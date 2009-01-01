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توقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر رهن التحقيق

آخر تحديث: منذ 9 من الساعات و 38 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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توقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر رهن التحقيق

بعد تحقيق دام أكثر من خمس ساعات، أعطى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الإشارة بتوقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر وإبقائه رهن التحقيق ومتابعة التحقيقات في ملابسات إنفجار مرفأ بيروت، بإشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.

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