أحدث الأخبار:
- عمليات بحث عن عالقين تحت أنقاض مرفأ بيروت غداة توقيف 16 من موظفيه
- وزير الصحة: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت الى 154
- كشف حقيقة الفيديو الحراري والصاروخ الذي ضرب مرفأ بيروت
- ماكرون يقول إن مساعدات لبنان لن تذهب إلى "الأيدي الفاسدة"
- 8 ساعات تاريخية لماكرون المنقذ تزلزل السلطة !
- كاتب إسرائيلي: مع حزب الله في السلطة.. دمار بيروت كان مسألة وقت
- ماكرون نصحَ بحكومة وحدة وطنية والرؤساء أيّدوا..
- روايات ثلاث تفجّر الحرب ورابعة تخدّر اللبنانيين!
- أسرار وخفايا لبنانية
- ماكرون يؤنِّب الطاقم: لا غطاء لكم بعد اليوم!
- فرصة أخيرة.. هل يُنقذ الخارج لبنان أو السلطة؟
- هل فُكّ الحصار الدولي عن الدولة؟
- رواية أمنية رسمية: هكذا انفجر «عنبر الإهمال»
- أزمة زجاج وألمنيوم.... أسعار وكميات واستيراد
- أستراليا: شاب مصاب بكورونا زار سبعة مطاعم وفرع لمتجر وولورث في سيدني
- ماكرون دفَنَ السلطة بالحياة... "يا محلى بهدلة" لودريان!
- ماكرون «اللبناني»: تأنيب السلطة ومؤتمر للإعمار مع حكومة جديدة
- لهذه الأسباب: إنّها إسرائيل
- الحزب تحت الصدمة.. لن يستسلم
- من يسعى لردم الحفرة في المرفأ؟
- ماكرون: دولة وميثاق جديدان مقابل سلاح حزب الله
- مرفأ طرابلس: إدارة الجمارك بدأت العرقلة
- لا نريد «سوليدير» ثانية
- التحقيقات في تفجير المرفأ: هل يوقف القضاء ضاهر ومرعي؟
- ماكرون "بي الكل": الحياد... والمثالثة!
- الأمم المتحدة وتشكيل لجنة تحقيق... من دون موافقة الحكومة؟!
- خلوة بين الرئيس الفرنسي ورعد المعاقَب أميركياً | ماكرون: الحل بحكومة وحدة وطـنية!
- ماكرون للقيادات السياسية: إصلاحات وإلا...
- جنبلاط يطرق باب تغيير النظام: لقد سدّ الأفق!
- ماكرون «حبيب الشعب» في الجميزة..لا مساعدات للحكام الفاسدين
- بيروت «قبل وبعد».. 8 صور تكشف هول النكبة
- ذخائر غير منفجرة على الرصيف 2 منذ 22 عاماً!
- الجرحى 5 آلاف وأكثر من 800 في حال «صعبة»: المستشفيات الميدانية لـ«كورونا»؟
- عودة إلى دفع التحويلات من الخارج بالدولار
- «وينيي» بلدية بيروت؟ اسألوا المتعهدين
- اتصال من تحت الأنقاض؟
- ماكرون يعرض استعمارنا بخمسين من فضة
- جنبلاط يُقامِر مجدداً... فهل يورّط الحريري معه؟
- إسرائيل للدول الغربية: ممنوع أن تملأ ايران الفراغ في لبنان
- فوج إطفاء بيروت: شهيدة و9 مفقودين على «باب جهنّم»
- لبنان: المصائب لا تأتي فُرادى!
- هل جعلت "نكبة بيروت" من مرفأ طرابلس أمراً واقِعاً؟
- أول تحرك شعبي بعد انفجار المرفأ.. "كرٌ وفر" حتى منتصف الليل في بيروت
- أهالي بيروت ينامون في العراء
- ماكرون في زيارة ثلاثية البُعد لبيروت... ما فيكن تكملوا هيك ولتحقيق دولي بانفجار المرفأ
- بيروت تواجه الاغتيال الثالث باللحم الحيّ... لا حقيقة دون تحقيق دولي
- ماكرون وجهاً لوجه مع “الفاسدين اللبنانيين”
- لبنان: لتحقيق حيادي على يد خبراء دوليين في انفجار بيروت
- ماكرون يدعو لـ «عقد سياسي جديد في لبنان»
- خبراء فرنسيون في موقع تفجير مرفأ بيروت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
بيروت تواجه الاغتيال الثالث باللحم الحيّ... لا ...الكاتب:
وزير الصحة: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت الى 154
قيّم هذا المقال/الخبر:
أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن خلال استقباله وفدا جزائريا طبيا أتى إلى لبنان للمساهمة في عمليات الانقاذ، أن عدد الضحايا ارتفع إلى 154، وأن عشرين في المئة من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 احتاجوا الى الاستشفاء، أما الحالات الحرجة فعددها 120 خصوصا أن الزجاج المتطاير أدى الى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- عمليات بحث عن عالقين تحت أنقاض مرفأ بيروت غداة توقيف 16 من موظفيه
- وزير الصحة: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت الى 154
- كشف حقيقة الفيديو الحراري والصاروخ الذي ضرب مرفأ بيروت
- ماكرون يقول إن مساعدات لبنان لن تذهب إلى "الأيدي الفاسدة"
- 8 ساعات تاريخية لماكرون المنقذ تزلزل السلطة !
- كاتب إسرائيلي: مع حزب الله في السلطة.. دمار بيروت كان مسألة وقت
- ماكرون نصحَ بحكومة وحدة وطنية والرؤساء أيّدوا..
- أسرار وخفايا لبنانية
- أزمة زجاج وألمنيوم.... أسعار وكميات واستيراد
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)