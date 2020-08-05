أحدث الأخبار:
- رئيس الصليب الأحمر اللبناني: عدد قتلى انفجار بيروت بلغ 100 وقد يرتفع
- إهمال أم عدوان؟.. إنفجار المرفأ يـزلزل لبنان
- أسرار وخفايا لبنانية
- لماذا سيطر هاجس الضربة الإسرائيلية؟
- رسالة إسرائيلية لـ«حزب الله»: الصواريخ الذكية ممنوعة؟
- «حزب الله» يهزأ من رواية «مخزن الأسلحة»
- أستراليا: فيكتوريا تسجل رقماً قياسياً بإصابة 725 شخصاً بكورونا ووفاة 15 آخرين
- أستراليا: كوينزلاند تغلق كامل حدودها مع نيو ساوث ويلز ومقاطعة أراضي العاصمة
- نكبة بيروت تهز العالم
- دول العالم تعزي لبنان بضحايا انفجار مرفأ بيروت وتعرض تقديم المساعدة
- ... يا بيروت
- "هيروشيما - بيروت"... الإهمال أدّى إلى كارثة بفعل فاعل...
- بيروت مدينة منكوبة
- الانهيار الكبير
- بيلا حديد من دون حمّالة صدر لحساب مجلة "Elle Magazine (August 2020)"
- فلنبكِ بيروت
- 4آب 2020 نكبة بيروت.. الإنفجار الهائل: إهمال أم..؟!
- "الاعلى للدفاع": تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية واعلان الحداد 3 أيام
- خسائر الإعلام جراء انفجار بيروت.. و"النهار" المنكوبة الكبرى
- تدمير المرفأ.. الغموض والخسائر الاستراتيجية
- هل هو عمل تخريبي؟ ... عسكريون يجيبون: كل شيء وارد
- "حرب الظلّ" بلا وجوه: الحزب وحده.. وأمامه الصمت أو الاستسلام
- لبنان: المملكة العونية إذ تنقسم على نفسها
- القتلة المحليون الذين يحكمونا
- إسرائيل تهمسُ حول صواريخ حزب الله..وتريد "مساعدة" لبنان!
- إنفجار بيروت: هيروشيما، تشيرنوبيل، أم مفاعلات إيران؟
- المفاعل النووي الإماراتي
- بالفيديو..«بيروتشيما»
- إسرائيل تعدّل «قواعد اللعبة» و«حزب الله» يسعى للحاق بها
- بالفيديو.. «ثلاثاء أسود» على لبنان.. وبيروت «منكوبة»
- تحسباً لما بعد الحكم في «اغتيال الحريري».. منع تجول يبدأ غداً حتى الثلاثاء
- من جمال عبد الناصر إلى حسّان دياب
- مروان حمادة يُعلن عزمه الاستقالة ويدعو رئيس الجمهورية إلى الاستقالة
- بالفيديو: عشرات القتلى وآلاف الجرحي في انفجار هائل ببيروت
- توقعات الأبراج ليوم August 5, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم August 5, 2020
- إيران تسجل رقما قياسيا لإصابات كوفيد-19 خلال أكثر من شهر
- بالفيديو: واصف الحركة يتعرّض للضرب أمام وزارة الطاقة!
- فيديو محزن لسيدة مصابة بكورونا.. "ما في مستشفى تستقبلني"!
- ترامب يمهل "تيك توك" ستة أسابيع لبيع عملياته لشركة أميركية
- أستراليا.. التسريحة الأخيرة قبل الإغلاق: صالونات الشعر تغلق أبوابها لستة أسابيع
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل 12 إصابة جديدة وإغلاق مدرستين في سيدني
- أستراليا: برد قارص وعواصف رعدية ورياح مدمرة وثليج: حالة طقس لم تشهدها فيكتوريا منذ 24 عاماً
- استقالة حتي تعمّق انكشاف الحكومة داخلياً وخارجياً
- إستقالة حتي تدين الحكومة.. و»كورونا» يفضحها.. والخارج يحسم: لا نثق بها
- أسرار وخفايا لبنانية
- تحذيرات ديبلوماسية: الكـــارثة تكتمل!
- السنيورة وأزعور وشطح والحسن... وبيفاني!
- حتّي «على درب الجلجلة»... إن حكى؟!
- حمود: يجب وقف الدعم حتّى على «نسمة الهوا»
-
لماذا سيطر هاجس الضربة الإسرائيلية؟ ...الكاتب:
-
رسالة إسرائيلية لـ«حزب الله»: الصواريخ الذكية ممنوعة؟ ...الكاتب:
-
«حزب الله» يهزأ من رواية «مخزن الأسلحة» ...الكاتب:
-
"هيروشيما - بيروت"... الإهمال أدّى إلى كارثة ...الكاتب:
-
بيروت مدينة منكوبة ...الكاتب:
-
الانهيار الكبير ...الكاتب:
-
تدمير المرفأ.. الغموض والخسائر الاستراتيجية ...الكاتب:
-
"حرب الظلّ" بلا وجوه: الحزب وحده.. وأمامه ...الكاتب:
-
هل هو عمل تخريبي؟ ... عسكريون يجيبون: ...الكاتب:
-
لبنان: المملكة العونية إذ تنقسم على نفسها ...الكاتب:
-
القتلة المحليون الذين يحكمونا ...الكاتب:
-
إسرائيل تهمسُ حول صواريخ حزب الله..وتريد "مساعدة" ...الكاتب:
-
إنفجار بيروت: هيروشيما، تشيرنوبيل، أم مفاعلات إيران؟ ...الكاتب:
-
من جمال عبد الناصر إلى حسّان دياب ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
أميركا تدخل عسكرياً على خط "الجنوب": سيناريو ...الكاتب:
-
القطاع المصرفي بعد الهيكلة: دمج طوعي و5 ...الكاتب:
-
سرعة تعيين وهبة: رسالة محلية وخارجية ...الكاتب:
-
«الحريري» بلغ طاقته القصوى و«أُقفل» أمام المصابين ...الكاتب:
-
عرّابو الحكومة: باقية إلى إشعار آخر ...الكاتب:
-
«انتفاضة» مشايخ عكار ضد دريان ...الكاتب:
-
ما الذي تخشاه يا حسان دياب؟ ...الكاتب:
-
باسيل يُمسك بـ"الخارجية" في حكومة مفكَّكة... و"حزب ...الكاتب:
رئيس الصليب الأحمر اللبناني: عدد قتلى انفجار بيروت بلغ 100 وقد يرتفع
قيّم هذا المقال/الخبر:
بيروت (رويترز) - قال رئيس الصليب الأحمر اللبناني لقنوات تلفزيونية محلية يوم الأربعاء إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي هز بيروت يوم الثلاثاء بلغ 100 وإن مزيدا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.
وقال جورج الكتاني لتلفزيون (إل.بي.سي.آي) عبر الهاتف إن الصليب الأحمر ينسق مع وزارة الصحة كي تستقبل المشارح الجثث لأن المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال المزيد.
المصدر: رويترز
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- رئيس الصليب الأحمر اللبناني: عدد قتلى انفجار بيروت بلغ 100 وقد يرتفع
- إهمال أم عدوان؟.. إنفجار المرفأ يـزلزل لبنان
- أسرار وخفايا لبنانية
- نكبة بيروت تهز العالم
- دول العالم تعزي لبنان بضحايا انفجار مرفأ بيروت وتعرض تقديم المساعدة
- ... يا بيروت
- "هيروشيما - بيروت"... الإهمال أدّى إلى كارثة بفعل فاعل...
- بيروت مدينة منكوبة
- فلنبكِ بيروت
- 4آب 2020 نكبة بيروت.. الإنفجار الهائل: إهمال أم..؟!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)