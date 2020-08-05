المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تؤجل حكمها في قضية استشهاد رفيق الحريري

قالت المحكمة الخاصة بلبنان أمس انها ستؤجل النطق بالحكم في المحاكمة المتعلقة بالتفجير الذي وقع في 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الشهيد رفيق الحريري إلى 18 أغسطس، وذلك في أعقاب الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت اول من امس.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها خارج لاهاي حكمها في الاتهامات الموجهة إلى أربعة رجال بقتل الحريري و21 شخصا يوم غد الجمعة.

وكان الترقب يسود لبنان لمعرفة الحكم الصادر بحق المتهمين بتخطيط وتدبير التفجير الذي وقع قبل 15 عاما، وهم 4 يحاكمون غيابيا وعلى صلة بحزب الله.