رئيس الصليب الأحمر اللبناني: عدد قتلى انفجار بيروت بلغ 100 وقد يرتفع

أشخاص يتفقدون حطام بموقع انفجار في مستودعات ميناء بيروت بالقرب من وسط المدينة يوم الأربعاء. تصوير: محمد عزاقير - رويترز

بيروت (رويترز) - قال رئيس الصليب الأحمر اللبناني لقنوات تلفزيونية محلية يوم الأربعاء إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي هز بيروت يوم الثلاثاء بلغ 100 وإن مزيدا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.

وقال جورج الكتاني لتلفزيون (إل.بي.سي.آي) عبر الهاتف إن الصليب الأحمر ينسق مع وزارة الصحة كي تستقبل المشارح الجثث لأن المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال المزيد.