وقالت المصادر إن طائرة قطرية قد تصل اليوم وأخرى فرنسية بالإضافة إلى مساعدات من منظمة الصحة العالمية. وقالت المصادر إن الكارثة الصحية التي نجمت عن الانفجار تعادل بعدد إصاباتها إصابات كورونا.
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