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أسرار وخفايا لبنانية
النهار
اظهر ناشطو "التيار الوطني الحر" الاستياء العارم مما جرى في الجميزة، حيث لم يتوقعوا خطوة الرئيس ماكرون الجماهيرية باعتبار أنّ العودة كان يجب أن تكون من المرفأ إلى بعبدا.
عُلم أنّ زعيماً سياسياً سلّم الرئيس الفرنسي إيمانويل رسالة مكتوبة باللغة الفرنسية تعرض لمحطات تاريخية ربطا بالوضع الراهن.
قال مستشار بارز ان كلام الرئيس ماكرون امس اعطى لبنان بصيص امل بامكان اعادة المجتمع الدولي النظر اليه ولو بشروط صعبة لان الابواب في وجهه كانت تبدو موصدة بصرامة.
الجمهورية
لوحظ تمترُس عدد من الصرّافين أمام بعض الفنادق لاقتناص الدولار من النزلاء غير اللبنانيين.
أعرب عدد من نواب كتلة كبيرة عن رغبتهم في الإستقالة إلّا أنّ لا قرار لدى كتلتهم بذلك.
لفتت أوساط سياسية إلى الإختلاف في الرأي بين قطب حزبي بارز ونائب ينتمي إلى الكتلة النيابية للحزب وقد بدا جلياً في اتخاذ قرار مغاير قام به النائب.
اللواء
مَن هي الجهة المسؤولة عن رفع النفايات من شوارع العاصمة، والتي تزيد الأوضاع تلوثاً وخطورة؟
لا تُخفي مصادر مصرفية اعتقادها أن "هستيريا" ارتفاع سعر الدولار، آيلة للتراجع، مع الأزمات المتفاقمة.
تهتم سفارات دول أجنبية بإعداد تقارير دبلوماسية إلى دولها، تتعلق بما جرى في المرفأ… وما الخطوات التالية!
نداء الوطن
يتردّد أن دراسة رسمية أولية تمّ وضعها وتقدّر كلفة الزجاج المحطم جراء انفجار المرفأ بنحو ستة ملايين دولار.
يؤكد مسؤولو حزب أساسي شارك في لقاء قصر الصنوبر أنّ أحداً لم يكن يعرف مسبقاً جدول أعمال اللقاء وما الذي يحمله الضيف الفرنسي من أفكار.
لوحظ أنّ رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد كان الوحيد الذي تحدّث باللغة العربية خلال لقاء قصر الصنوبر، بينما مختلف المشاركين خاطبوا الرئيس الفرنسي باللغة الفرنسية.
الانباء
بدا رئيس كتلة نيابية متجهّماً طوال الوقت خلال اجتماع القيادات السياسية مع الرئيس الفرنسي في قصر الصنوبر.
يتّجه تكتل نيابي إلى مساءلة الحكومة وصولاً الى طرح الثقة بها على خلفية مسؤوليتها عن انفجار مرفأ بيروت.
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أحدث الأخبار - لبنان
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سيدني - استراليا
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