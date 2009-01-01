- تقرير: قطر ممول رئيسي لـ"حزب الله" من خلال الجمعيات الخيرية
- ماكرون سيقترح على اللبنانيين "ميثاقا سياسيا جديدا"
- ماكرون يشهد اليوم على اللامسؤولية اللبنانية
- بيروت بيد الجيش.. والاقامة الجبرية «للمـــخزّنين».. و5 أيام لكشف «المجرمين»!
- أسرار وخفايا لبنانية
- دولة فاشلة في مهبّ التفكّك
- لبنان بلا عاصمة... هكــذا انقلبت الصورة؟!
- بيروت تُنقذ لبنانَ
- «نكبة 4 آب» تأتي بالتدويل.. من القضاء والقدر!
- أيّ تداعيات لنكبة بيروت على قضية الحريري؟
- المؤسسات تلقّت رصاصة الرحمة: إنتهينا
- العالم يعود إلى لبنان... والسلطة تعوم على الأنقاض!
- العالم يهب للإغاثة.. والسلطة تغرق في «التحقيق الإداري»!
- بعد الحزن على بيروت.. هل يفلت حزب الله من غضب اللبنانيين؟
- بيروت تحت حكم العسكر... لأسبوعين
- لا نثقُ بكم... فليكُن تحقيقٌ دولي
- ماكرون لمبادرة "حياد" لبنان.. والحكومة للمتاجرة بالمأساة
- "ماس كهربائي" إسرائيلي في مرفأ بيروت؟
- قهوجي: جهات دولية لديها الصور كاملة والحقيقة ستكشف
- انفجار بيروت : اللعنة والمحاسبة
- الموت على أبواب المستشفيات... وحسن يتلطّى بالحجج لتبرير الفشل
- الآثار الاستراتيجية لانفجار بيروت: تغيير جذري في قواعد الاشتباك
- طرابلس تحضّر مرفأها بدل بيروت.. وخشية من "اليد الحزبية"
- إنفجار بيروت: تقاذف للمسؤوليات ودليل البراءة "اللهم إني بلّغت"
- إنفجار العنبر رقم 12... تحقيق غير رسمي
- بيروت تلحق سوريا والعراق: لا إهراءات للقمح.. والكارثة آتية
- انفجار بيروت: بدري ضاهر حضر الاجتماع في القصر!
- زلزال المرفأ... فرصة الحكومة للضرب بحديد
- مصادر طبية رجّحت أن يلامس عدد الجرحى الثمانية آلاف: مخزون المستشفيات من المعدات والتجهيزات ينفد
- «روسوس» قنبلة موقوتة «زُرعت» في بيروت منذ 7 سنوات
- الجمّيزة ومار مخايل والكرنتينا: هنا مركز «الزلزال»!
- نيترات الأمونيوم لم تكن محجوزة في المرفأ؟ القضاء وافق على إعادة تصدير الشحنة المتفجرة عــام 2015!
- رهانات 2005 - 2006 تعود محلياً وخارجياً: مخاطر الحسابات الخاطئة
- إسرائيل تخشى أن تفتح المساعدات ثغرة في جدار العقوبات: تفجير بيروت حدث مؤسِّس
- 14 آذار بعد 4 آب: كأن رفيق الحريري اغتيل أول من أمس
- تدمير مرفأ بيروت: العبور الشاق نحو البديل
- «عدوان آب 2020»: الجنوب يغيث بيروت
- وحدهما السعودية والإمارات حرصتا على عدم التواصل مع دياب: كسر جزئي للحصار؟
- عيب يا جمال!
- الناشط في “التيار” ناجي حايك"يبخ السم": وكأنه مطلوب ان يصبح التموين بيد مرفأ طرابلس الواقع في مرمى اسلامييّ تركيا!!!
- كارثة بيروت أكّدت الحاجة إلى "الحياد"
- طرابلس مُتضامنة: "والله بكَّيتينا يا بيروت"
- أبكي على الوطن وأبكي منه... كفّرتونا
- أستراليا: سلطات فيكتوريا تتخوف من تجاوز اصابات كورونا اليومية عتبة 1000 أصابة
- انفجار بيروت: عن علي الذي فُقِدَ قبل أن يحصل على دولارين
- بيروت تنتهي: الاتهامات بلا معنى والمحاسبة هزيلة
- لبنان يُعلن «الطوارئ».. وماكرون في بيروت اليوم
- بيروت المنكوبة تنام في العراء... ومطالبة بتحقيق دولي في «التفجير الهيروشيميّ»
- 300 ألف شخص دون مأوى بعد انفجار بيروت ودعوات لاستقالة المسؤولين
- كيف حدث الانفجار؟
-
دولة فاشلة في مهبّ التفكّك ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
ماكرون لمبادرة "حياد" لبنان.. والحكومة للمتاجرة بالمأساة ...الكاتب:
-
-
-
-
-
الآثار الاستراتيجية لانفجار بيروت: تغيير جذري في ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
تقارير أميركية: نيترات الأمونيوم سلاح «حزب الله» ...الكاتب:
-
انفجار بيروت: سنوات من الإهمال أم سنوات ...الكاتب:
ماكرون سيقترح على اللبنانيين "ميثاقا سياسيا جديدا"
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بيروت الخميس أنه سيقترح على المسؤولين اللبنانيين "ميثاقا سياسيا جديدا" ل"تغيير النظام"، وذلك بعد وقت قصير على وصوله الى لبنان في زيارة دعم بعد الانفجار الضخم الذي دمر أجزاء كبيرة من العاصمة وقتل وجرح الآلاف.
وماكرون هو أول رئيس دولة يزور لبنان بعد الكارثة التي وقعت الثلاثاء ليعاين وضعا مفجعا مع مقتل ما لا يقل عن 137 شخصا وإصابة خمسة آلاف آخرين بجروح، وفق حصيلة لا تزال مؤقتة إذ لا يزال العشرات في عداد المفقودين، فيما بات مئات الآلاف فجأة بدون مأوى جرّاء الانفجار.
وأدلى ماكرون بهذه التصريحات في شارع الجميزة في شرق بيروت المتضرر بشدة جراء الانفجار والذي تفقده الرئيس الفرنسي سيرا على الأقدام. وقد احتشدت حوله مجموعة من اللبنانيين تهتف "الشعب يريد إسقاط النظام"، ثم "ثورة ثورة" ساعدونا".
ورد الرئيس الفرنسي قائلا "أنا هنا لإطلاق مبادرة سياسية جديدة، هذا ما سأعرب عنه بعد الظهر للمسؤولين والقوى السياسية اللبنانية"، مشيراً إلى ضرورة بدء "الإصلاحات (...) وتغيير النظام ووقف الانقسام ومحاربة الفساد".
ووصل ماكرون الى العاصمة اللبنانية ظهر الخميس (9,00 ت غ). وصرح في مطار بيروت "الأولوية اليوم لمساعدة ودعم الشعب من دون شروط. لكن هناك مطلب ترفعه فرنسا منذ أشهر وسنوات حول إصلاحات ضرورية في قطاعات عدة".
واشار خصوصا إلى قطاع الكهرباء الذي يُعد الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
وأضاف ماكرون أنه يتمنى إجراء "حوار صادق" مع المسؤولين اللبنانيين، "لأنه بعيداً عن الانفجار، نعلم أن الأزمة خطيرة وتنطوي على مسؤولية تاريخية للمسؤولين"، مشدداً على أنها تتطلب "تحركاً سريعاً وحواراً صريحاً".
وتابع "في حال لم تنفذ الإصلاحات، سيواصل لبنان الغرق. وهذا حوار آخر سنقوم به"، في إشارة إلى إصلاحات ضرورية وضعها المجتمع الدولي شرطاً لدعم لبنان للخروج من الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ نحو عام.
من جهة أخرى، أعلن ماكرون أنه يريد "تنظيم مساعدة دولية" بعد الانفجار الضخم الذي حوّل العاصمة اللبنانية إلى مدينة منكوبة.
وأرسلت دول عدة من ضمنها فرنسا فرق إغاثة ومعدات لمواجهة الحالة الطارئة بعد الانفجار الذي دمّر المرفأ وقسما كبيرا من العاصمة، وخلّف أضرارا بالغة في مناطق بعيدة نسبيا عن بيروت. ووقع الانفجار في مستودع خزن فيه 2750 طنا من نيترات الأمونيوم.
وجاء الانفجار في خضم أزمة اقتصادية خانقة غير مسبوقة يعاني منها لبنان ووسط نقمة شعبية على الطبقة السياسية كلها التي تتهم المسؤولين بالعجز والفساد والفشل.
واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون نظيره الفرنسي في مطار رفيق الحريري الدولي. ومن المفترض أن يعقد ماكرون اجتماعا مع عون في وقت لاحق في القصر الجمهوري.
وبعد ذلك، يلتقي رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، قبل أن يعقد مؤتمراً صحافياً قرابة الساعة 18,30 (15,30 ت غ)، ثم يعود إلى فرنسا.
- غير مسبوق -
في هذا الوقت، يواصل سكان بيروت وعدد كبير من الشبان والشابات المتطوعين تنظيف شوارع بيروت في ظل غياب تام لأجهزة الدولة. وهم يجمعون قطع الزجاج المتناثر في كل مكان، ويقومون بإصلاحات لتعود بعض الشقق قابلة للسكن. وينشط كثيرون لتقديم مساعدات غذائية وأساسية.
في شارع مار مخايل في بيروت، قال خليل (78 عاما) الذي يقطن المنطقة منذ خمسين سنة الأربعاء، "ما حصل أمس لم يمرّ علينا مثله يوماً ، ولا حتى في الأحلام كنا نتخيل شيئاً مماثلاً".
وقال محافظ بيروت مروان عبّود الأربعاء لوكالة فرانس برس "إنّه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها".
وأضاف "أعتقد أنّ هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأنّ منازلهم أصبحت غير صالحة للسّكن"، مقدّراً كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، في انتظار صدور التقارير النهائيّة عن المهندسين والخبراء. وأشار المحافظ إلى أنّ "نحو نصف بيروت تضرّر أو تدمّر".
ولا يزال عشرات في عداد المفقودين بحسب الحكومة، فيما تواصل فرق الإغاثة عمليات البحث على أمل العثور على ناجين.
ويُعتبر هذا الانفجار الأضخم في تاريخ لبنان الذي شهد عقودا من الاضطرابات والحروب والتفجيرات والأزمات.
ونجم الانفجار عن حريق اندلع في مستودع تخزن فيه منذ ست سنوات حوالى 2750 طنا من نيترات الأمونيوم "من دون أيّ تدابير للوقاية"، بحسب السلطات.
وطلبت الحكومة اللبنانيّة فرض إقامة جبريّة على كلّ المعنيّين بملفّ نيترات الأمونيوم، تزامناً مع فتح تحقيق في الواقعة.
وفرضت حال الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، وسيتولى الجيش زمام الأمور في العاصمة في هذه الفترة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- ماكرون سيقترح على اللبنانيين "ميثاقا سياسيا جديدا"
- ماكرون يشهد اليوم على اللامسؤولية اللبنانية
- بيروت بيد الجيش.. والاقامة الجبرية «للمـــخزّنين».. و5 أيام لكشف «المجرمين»!
- أسرار وخفايا لبنانية
- لبنان بلا عاصمة... هكــذا انقلبت الصورة؟!
- المؤسسات تلقّت رصاصة الرحمة: إنتهينا
- العالم يعود إلى لبنان... والسلطة تعوم على الأنقاض!
- العالم يهب للإغاثة.. والسلطة تغرق في «التحقيق الإداري»!
- بعد الحزن على بيروت.. هل يفلت حزب الله من غضب اللبنانيين؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)