- العالم يعود إلى لبنان... والسلطة تعوم على الأنقاض!
- العالم يهب للإغاثة.. والسلطة تغرق في «التحقيق الإداري»!
- بعد الحزن على بيروت.. هل يفلت حزب الله من غضب اللبنانيين؟
- بيروت تحت حكم العسكر... لأسبوعين
- لا نثقُ بكم... فليكُن تحقيقٌ دولي
- ماكرون لمبادرة "حياد" لبنان.. والحكومة للمتاجرة بالمأساة
- "ماس كهربائي" إسرائيلي في مرفأ بيروت؟
- قهوجي: جهات دولية لديها الصور كاملة والحقيقة ستكشف
- انفجار بيروت : اللعنة والمحاسبة
- الموت على أبواب المستشفيات... وحسن يتلطّى بالحجج لتبرير الفشل
- الآثار الاستراتيجية لانفجار بيروت: تغيير جذري في قواعد الاشتباك
- طرابلس تحضّر مرفأها بدل بيروت.. وخشية من "اليد الحزبية"
- إنفجار بيروت: تقاذف للمسؤوليات ودليل البراءة "اللهم إني بلّغت"
- إنفجار العنبر رقم 12... تحقيق غير رسمي
- بيروت تلحق سوريا والعراق: لا إهراءات للقمح.. والكارثة آتية
- انفجار بيروت: بدري ضاهر حضر الاجتماع في القصر!
- زلزال المرفأ... فرصة الحكومة للضرب بحديد
- مصادر طبية رجّحت أن يلامس عدد الجرحى الثمانية آلاف: مخزون المستشفيات من المعدات والتجهيزات ينفد
- «روسوس» قنبلة موقوتة «زُرعت» في بيروت منذ 7 سنوات
- الجمّيزة ومار مخايل والكرنتينا: هنا مركز «الزلزال»!
- نيترات الأمونيوم لم تكن محجوزة في المرفأ؟ القضاء وافق على إعادة تصدير الشحنة المتفجرة عــام 2015!
- رهانات 2005 - 2006 تعود محلياً وخارجياً: مخاطر الحسابات الخاطئة
- إسرائيل تخشى أن تفتح المساعدات ثغرة في جدار العقوبات: تفجير بيروت حدث مؤسِّس
- 14 آذار بعد 4 آب: كأن رفيق الحريري اغتيل أول من أمس
- تدمير مرفأ بيروت: العبور الشاق نحو البديل
- «عدوان آب 2020»: الجنوب يغيث بيروت
- وحدهما السعودية والإمارات حرصتا على عدم التواصل مع دياب: كسر جزئي للحصار؟
- عيب يا جمال!
- الناشط في “التيار” ناجي حايك"يبخ السم": وكأنه مطلوب ان يصبح التموين بيد مرفأ طرابلس الواقع في مرمى اسلامييّ تركيا!!!
- كارثة بيروت أكّدت الحاجة إلى "الحياد"
- طرابلس مُتضامنة: "والله بكَّيتينا يا بيروت"
- أبكي على الوطن وأبكي منه... كفّرتونا
- أستراليا: سلطات فيكتوريا تتخوف من تجاوز اصابات كورونا اليومية عتبة 1000 أصابة
- انفجار بيروت: عن علي الذي فُقِدَ قبل أن يحصل على دولارين
- بيروت تنتهي: الاتهامات بلا معنى والمحاسبة هزيلة
- لبنان يُعلن «الطوارئ».. وماكرون في بيروت اليوم
- بيروت المنكوبة تنام في العراء... ومطالبة بتحقيق دولي في «التفجير الهيروشيميّ»
- 300 ألف شخص دون مأوى بعد انفجار بيروت ودعوات لاستقالة المسؤولين
- كيف حدث الانفجار؟
- تقارير أميركية: نيترات الأمونيوم سلاح «حزب الله»
- انفجار بيروت: سنوات من الإهمال أم سنوات من سيطرة حزب الله
- اجتماع أواخر 2003 بين الأسد والحريري فتح باب الاغتيال
- من قتل الحريري.. سؤال ينتظر الإجابة
- محافظ بيروت: خسائر انفجار المرفأ بين 10 و15 مليار دولار
- المساعدات تتدفق إلى لبنان.. الحكومة تقرر تعويض عائلات القتلى وتفرض الإقامة الجبرية على مسؤولين
- توقعات الأبراج ليوم August 6, 2020
- المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تؤجل حكمها في قضية استشهاد رفيق الحريري
- مرفأ طرابلس جاهز لاستيعاب أزمة تعطل "بيروت"
- بالفيديو: انفجار بيروت.. لحظات الحريق في العنبر رقم 12 قبل الانفجار الكبير
- علامات استفهام كثيرة عن محتويات العنبر رقم 12 وكيف حدث التفجير الهائل؟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
هجوم أم حادث عرضي؟.. فرضيات عن انفجار ...الكاتب:
-
لماذا سيطر هاجس الضربة الإسرائيلية؟ ...الكاتب:
-
رسالة إسرائيلية لـ«حزب الله»: الصواريخ الذكية ممنوعة؟ ...الكاتب:
-
«حزب الله» يهزأ من رواية «مخزن الأسلحة» ...الكاتب:
لا نثقُ بكم... فليكُن تحقيقٌ دولي
كلامٌ صريح لمخاطبة أهل السلطة مجتمعين: لم نثق بكم سابقاً وتفجيرُ المرفأ جدَّد ثقتنا برأينا... أنتم لستم جديرين بثقة الناس، أثبتم ذلك بالملموس في أزمة انهيار النقد والاقتصاد والاستيلاء على الودائع والعرق، ولن ننخدع بادعائكم العمل لمعالجة تداعيات الانفجار الرهيب.
ولأنكم امتداد للمنظومة السياسية التي حاولت "ردم حفرة" السان جورج يوم 14 شباط 2005 لإخفاء الأدلة، وجرَّبت بعد ذاك التشييع الوطني المهيب استئناف أعمال البرلمان على أساس أن ما جرى حادث عادي، بات ضرورياً اللجوء الى المجتمع الدولي ليضع يده على قضية هي بحجم ذلك الاغتيال الشنيع.
قتلى ودم ودمار وقلوب مفطورة بفعل قصف صواريخ أو ذخيرة أو اهمال مريع، النتيجة واحدة. هذه السلطة تتحمل المسؤولية بحكم "استمرارية الحكم" وطبيعة الهيمنة على المرافق والمرافئ، وعدم التزامها الدستور في تأمين السيادة ودولة القانون وحق المواطنين في العيش في بلد حر وآمن. أما محاولتها الانتقال من موقع المتَّهم الى الاتهام عبر "الطوارئ" ولجان التحقيق والاقامة الجبرية على مرتكبين أو مستهدَفين، فلن تبيّض صفحتها ولن تغيّر في واقع ان السجن موقعها الطبيعي وأنها واجبة الرحيل فوراً وبلا أي تأخير.
انتم مارقون. تستولون على السلطة، ونحن نكرهكم. مَن منكم لا يمارس النهب شاهدُ زور عليه، ومَن منكم لا يتورط مباشرة بالفساد متواطئ أو متخاذل أو مقصِّر في واجبه الوظيفي أو السياسي والوطني.
لستم أهلاً لا لتشكيل لجان تحقيق تستطيعون الضغط عليها وتستتبعونها، كما تفعلون في المجلس الدستوري والهيئات القضائية والرقابية، ولا أهلاً لتسلم مساعدات يتطلع السارقون المحترفون في حاشياتكم الى السيطرة عليها قبل وصولها.
لبنان بات يحتاج حماية دولية. قولوا ما شئتم عن السيادة الوطنية واستخدموا كما ترون شمَّاعة العدوانية الاسرائيلية، وتحدثوا ليلَ نهارَ عن النازحين والتوطين وتحرير القدس، وزايدوا على الفلسطينيين رئيساً وشعباً. أشتموا اميركا والامبريالية والغرب ودول الخليج، فكلامُكم لن يغيّر قيد أنملة في قناعتنا أنْ كفى وَلَغاً في دم هذا الشعب. كفى تدميراً لمستقبل أبنائه. كفى تهجيراً لأجياله. كفى ولاءً للخارج وانتهاكاً لسيادة لبنان.
نعلم أنكم لن تتوقفوا طوعاً عن ممارسات هي جزء من تركيبتكم أو ايديولوجيتكم أو سياساتكم التي لا تقيم وزناً للمصلحة الوطنية. لذلك فإن طريقنا نحو الدولة العادلة طويل. وسيكون مطلب مقاضاتكم شعبياً متوازياً مع الاصرار على التحقيق الدولي خطوة في هذا السبيل. أما مشروع اللبنانيين الذي لن يحيدوا عنه لإقامة دولة القانون والسيادة والأمان، فهو الحياد، وما الانفجار الذي دمَّر نصف بيروت إلا دليلاً ساطعاً على انه برنامج الخلاص الوحيد.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
بشارة شربل
- لا نثقُ بكم... فليكُن تحقيقٌ دولي
- تنازَلوا للجيش... إنهُ خشبةُ الخلاص
- أسئلة مشروعة وملغومة
- Mr Le Drian ساعِدونا... ولا تمدّوا الفاسدين بالأوكسجين
- صخرة "الجمهورية الثالثة" ودستور المئوية
- محمد جلال فيروزنيا: أخجلتَ تواضُعَنا
- نعم يُستغنى عنكم
- أسئلة الكويت... وإبراهيم المُحرَج
- دستورية... غير أخلاقية
- 5 تموز 2020... الراعي بنكهة صفير
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)