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ماكرون لمبادرة "حياد" لبنان.. والحكومة للمتاجرة بالمأساة ...الكاتب:
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انفجار بيروت: سنوات من الإهمال أم سنوات ...الكاتب:
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اجتماع أواخر 2003 بين الأسد والحريري فتح ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
الجمهورية
يؤكد قريبون من مرجع رسمي أن هويات الذين يُحرّضون جهات خارجية على الداخل معروفة بالإسم.
أبلغ سفير دولة عربية أحد النواب قوله: ألم يحن الوقت لكي يعترف مرجع حكومي بأنه فشل، وأن أمامه مخرج وحيد هو الإستقالة.
إستبعد زعيم وسطي أن يترتب على استحقاق قريب أي تداعيات سلبية، لأن المعني بهذا الإستحقاق عقلاني، ولأن الجميع يخشون من المواجهة.
اللواء
تحاول جهات غربية ربط تفجير المرفأ بتفجيرات تحدث في بعض عواصم دول المحور؟.
رأى قطب سياسي أن خطوتين، من شأنهما إبعاد التأزم الداخلي، اتخذتا من قبل جهتين معنيتين باستحقاق تقرر تأجيل الكشف عنه.
توقعت مصادر دبلوماسية، دينامية دولية تساعد لبنان على النهوض إذا أحسنت السلطات الرسمية إدارة ملف إغاثة بيروت المنكوبة
نداء الوطن
يتردد أنه كان هناك اتجاه نحو الإقالات في مناصب وزارية وأمنية حساسة على خلفية انفجار المرفأ لكن تدخلات سياسية حالت دون ذلك.
تصرّ مصادر أمنية على نفي فرضية الغارة الإسرائلية أو إطلاق صاروخ من طائرة درون على العنبر رقم 12 قبل انفجاره.
ينتقد بعض المعنيين غياب وزارة الشؤون الاجتماعية عن واجهة الأحداث وعدم فعاليتها في التصدي لتداعيات الكارثة الاجتماعية التي أصابت العاصمة.
الأنباء
غياب مستغرب لأي سيناريو أمني واسقاط أي احتمال من الخطاب الرسمي للحكومة في مقاربة ما حصل في بيروت.
رسالة متصلبة يتم التحضير لها لنقلها الى مرجع دولي رفضا لتعويم السلطة على أنقاض انفجار المرفأ.
البناء
قال مصدر أمني إن حجم الاهتمام الدولي والإقليمي بتفجير بيروت يتجاوز التضامن لمحاولة إيجاد نقطة ارتكاز لأدوار يُراد لها أن تنطلق من التفجير بمعزل عن ظروفه والمسؤوليات، لأن الهدف هو فتح الباب للتدويل مذكراً بردود فعل تشبه ما جرى أعقاب اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
لفتت مصادر دبلوماسية لدولة كبرى الى مضمون التعليقات والمواقف السياسية من تفجير بيروت التي توزعت بين تل أبيب وواشنطن والدوحة وباريس وأنقرة وكلها تتصل بحجز مقعد في قطار دولي يتم إعداده لربط مصير لبنان به محذّرة من السذاجة في النظر لقضية المساعدات وما يرتبط بها من بُعد سياسيّ تحت عنوان تحقيق دوليّ.
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أحدث الأخبار - لبنان
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