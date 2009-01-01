طرابلس مُتضامنة: "والله بكَّيتينا يا بيروت"

- الناشط في “التيار” ناجي حايك"يبخ السم": وكأنه مطلوب ان يصبح التموين بيد مرفأ طرابلس الواقع في مرمى اسلامييّ تركيا!!!
- كارثة بيروت أكّدت الحاجة إلى "الحياد"
- طرابلس مُتضامنة: "والله بكَّيتينا يا بيروت"
- أبكي على الوطن وأبكي منه... كفّرتونا
- أستراليا: سلطات فيكتوريا تتخوف من تجاوز اصابات كورونا اليومية عتبة 1000 أصابة
- انفجار بيروت: عن علي الذي فُقِدَ قبل أن يحصل على دولارين
- بيروت تنتهي: الاتهامات بلا معنى والمحاسبة هزيلة
- لبنان يُعلن «الطوارئ».. وماكرون في بيروت اليوم
- بيروت المنكوبة تنام في العراء... ومطالبة بتحقيق دولي في «التفجير الهيروشيميّ»
- 300 ألف شخص دون مأوى بعد انفجار بيروت ودعوات لاستقالة المسؤولين
- كيف حدث الانفجار؟
- تقارير أميركية: نيترات الأمونيوم سلاح «حزب الله»
- انفجار بيروت: سنوات من الإهمال أم سنوات من سيطرة حزب الله
- اجتماع أواخر 2003 بين الأسد والحريري فتح باب الاغتيال
- من قتل الحريري.. سؤال ينتظر الإجابة
- محافظ بيروت: خسائر انفجار المرفأ بين 10 و15 مليار دولار
- المساعدات تتدفق إلى لبنان.. الحكومة تقرر تعويض عائلات القتلى وتفرض الإقامة الجبرية على مسؤولين
- المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تؤجل حكمها في قضية استشهاد رفيق الحريري
- مرفأ طرابلس جاهز لاستيعاب أزمة تعطل "بيروت"
- بالفيديو: انفجار بيروت.. لحظات الحريق في العنبر رقم 12 قبل الانفجار الكبير
- علامات استفهام كثيرة عن محتويات العنبر رقم 12 وكيف حدث التفجير الهائل؟
- هجوم أم حادث عرضي؟.. فرضيات عن انفجار مرفأ بيروت
- المخابرات الأميركية تكشف تفاصيل انفجار بيروت: حزب الله مسؤول
- ما هي نترات الأمونيوم؟ وما علاقة حزب الله بهذه المادة الخطيرة؟
- رئيس الصليب الأحمر اللبناني: عدد قتلى انفجار بيروت بلغ 100 وقد يرتفع
- إهمال أم عدوان؟.. إنفجار المرفأ يـزلزل لبنان
- أسرار وخفايا لبنانية
- لماذا سيطر هاجس الضربة الإسرائيلية؟
- رسالة إسرائيلية لـ«حزب الله»: الصواريخ الذكية ممنوعة؟
- «حزب الله» يهزأ من رواية «مخزن الأسلحة»
- أستراليا: فيكتوريا تسجل رقماً قياسياً بإصابة 725 شخصاً بكورونا ووفاة 15 آخرين
- أستراليا: كوينزلاند تغلق كامل حدودها مع نيو ساوث ويلز ومقاطعة أراضي العاصمة
- نكبة بيروت تهز العالم
- دول العالم تعزي لبنان بضحايا انفجار مرفأ بيروت وتعرض تقديم المساعدة
- ... يا بيروت
- "هيروشيما - بيروت"... الإهمال أدّى إلى كارثة بفعل فاعل...
- بيروت مدينة منكوبة
- الانهيار الكبير
- بيلا حديد من دون حمّالة صدر لحساب مجلة "Elle Magazine (August 2020)"
- فلنبكِ بيروت
- 4آب 2020 نكبة بيروت.. الإنفجار الهائل: إهمال أم..؟!
- "الاعلى للدفاع": تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية واعلان الحداد 3 أيام
- خسائر الإعلام جراء انفجار بيروت.. و"النهار" المنكوبة الكبرى
- تدمير المرفأ.. الغموض والخسائر الاستراتيجية
- هل هو عمل تخريبي؟ ... عسكريون يجيبون: كل شيء وارد
- "حرب الظلّ" بلا وجوه: الحزب وحده.. وأمامه الصمت أو الاستسلام
- لبنان: المملكة العونية إذ تنقسم على نفسها
- القتلة المحليون الذين يحكمونا
- إسرائيل تهمسُ حول صواريخ حزب الله..وتريد "مساعدة" لبنان!
- إنفجار بيروت: هيروشيما، تشيرنوبيل، أم مفاعلات إيران؟
-
كارثة بيروت أكّدت الحاجة إلى "الحياد" ...الكاتب:
-
طرابلس مُتضامنة: "والله بكَّيتينا يا بيروت" ...الكاتب:
-
أبكي على الوطن وأبكي منه... كفّرتونا ...الكاتب:
-
انفجار بيروت: عن علي الذي فُقِدَ قبل ...الكاتب:
-
-
تقارير أميركية: نيترات الأمونيوم سلاح «حزب الله» ...الكاتب:
-
انفجار بيروت: سنوات من الإهمال أم سنوات ...الكاتب:
-
اجتماع أواخر 2003 بين الأسد والحريري فتح ...الكاتب:
-
من قتل الحريري.. سؤال ينتظر الإجابة ...الكاتب:
-
هجوم أم حادث عرضي؟.. فرضيات عن انفجار ...الكاتب:
-
لماذا سيطر هاجس الضربة الإسرائيلية؟ ...الكاتب:
-
رسالة إسرائيلية لـ«حزب الله»: الصواريخ الذكية ممنوعة؟ ...الكاتب:
-
«حزب الله» يهزأ من رواية «مخزن الأسلحة» ...الكاتب:
-
"هيروشيما - بيروت"... الإهمال أدّى إلى كارثة ...الكاتب:
-
بيروت مدينة منكوبة ...الكاتب:
-
الانهيار الكبير ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
إسرائيل تهمسُ حول صواريخ حزب الله..وتريد "مساعدة" ...الكاتب:
-
إنفجار بيروت: هيروشيما، تشيرنوبيل، أم مفاعلات إيران؟ ...الكاتب:
-
من جمال عبد الناصر إلى حسّان دياب ...الكاتب:
-
تحذيرات ديبلوماسية: الكـــارثة تكتمل! ...الكاتب:
-
السنيورة وأزعور وشطح والحسن... وبيفاني! ...الكاتب:
-
حتّي «على درب الجلجلة»... إن حكى؟! ...الكاتب:
-
حمود: يجب وقف الدعم حتّى على «نسمة ...الكاتب:
-
باسيل أخرج حتّي.. ويستعد لإحراق دميانوس قطّار ...الكاتب:
-
بعد الاستقالة الأولى... who’s next! ...الكاتب:
طرابلس مُتضامنة: "والله بكَّيتينا يا بيروت"
بكى الطرابلسيون وأبناء الشمال لنكبة بيروت، وتفاعلوا بشتّى الوسائل مع ما حصل فيها ليل الثلثاء، وقد ظهر ذلك واضحاً على حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي. وتضامنت مدينة طرابلس وسائر مناطق الشمال مع العاصمة بيروت، إثر الإنفجار الذي حصل في مرفئها، وانعكس هذا التضامن على كلّ المستويات، وفي كافة الإتجاهات.
طوال ليل الثلثاء حتى نهار الأربعاء، كانت بيانات التضامن مع بيروت وشهداء تفجير المرفأ تتوالى، من البلديات الشمالية والفاعليات على اختلافها، وقد أعلنوا جميعهم "الوقوف إلى جانب مدينة بيروت وأهالي شهداء ومُصابي الإنفجار في العنبر 12 بمرفأ بيروت".
المستشفيات في الشمال، وبالرغم ممّا تعانيه، فتحت ذراعيها وأبوابها لاحتضان منكوبي الإنفجار من بيروت وضواحيها، لا سيما المستشفيات الحكومية والخاصة في طرابلس ومستشفيات المنية ومستشفى خلف الحبتور في حرار - عكّار. ووصل بالفعل العديد من المُصابين إلى مستشفيات طرابلس والشمال، اعتباراً من ساعات ليل الإنفجار. وفي السياق أيضاً، أرسلت جمعية "إسعاف سُبل السلام" في المنية، طواقمها المجهّزة بالعدّة والعتاد الطبي والإسعافي إلى بيروت للمشاركة في الدعم والمؤازرة. كذلك اتّجه كثيرون من أبناء طرابلس والشمال إلى بيروت، لا سيما من عكّار والمنية والضنية، وبجهود شخصية وجماعية، للمساعدة قدر الإمكان. ونُظّمت في مستشفيات ومراكز صحّية عدّة، حملات التبرّع بالدم، بعد ورود نداءات على وسائل التواصل الإجتماعي من مستشفيات بيروت عن حاجتها إلى الدم من مختلف الفئات.
وصدرت عن فاعليات طرابلس والشمال بيانات عدّة، أعلنت الوقوف إلى جانب بيروت والمصابين. فالرئيس نجيب ميقاتي اعتبر "أنه وقت التضامن والمؤازرة وهو أول تحدّ لبلسمة الجراح". أما اللواء أشرف ريفي فدعا بلدية طرابلس الى فتح فندق "كواليتي إن" لاستقبال أهلنا من بيروت المنكوبة.. ووضع رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي "كل إمكانات الغرفة وطرابلس الكبرى إلى جانب بيروت وأهلها". من جهته، قال نائب المنية عثمان علم الدين: "الأولوية الآن للشهداء والجرحى، ولمن هم تحت الأنقاض". أما أحمد الخير، أحد فاعليات المنية أيضاً، فأثنى على "جهوزية أبناء المنية واندفاعتهم للوقوف مع إخوانهم المصابين وإغاثتهم، سواء لجهة التبرُّع بالدم، وعلينا ألا نبخل بأي شيء نستطيع القيام به، كأبناء المنية والشمال، للوقوف إلى جانب أهلنا في بيروت وكل لبنان".
وقال علي طليس، أحد فاعليات عكّار: "نتطلع إلى وقوف إخواننا العرب إلى جانبنا وكل أصدقاء لبنان، للخروج من هذه الأزمة". وفي الشمال مُطالبة بمعرفة الحقيقة الكاملة وعدم تمييعها على الطريقة اللبنانية. وفي هذا الإطار، قال النائب وهبه قاطيشا: "حذار من لجنة تحقيق لتغطية الجريمة! من يحتفظ بمفاتيح العنبر يعرف الحقيقة".
تجدر الإشارة إلى أنّ كثيرين من أبناء طرابلس والشمال، قد أعلنوا فتح البيوت والمدارس والمجمّعات السكنية، لإيواء المُتضرّرين من إنفجار مرفأ بيروت.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الناشط في “التيار” ناجي حايك"يبخ السم": وكأنه مطلوب ان يصبح التموين بيد مرفأ طرابلس الواقع في مرمى اسلامييّ تركيا!!!
- طرابلس مُتضامنة: "والله بكَّيتينا يا بيروت"
- لبنان يُعلن «الطوارئ».. وماكرون في بيروت اليوم
- بيروت المنكوبة تنام في العراء... ومطالبة بتحقيق دولي في «التفجير الهيروشيميّ»
- 300 ألف شخص دون مأوى بعد انفجار بيروت ودعوات لاستقالة المسؤولين
- كيف حدث الانفجار؟
- تقارير أميركية: نيترات الأمونيوم سلاح «حزب الله»
- انفجار بيروت: سنوات من الإهمال أم سنوات من سيطرة حزب الله
- من قتل الحريري.. سؤال ينتظر الإجابة
- محافظ بيروت: خسائر انفجار المرفأ بين 10 و15 مليار دولار
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)