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محافظ بيروت: خسائر انفجار المرفأ بين 10 و15 مليار دولار
وصف الانفجار بأنه "أكبر أزمة وكارثة يعانيها لبنان في العصر الحديث"
قال محافظ بيروت مروان عبود، مساء الأربعاء، أن الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت تقدر ما بين 10 و15 مليار دولار، ارتفاعا من تقديرات سابقة للمسؤول اللبناني تراوحت بين 3 و5 مليارات دولار.
وفي تصريحات متلفزة، قال عبود "الخسائر هائلة، بتقديرنا الخسائر المباشرة وغير المباشرة تزيد عن 10 أو حتى 15 مليار دولار".
ووصف عبود الانفجار بأنه "أكبر أزمة وكارثة يعانيها لبنان في العصر الحديث".
وفي وقت سابق، قال عبود إن الانفجار، الذي خلف دمارا واسعا وآلاف القتلى والجرحى، أدى إلى تشريد حوالي 300 ألف لبناني دمرت منازلهم كليا أو جزئيا.
ومساء اليوم، ارتفع عدد ضحايا الانفجار إلى 135 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح في حصيلة غير نهائية.
وتزيد هذه الخسائر من معاناة لبنان، الذي يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ومديونية تزيد عن 92 مليار دولار أو 170 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، في واحد من أكبر أعباء الديون في العالم.
وهز انفجار هائل مرفأ بيروت مساء الثلاثاء، ألحق دمارا واسعا في معظم أنحاء العاصمة اللبنانية.
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سيدني - استراليا
- بيروت المنكوبة تنام في العراء... ومطالبة بتحقيق دولي في «التفجير الهيروشيميّ»
- 300 ألف شخص دون مأوى بعد انفجار بيروت ودعوات لاستقالة المسؤولين
- كيف حدث الانفجار؟
- تقارير أميركية: نيترات الأمونيوم سلاح «حزب الله»
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- محافظ بيروت: خسائر انفجار المرفأ بين 10 و15 مليار دولار
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