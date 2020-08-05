لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تؤجل حكمها في قضية استشهاد رفيق الحريري
المصنفة ايضاً في: لبنان, رفيق الحريري

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تؤجل حكمها في قضية استشهاد رفيق الحريري

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات و 17 من الدقائق
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 77
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تؤجل حكمها في قضية استشهاد رفيق الحريري

قالت المحكمة الخاصة بلبنان أمس انها ستؤجل النطق بالحكم في المحاكمة المتعلقة بالتفجير الذي وقع في 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الشهيد رفيق الحريري إلى 18 أغسطس، وذلك في أعقاب الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت اول من امس.

 

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها خارج لاهاي حكمها في الاتهامات الموجهة إلى أربعة رجال بقتل الحريري و21 شخصا يوم غد الجمعة.

 

وكان الترقب يسود لبنان لمعرفة الحكم الصادر بحق المتهمين بتخطيط وتدبير التفجير الذي وقع قبل 15 عاما، وهم 4 يحاكمون غيابيا وعلى صلة بحزب الله.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)