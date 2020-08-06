- العالم يعود إلى لبنان... والسلطة تعوم على الأنقاض!
- العالم يهب للإغاثة.. والسلطة تغرق في «التحقيق الإداري»!
- بعد الحزن على بيروت.. هل يفلت حزب الله من غضب اللبنانيين؟
- بيروت تحت حكم العسكر... لأسبوعين
- لا نثقُ بكم... فليكُن تحقيقٌ دولي
- ماكرون لمبادرة "حياد" لبنان.. والحكومة للمتاجرة بالمأساة
- "ماس كهربائي" إسرائيلي في مرفأ بيروت؟
- قهوجي: جهات دولية لديها الصور كاملة والحقيقة ستكشف
- انفجار بيروت : اللعنة والمحاسبة
- الموت على أبواب المستشفيات... وحسن يتلطّى بالحجج لتبرير الفشل
- الآثار الاستراتيجية لانفجار بيروت: تغيير جذري في قواعد الاشتباك
- طرابلس تحضّر مرفأها بدل بيروت.. وخشية من "اليد الحزبية"
- إنفجار بيروت: تقاذف للمسؤوليات ودليل البراءة "اللهم إني بلّغت"
- إنفجار العنبر رقم 12... تحقيق غير رسمي
- بيروت تلحق سوريا والعراق: لا إهراءات للقمح.. والكارثة آتية
- انفجار بيروت: بدري ضاهر حضر الاجتماع في القصر!
- زلزال المرفأ... فرصة الحكومة للضرب بحديد
- مصادر طبية رجّحت أن يلامس عدد الجرحى الثمانية آلاف: مخزون المستشفيات من المعدات والتجهيزات ينفد
- «روسوس» قنبلة موقوتة «زُرعت» في بيروت منذ 7 سنوات
- الجمّيزة ومار مخايل والكرنتينا: هنا مركز «الزلزال»!
- نيترات الأمونيوم لم تكن محجوزة في المرفأ؟ القضاء وافق على إعادة تصدير الشحنة المتفجرة عــام 2015!
- رهانات 2005 - 2006 تعود محلياً وخارجياً: مخاطر الحسابات الخاطئة
- إسرائيل تخشى أن تفتح المساعدات ثغرة في جدار العقوبات: تفجير بيروت حدث مؤسِّس
- 14 آذار بعد 4 آب: كأن رفيق الحريري اغتيل أول من أمس
- تدمير مرفأ بيروت: العبور الشاق نحو البديل
- «عدوان آب 2020»: الجنوب يغيث بيروت
- وحدهما السعودية والإمارات حرصتا على عدم التواصل مع دياب: كسر جزئي للحصار؟
- عيب يا جمال!
- الناشط في “التيار” ناجي حايك"يبخ السم": وكأنه مطلوب ان يصبح التموين بيد مرفأ طرابلس الواقع في مرمى اسلامييّ تركيا!!!
- كارثة بيروت أكّدت الحاجة إلى "الحياد"
- طرابلس مُتضامنة: "والله بكَّيتينا يا بيروت"
- أبكي على الوطن وأبكي منه... كفّرتونا
- أستراليا: سلطات فيكتوريا تتخوف من تجاوز اصابات كورونا اليومية عتبة 1000 أصابة
- انفجار بيروت: عن علي الذي فُقِدَ قبل أن يحصل على دولارين
- بيروت تنتهي: الاتهامات بلا معنى والمحاسبة هزيلة
- لبنان يُعلن «الطوارئ».. وماكرون في بيروت اليوم
- بيروت المنكوبة تنام في العراء... ومطالبة بتحقيق دولي في «التفجير الهيروشيميّ»
- 300 ألف شخص دون مأوى بعد انفجار بيروت ودعوات لاستقالة المسؤولين
- كيف حدث الانفجار؟
- تقارير أميركية: نيترات الأمونيوم سلاح «حزب الله»
- انفجار بيروت: سنوات من الإهمال أم سنوات من سيطرة حزب الله
- اجتماع أواخر 2003 بين الأسد والحريري فتح باب الاغتيال
- من قتل الحريري.. سؤال ينتظر الإجابة
- محافظ بيروت: خسائر انفجار المرفأ بين 10 و15 مليار دولار
- المساعدات تتدفق إلى لبنان.. الحكومة تقرر تعويض عائلات القتلى وتفرض الإقامة الجبرية على مسؤولين
- توقعات الأبراج ليوم August 6, 2020
- المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تؤجل حكمها في قضية استشهاد رفيق الحريري
- مرفأ طرابلس جاهز لاستيعاب أزمة تعطل "بيروت"
- بالفيديو: انفجار بيروت.. لحظات الحريق في العنبر رقم 12 قبل الانفجار الكبير
- علامات استفهام كثيرة عن محتويات العنبر رقم 12 وكيف حدث التفجير الهائل؟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
هجوم أم حادث عرضي؟.. فرضيات عن انفجار ...الكاتب:
-
لماذا سيطر هاجس الضربة الإسرائيلية؟ ...الكاتب:
-
رسالة إسرائيلية لـ«حزب الله»: الصواريخ الذكية ممنوعة؟ ...الكاتب:
-
«حزب الله» يهزأ من رواية «مخزن الأسلحة» ...الكاتب:
ماكرون لمبادرة "حياد" لبنان.. والحكومة للمتاجرة بالمأساة
على الأنقاض، وفوق الدمار والدماء، "يتنتاش" المتصارعون على السلطة في لبنان جثة بيروت. يريدون إحراق ما تبقى منها ومن لبنان، والمتاجرة بالجثث والرماد. لا شيء مجانياً لديهم، ولا مجال للإنسانية.
جمهورية الحقد والدم
هو العالم من أقصاه إلى أقصاه هبّ باسم الإنسانية لمساعدة اللبنانيين. أما اللبنانيون فيتقاتلون في ما بينهم، يتناهشون جراح مدنييهم، ويهدمون ما تبقى من هياكل للدولة أو ظلالها.
جمهورية الحقد والدم. والتجار كثيرون.
وفي لحظة النكبة، وذهول الصدمة، ولملمة الجراح، هناك من يبحث عن تعويم نفسه، أو تحقيق مآربه. الحكومة مسرورة بالانفجار لأنه أخرجها من الاختناق، وحقق لها ثغرة في جدار جليد علاقاتها الدولية. وسوف تستثمر بالمساعدات الإنسانية للانفتاح على بعض الدول التي أغلقت الأبواب في وجهها. وهناك مسؤولون وجدوا في الكارثة ما يمكنهم من الانتقام من خصومهم، والإطاحة بمن لا يوالونهم والإتيان بآخرين. تماماً مثلما حدث مع الوزير ناصيف حتي المستقيل.
طوارئ لخنق بيروت
بيروت على الأرض، وغارقة في الدمار.
لم تمت. لكن من ينهشها ويتناتشها يريد السطو على ميراثها وهي حيّة. بيروت تضج بأبنائها، تحضنهم وهم يسعفون ويساعدون ويفتحون البيوت للمتضريين والمشردين.
لكن هناك غرباناً تفقأ العيون كي لا يبقى من يبصر ويرى. وشعار "الإنسانية" يغلّف حسابات سياسية محلية وخارجية. ينطوي المشهد على تحولات كبرى وجذرية في لبنان. تخسر بيروت مرفأها للمرة الأولى في التاريخ. البرّ مغلق من أمامها، والبحر كذلك. لم يبق إلا الجو الذي يستبيحه الإسرائيلي، لينفذ عمليات وغارات في سوريا.
لم يعد من شيء آمن في لبنان. ربما هذا ما استدعى إعلان حال الطوارئ في بيروت، ومنح الجيش الصلاحيات المطلقة فيها. ستكون السلطة للجيش في بيروت، ولغيره في مناطق أخرى. وبذلك سيكتمل مشهد عزل بيروت وفصلها، وليس فقط تجريدها من مرفئها وفصلها عن البحر، وخنقها.
آخرون سيبحثون عن مرافئ أخرى. وهناك من يبحث عن ملجأ أو مهجر. إعلان حال الطوارئ في لبنان، ليس بالأمر السهل أو التفصيلي. أهدافه قد تكون متعددة أو متناقضة، أو حتى متطابقة.
الجيش والضغط الدولي
قد يكون الهدف من "حال الطوارئ" منع أي مظاهر للتوتر السياسي والأمني على الأرض. والكوارث تستمر في مساعدة الحكومة على تعويم نفسها، وتعزيز وضعها مع الجيش، وإزالة كل الالتباسات التي حصلت منذ ثورة 17 تشرين إلى اليوم.
من وجهة مختلفة، قد تكون حال الطوارئ ناجمة عن ضغط دولي. فالدول القوية والمؤثرة لا تثق بغير الجيش، بحكم العلاقة الممتازة معه، فوجدت في ما جرى فرصة لمنحه الصلاحيات الاستثنائية في هذه المرحلة. وهذا سيكون مؤشراً أو مقدمة لمتغيرات في المسار السياسي مستقبلاً، أو في الحدّ الأدنى يؤسس إلى متغيرات كثيرة لا بد من انتظارها.
تجار وسماسرة الخراب
ووسط الدمار الهائل كانت الحكومة تعمل على خطّين: الاستثمار في الكارثة لتعويم نفسها دولياً. وإعلان بيروت مدينة منكوبة، على الرغم من حقيقته، أريد له أن يكون باباً لطلب الحصول على المساعدات، ولو كانت إنسانية، علّها تفتح أبواب الدول للحكومة، وتزيل الكثير من العوائق والعقبات، وتمحو الكثير من الخطايا التي ارتكبت.
في المقابل، لم تحد الحكومة عن نهجها في توجيه الاتهامات إلى الآخرين. حمّلت المسؤولين السابقين مسؤولية تخزين هذه المواد من العام 2014، وصولاً إلى حدّ إعلان فرض الإقامة الجبرية على هؤلاء المسؤولين، متناسية أن كتابين من جهاز أمني أُرسلا إليها قبل أسابيع حول ضرورة إيجاد حلّ لهذه المواد. وهذا وفق الرواية الرسمية، ولكن الحكومة لم تفعل غير ما فعله من سبقها، وها هي تأتي لتحاسبهم. بينما هي الأجدر بالمحاسبة أيضاً.
إجراءات الحكومة أهدافها كثيرة: التعمية على الحدث الحقيقي. الهروب من المسؤولية وتحميلها للآخرين. امتصاص الصدمة وتهدئة الناس، والانطلاق من جديد في مسار تدمير كل شيء، والسيطرة على كل شيء، بإقالة مسؤولين غير طيعين واستبدالهم بموالين.
ماكرون - شيراك
فرنسا تثبت مجدداً أنها الأحرص على لبنان واللبنانيين من أنفسهم. صرخة وزير الخارجية جان إيف لودريان قبل زيارته بيروت وفي أثنائها، متوسلاً المسؤولين أن يساعدوا أنفسهم، لم تُنس بعد. تكررت في ذاكرة اللبنانيين مسارعة الرؤساء الفرنسيين في الوصول إلى بيروت.
بعد الانفجار وأهواله، سريعاً أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون زيارته لبنان اليوم الخميس. وهكذا تظهر المبادرة الفرنسية الدائمة للحفاظ على لبنان في وجه الأخطار.
وزيارة ماكرون السريعة، تشبه إلى حدّ بعيد زيارة جاك شيراك بعيد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وهذا وجه من الثوابت الفرنسية.
يأتي الرئيس الفرنسي بدافع إنساني، وحرص على هذا البلد. يأتي محمّلاً بمساعدات ومساع إنسانية وسياسية، لإنقاذ النموذج الفريد، وعدم الإجهاز عليه. ماكرون لا بد من أن يحمل رسالة سياسية دولية، أساسها سؤالان: هل يريد اللبنانيون أن يعودوا إلى الهدوء، وإلى علاقاتهم الطبيعية مع المجتمع الدولي؟ أم أنهم يريدون الاستمرار في مسار التصعيد وصراع المحاور والانحياز؟
إذاً، أي مسعى دولي سياسي وخارج مسار المساعدات الانسانية، سيتوقف على الإجابات التي سيتلقاها ماكرون من المسؤولين اللبنانيين.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
منير الربيع
صحافي لبناني
- ماكرون لمبادرة "حياد" لبنان.. والحكومة للمتاجرة بالمأساة
- بيروت تنتهي: الاتهامات بلا معنى والمحاسبة هزيلة
- تدمير المرفأ.. الغموض والخسائر الاستراتيجية
- باسيل أخرج حتّي.. ويستعد لإحراق دميانوس قطّار
- الجيش مأزوم مالياً.. هل يخسر الدعم الأميركي أيضاً؟
- هل يصون ناصيف حتّي تاريخه الديبلوماسي ويستقيل؟
- دفن الصيغة اللبنانية وبيع أصول الدولة: فيديرالية المافيات
- الغضب الفرنسي من دياب: هل تنهي واشنطن وباريس اليونيفيل؟
- لبنان المنهار مسرحاً وحيداً للحرب الإيرانية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)