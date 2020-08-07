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فيديو لموقف محرج أثناء استقبال ماكرون بقاعة الشرف في مطار بيروت
انقطعت الكهرباء في صالون الشرف الرئاسي بمطار العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، أثناء استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون.
ووثق فيديو بثته قناة فرانس 24 اللحظة المحرجة لانقطاع الكهرباء أثناء تبادل ماكرون والمسؤولين اللبنانيين الحديث في الصالون الشرفي.
وكانت القناة تتحدث عن الانفجار الذي هز العاصمة، وتعرض في نفس الوقت صور وصول ماكرون إلى المطار واستقباله من قبل المسؤولين اللبنانين.
واعتبر مغردون لبنانيون أن انقطاع الكهرباء أثناء استقبال ماكرون أبلغ رسالة للعالم عن الفساد في البلاد.
انقطاع الكهرباء في صالون الشرف الرئاسي. أبلغ رسالة ممكن توصل عن الفساد اللي متحكّم فينا للعالم.— ﮼فورتشونآيتو (@Virtu0uso) August 6, 2020
#بنخجل_فيكم pic.twitter.com/lR3FmozeHw
ووصل ماكرون إلى العاصمة اللبنانية ظهر الخميس، وصرح في مطار بيروت "الأولوية اليوم لمساعدة ودعم الشعب من دون شروط. لكن هناك مطلب ترفعه فرنسا منذ أشهر وسنوات حول إصلاحات ضرورية في قطاعات عدة".
وأشار خصوصا إلى قطاع الكهرباء الذي يُعد الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
وجاء الانفجار في خضم أزمة اقتصادية خانقة غير مسبوقة يعاني منها لبنان ووسط نقمة شعبية على الطبقة السياسية كلها التي تتهم المسؤولين بالعجز والفساد والفشل.
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