- جنبلاط يُقامِر مجدداً... فهل يورّط الحريري معه؟
- إسرائيل للدول الغربية: ممنوع أن تملأ ايران الفراغ في لبنان
- فوج إطفاء بيروت: شهيدة و9 مفقودين على «باب جهنّم»
- لبنان: المصائب لا تأتي فُرادى!
- هل جعلت "نكبة بيروت" من مرفأ طرابلس أمراً واقِعاً؟
- أول تحرك شعبي بعد انفجار المرفأ.. "كرٌ وفر" حتى منتصف الليل في بيروت
- أهالي بيروت ينامون في العراء
- ماكرون في زيارة ثلاثية البُعد لبيروت... ما فيكن تكملوا هيك ولتحقيق دولي بانفجار المرفأ
- بيروت تواجه الاغتيال الثالث باللحم الحيّ... لا حقيقة دون تحقيق دولي
- ماكرون وجهاً لوجه مع “الفاسدين اللبنانيين”
- لبنان: لتحقيق حيادي على يد خبراء دوليين في انفجار بيروت
- ماكرون يدعو لـ «عقد سياسي جديد في لبنان»
- خبراء فرنسيون في موقع تفجير مرفأ بيروت
- جنبلاط: نطالب بلجنة تحقيق دولية وأمشي خلف بكركي إذا قررت إقالة عون
- لبنان يتّجه لـ «مكاسرة سياسية» فوق حُطام بيروت
- قبطان «روسوس»: اللبنانيون اهتموا فقط... بالأموال
- بيروت مهددة بأزمة إنسانية شبيهة بمخلفات الحرب الأهلية
- ماكرون: استمرار سيطرة حزب الله سيجر الويلات على لبنان
- بحثا عن صيغة جديدة للبنان
- توقعات الأبراج ليوم August 7, 2020
- فيديو لموقف محرج أثناء استقبال ماكرون بقاعة الشرف في مطار بيروت
- ماكرون سيرا على الاقدام في بيروت يستمع الى شكاوى اللبنانيين ضد قادتهم
- أستراليا: قيود صارمة تدفع متاجر ملبورن للإغلاق وتسجيل 471 حالة جديدة في فيكتوريا
- ماكرون "راعي" لبنان الجديد: النظام السياسي انتهى
- تقرير: قطر ممول رئيسي لـ"حزب الله" من خلال الجمعيات الخيرية
- ماكرون سيقترح على اللبنانيين "ميثاقا سياسيا جديدا"
- ماكرون يشهد اليوم على اللامسؤولية اللبنانية
- بيروت بيد الجيش.. والاقامة الجبرية «للمـــخزّنين».. و5 أيام لكشف «المجرمين»!
- أسرار وخفايا لبنانية
- دولة فاشلة في مهبّ التفكّك
- لبنان بلا عاصمة... هكــذا انقلبت الصورة؟!
- بيروت تُنقذ لبنانَ
- «نكبة 4 آب» تأتي بالتدويل.. من القضاء والقدر!
- أيّ تداعيات لنكبة بيروت على قضية الحريري؟
- المؤسسات تلقّت رصاصة الرحمة: إنتهينا
- العالم يعود إلى لبنان... والسلطة تعوم على الأنقاض!
- العالم يهب للإغاثة.. والسلطة تغرق في «التحقيق الإداري»!
- بعد الحزن على بيروت.. هل يفلت حزب الله من غضب اللبنانيين؟
- بيروت تحت حكم العسكر... لأسبوعين
- لا نثقُ بكم... فليكُن تحقيقٌ دولي
- ماكرون لمبادرة "حياد" لبنان.. والحكومة للمتاجرة بالمأساة
- "ماس كهربائي" إسرائيلي في مرفأ بيروت؟
- قهوجي: جهات دولية لديها الصور كاملة والحقيقة ستكشف
- انفجار بيروت : اللعنة والمحاسبة
- الموت على أبواب المستشفيات... وحسن يتلطّى بالحجج لتبرير الفشل
- الآثار الاستراتيجية لانفجار بيروت: تغيير جذري في قواعد الاشتباك
- طرابلس تحضّر مرفأها بدل بيروت.. وخشية من "اليد الحزبية"
- إنفجار بيروت: تقاذف للمسؤوليات ودليل البراءة "اللهم إني بلّغت"
- إنفجار العنبر رقم 12... تحقيق غير رسمي
- بيروت تلحق سوريا والعراق: لا إهراءات للقمح.. والكارثة آتية
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ماكرون لمبادرة "حياد" لبنان.. والحكومة للمتاجرة بالمأساة ...الكاتب:
-
-
-
-
-
الآثار الاستراتيجية لانفجار بيروت: تغيير جذري في ...الكاتب:
-
طرابلس تحضّر مرفأها بدل بيروت.. وخشية من ...الكاتب:
-
إنفجار بيروت: تقاذف للمسؤوليات ودليل البراءة "اللهم ...الكاتب:
-
إنفجار العنبر رقم 12... تحقيق غير رسمي ...الكاتب:
-
بيروت تلحق سوريا والعراق: لا إهراءات للقمح.. ...الكاتب:
-
انفجار بيروت: بدري ضاهر حضر الاجتماع في ...الكاتب:
-
زلزال المرفأ... فرصة الحكومة للضرب بحديد ...الكاتب:
فوج إطفاء بيروت: شهيدة و9 مفقودين على «باب جهنّم»
عند الساعة 5 و50 دقيقة من مساء الثلاثاء 4 آب، ورد اتصال الى فوج إطفاء بيروت من غرفة عمليّات شرطة بيروت، بلّغت فيه عن حريق في العنبر الرقم 12 في المرفأ، من دون تحديد طبيعته. ولأن مركز الكرنتينا الرئيسي للفوج هو الأقرب إلى مكان الحريق، تدخّلت سيارة إطفاء وفرقة إسعاف من الفوج. كان على متن الرحلة المأسويّة عشرة متطوّعين، لم ينذرهم أحدٌ إلى أي قدر يذهبون، وهم: نجيب وشربل حتّي، رالف ملّاحي، شربل كرم، جو نون، إيلي خزامي، رامي كعكي، مثال حوّا، جو بو صعب... لا يزالون في عداد المفقودين، وسحر فارس المسعفة التي زفّتها بلدتها القاع إلى مثواها الأخير أمس.
مع وصول المتطوّعين إلى مكان الحريق في العنبر المشؤوم، أدركوا أن «الحريق كبير»، من دون أن يعرفوا طبيعته ولا نوع المواد المشتعلة فيه. طلبوا الدعم، قبل دقائق معدودة من الانفجار الكبير الذي وقع عند الـ6:08 دقائق. طلبهم للدعم أنقذ رفاقهم في مركز الكرنتينا. إذ غادر هؤلاء مكاتبهم وغرف نومهم، ولدى صعودهم إلى السيارات وقع الانفجار الذي أدى الى تضرّر قسم كبير من المركز الذي كانوا قد غادروه للتو.
قبل الانفجار بدقائق، كانت سحر فارس قد التقطت الصورة الأيقونيّة لرفيقيها وعامل ثالث من المرفأ، يحاولون فتح باب العنبر. باب جهنّم التي تذوّقت بيروت نارها. هي الصورة التي انتشرت مع سؤال: «من أرسل عناصر الفوج إلى التهلكة؟». كما صورت فيديو مدّته 24 ثانية (غير منشور) للعنبر المشتعل من داخله والعناصر يهمّون بالاقتراب منه. هذا آخر ما أرسلته إلى مجموعة الواتساب الخاصة برفاقها في الفوج، لإعلامهم بمدى ضخامة الحريق. أحد رفاق الفوج لفت في اتصال مع «الأخبار» إلى أن «الغريب هو عدم وجود أي شخص لدى وصولهم إلى موقع الحريق. كانوا وحدهم يحاولون فتح الباب، كما أظهرت صورة سحر». ويضيف «لم يعلموا ما هي المواد المشتعلة، لم يتمّ التبليغ عن محتويات العنبر، لماذا كانوا وحدهم؟ ثمة ما لم نفهمه!».
الشهيدة والمفقودون متطوّعون غير مثبتين ورواتبهم بين مليون و100 ألف ليرة ومليون و700 ألف
وجد جثمان سحر، أمس، مغموراً بالردميات قرب الحفرة التي أحدثها الانفجار، وعلى حافة ما تبقّى من أهراءات القمح، وشُيّعت في بلدتها القاع (البقاع الشمالي). وفيما يستمرّ البحث عن رفاقها، لم يُعثر «على أثر» لسيارتي الفوج.
الفوج المفجوع، «يضمّ نحو 650 متطوّعاً، بينهم 350 عنصراَ ثابتاً فقط، يتوزّعون بين مراكز الكرنتينا والباشورة والطريق الجديدة وعرمون» وفق رئيس الفوج العقيد نبيل خنكرلي. أولئك تراوح رواتبهم بين مليون و100 ألف ليرة ومليون و700 ألف ليرة، فقط لا غير! والمفارقة أن المفقودين التسعة والشهيدة سحر، جميعهم من المتطوّعين غير المثبتين. أولئك، ربما يعلنهم محافظ بيروت، مروان عبّود، شهداء الواجب، وربما يعتبرون مثبّتين. هذا آخر ما يمكن أن يقدّمه إليهم بلد القتل المستمرّ. بلد يعيش فيه المتطوّع مغبوناً، ويذهب فيه إلى حتفه من دون إنذار أو تحذير ومن دون معدّات.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- «وينيي» بلدية بيروت؟ اسألوا المتعهدين
- اتصال من تحت الأنقاض؟
- إسرائيل للدول الغربية: ممنوع أن تملأ ايران الفراغ في لبنان
- فوج إطفاء بيروت: شهيدة و9 مفقودين على «باب جهنّم»
- لبنان: المصائب لا تأتي فُرادى!
- هل جعلت "نكبة بيروت" من مرفأ طرابلس أمراً واقِعاً؟
- أول تحرك شعبي بعد انفجار المرفأ.. "كرٌ وفر" حتى منتصف الليل في بيروت
- أهالي بيروت ينامون في العراء
- ماكرون في زيارة ثلاثية البُعد لبيروت... ما فيكن تكملوا هيك ولتحقيق دولي بانفجار المرفأ
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)