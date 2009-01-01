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وزير الصحة: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت الى 154

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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وزير الصحة: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت الى 154

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن خلال استقباله وفدا جزائريا طبيا أتى إلى لبنان للمساهمة في عمليات الانقاذ، أن عدد الضحايا ارتفع إلى 154، وأن عشرين في المئة من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 احتاجوا الى الاستشفاء، أما الحالات الحرجة فعددها 120 خصوصا أن الزجاج المتطاير أدى الى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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