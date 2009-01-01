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بالفيديو: كيف تصرّف عروسان لحظة وقوع الإنفجار
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مواقف ومشاهد مؤثرة من جرّاء إنفجار المرفأ في بيروت تطغى عليها الصدمة والحزن حتى في الأفراح، فقد إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي لقطات مصوّرة في أحد الأعراس لحظة وقوع الإنفجار وهي تُظهر حجم الرعب والفوضى الذي سبَّبه.
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سيدني - استراليا
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