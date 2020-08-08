- مدرسة ماكرون ومدرسة هند أبي اللمع وابرهيم مرعشلي!
- سرقة النيترات حافظت على ما تبقّى من بيروت... وذخائر انفجرت في المرفأ؟
- جعجع لماكرون: أُطلب الإصلاحات من "حزب الله" و"التيّار"
- ماكرون و"حزب الله"... والإرتياح المتبادل
- ليس بالتغيير الحكومي وحده... تحلّ الأزمة السياسية!
- ضاهر لم يطبّق قانون الجمارك
- الأهوال اللبنانيّة المتوالية
- ترامب وماكرون يفكّان «عزلة» الحكم
- إنفجار المرفأ: الجميع متهم الى ان تثبت براءته
- نصرالله: التحقيق في الانفجار مسألة كيانية!
- رفع الركام مرتجل... وينتظر قرارات من «فوق»
- «الحساسيّة» تجاه مرفأ طرابلس: عطل أوّل تقني في «سيستم» الجمارك
- خشية على ملفات «شحنة المرفأ» في العدليّة
- مرحلة الترميم تنطلق: الزجاج متوفر... وقلق من رفع الأسعار
- وثقت "اللحظة المشؤومة" عن قرب.. فنانة لبنانية تنجو بأعجوبة من انفجار المرفأ
- ميشال ضاهر يعلن انسحابه من تكتل لبنان القوي
- كيندال جينر بـ"فستان قصير" وسيقان مثيرة في ماليبو!
- نصرالله وعون يرفضان لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة انفجار بيروت
- اقتلاع قلب لبنان المخطوف!
- أشهر خبير متفجرات إيطالي: انفجار بيروت حدث بمستودع أسلحة
- توقعات الأبراج ليوم August 8, 2020
- كارثة المرفأ.. سرّ رفض نصرالله وعون للتحقيق الدولي والدفع به إلى "مقبرة الأحكام"
- هل تُواجِه اللّيرة التركيّة سيناريو الانهيار نفسه الذي واجهته اللّيرتان اللبنانيّة والسوريّة في ظِل انخفاض قيمتها التّاريخي مُؤخّرًا؟ وهل بدأت الحرب الاقتصاديّة ضدّ أردوغان كردٍّ على “آيا صوفيا” والتدخّل لصالح أذربيجان ضدّ أرمينيا؟ ولماذا لا نستبعد تفعيل حرب “سرت الجفرة” في ليبيا قريبًا بعد الاتّفاق البحَري المِصري اليوناني؟
- نصرالله: لا صلة لحزبنا بالمرفأ.. ولمحاسبة وسائل الإعلام
- عمليات بحث عن عالقين تحت أنقاض مرفأ بيروت غداة توقيف 16 من موظفيه
- وزير الصحة: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت الى 154
- كشف حقيقة الفيديو الحراري والصاروخ الذي ضرب مرفأ بيروت
- ماكرون يقول إن مساعدات لبنان لن تذهب إلى "الأيدي الفاسدة"
- توقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر رهن التحقيق
- 8 ساعات تاريخية لماكرون المنقذ تزلزل السلطة !
- كاتب إسرائيلي: مع حزب الله في السلطة.. دمار بيروت كان مسألة وقت
- ماكرون نصحَ بحكومة وحدة وطنية والرؤساء أيّدوا..
- روايات ثلاث تفجّر الحرب ورابعة تخدّر اللبنانيين!
- أسرار وخفايا لبنانية
- ماكرون يؤنِّب الطاقم: لا غطاء لكم بعد اليوم!
- فرصة أخيرة.. هل يُنقذ الخارج لبنان أو السلطة؟
- هل فُكّ الحصار الدولي عن الدولة؟
- رواية أمنية رسمية: هكذا انفجر «عنبر الإهمال»
- أزمة زجاج وألمنيوم.... أسعار وكميات واستيراد
- أستراليا: شاب مصاب بكورونا زار سبعة مطاعم وفرع لمتجر وولورث في سيدني
- ماكرون دفَنَ السلطة بالحياة... "يا محلى بهدلة" لودريان!
- ماكرون «اللبناني»: تأنيب السلطة ومؤتمر للإعمار مع حكومة جديدة
- لهذه الأسباب: إنّها إسرائيل
- الحزب تحت الصدمة.. لن يستسلم
- من يسعى لردم الحفرة في المرفأ؟
- ماكرون: دولة وميثاق جديدان مقابل سلاح حزب الله
- مرفأ طرابلس: إدارة الجمارك بدأت العرقلة
- لا نريد «سوليدير» ثانية
- التحقيقات في تفجير المرفأ: هل يوقف القضاء ضاهر ومرعي؟
- ماكرون "بي الكل": الحياد... والمثالثة!
-
ماكرون: لبنان لن يعود بعد 4 آب ...الكاتب:
-
مدرسة ماكرون ومدرسة هند أبي اللمع وابرهيم ...الكاتب:
-
سرقة النيترات حافظت على ما تبقّى من ...الكاتب:
-
جعجع لماكرون: أُطلب الإصلاحات من "حزب الله" ...الكاتب:
-
ماكرون و"حزب الله"... والإرتياح المتبادل ...الكاتب:
-
ليس بالتغيير الحكومي وحده... تحلّ الأزمة السياسية! ...الكاتب:
-
ضاهر لم يطبّق قانون الجمارك ...الكاتب:
-
الأهوال اللبنانيّة المتوالية ...الكاتب:
-
ترامب وماكرون يفكّان «عزلة» الحكم ...الكاتب:
-
إنفجار المرفأ: الجميع متهم الى ان تثبت ...الكاتب:
-
نصرالله: التحقيق في الانفجار مسألة كيانية! ...الكاتب:
-
رفع الركام مرتجل... وينتظر قرارات من «فوق» ...الكاتب:
-
«الحساسيّة» تجاه مرفأ طرابلس: عطل أوّل تقني ...الكاتب:
-
مرحلة الترميم تنطلق: الزجاج متوفر... وقلق من ...الكاتب:
-
اقتلاع قلب لبنان المخطوف! ...الكاتب:
-
روايات ثلاث تفجّر الحرب ورابعة تخدّر اللبنانيين! ...الكاتب:
-
ماكرون يؤنِّب الطاقم: لا غطاء لكم بعد ...الكاتب:
-
فرصة أخيرة.. هل يُنقذ الخارج لبنان أو ...الكاتب:
-
هل فُكّ الحصار الدولي عن الدولة؟ ...الكاتب:
-
رواية أمنية رسمية: هكذا انفجر «عنبر الإهمال» ...الكاتب:
-
أزمة زجاج وألمنيوم.... أسعار وكميات واستيراد ...الكاتب:
-
لهذه الأسباب: إنّها إسرائيل ...الكاتب:
-
الحزب تحت الصدمة.. لن يستسلم ...الكاتب:
-
من يسعى لردم الحفرة في المرفأ؟ ...الكاتب:
-
ماكرون: دولة وميثاق جديدان مقابل سلاح حزب ...الكاتب:
-
مرفأ طرابلس: إدارة الجمارك بدأت العرقلة ...الكاتب:
-
لا نريد «سوليدير» ثانية ...الكاتب:
-
التحقيقات في تفجير المرفأ: هل يوقف القضاء ...الكاتب:
-
ماكرون "بي الكل": الحياد... والمثالثة! ...الكاتب:
-
الأمم المتحدة وتشكيل لجنة تحقيق... من دون ...الكاتب:
ضاهر لم يطبّق قانون الجمارك
منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت، أعلن المدير العام للجمارك بدري ضاهر ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة المرفأ حسن قريطم، أنهما راسلا قاضي الامور المستعجلة مراراً بشأن شحنة النيترات، الى حدّ تحميل القضاء المسؤولية كاملة عمّا حصل!
لكن، بالنظر الى النظم الداخلية لعمل المرفأ وصلاحيات الجمارك، يظهر أن ضاهر لم يكن بحاجة إلى مراسلة القضاء أساساً، نظراً إلى امتلاكه صلاحية التصرف السريع والتلقائي تجاه مواد خطرة.
فالمذكرة الرقم 3885 الصادرة عام 2001 والمعدلة عامي 2008 و2015، تنص على آلية إتلاف البضائع المخالفة للقوانين والأنظمة أو فرض إعادة تصديرها، وفق الآتي:
«عملاً بأحكام المادة 144 من قانون الجمارك، إذا ثبت من خلال المعاينة أو التحليل مخالفة البضائع للقوانين والأنظمة، يمكن لإدارة الجمارك أن تقرر إتلافها أو فرض إعادة تصديرها.
ومن أجل تطبيق المادة حددت الأصول التالية:
البضائع المصرّح عنها بموجب بيانات نظامية.
إذا تبيّن بنتيجة المعاينة أو التحليل أن البضاعة مخالفة للقوانين والأنظمة، وجب إتلافها أو إعادة تصديرها. دائرة المعاينة المختصة تنجز تقريراً موجزاً يتضمن اسم المستورد وعنوانه واسم المخلص الجمركي ونوع البضاعة المستوردة، مع بيان نتائج المعاينة أو التحليل المجرى على عينات من البضاعة، ويرفع هذا التقرير الى رئاسة المصلحة مع المقترحات المناسبة بشأن مصير البضاعة (إتلاف أو فرض إعادة التصدير). ويكون على رئيس المصلحة تأمين الاتصال السريع بوزارة البيئة ودعوتها إلى إرسال مندوب عنها للكشف على البضاعة وتبيان إمكانية إتلافها وتحديد شروطه بموجب تقرير خطي موقّع منه. وفي حال موافقة وزارة البيئة على الإتلاف يوجه رئيس المصلحة إخطاراً الى المستورد أو ممثله لحضور عملية الإتلاف التي ستجري بإشراف اللجنة الخاصة المكلفة بذلك، مع تحديد موعد ومكان الإتلاف الذي يبلّغ أيضاً الى اللجنة المذكورة. أما إذا تخلّف المستورد أو من يفوّض إليه حضور عملية الإتلاف، تتمُّ العملية في غيابه ويحرّر محضر بالواقع من قبل اللجنة»، علماً بأن صلاحية الجمارك بالتصرف بالمواد الخطرة تشمل البضائع غير المصرّح عنها بموجب بيانات نظامية «والمستودعة في مخازن يديرها الجمرك.
واذا تبيّن للجمرك بأيّ وسيلة كانت (إخبار أو طلب أو انبعاث روائح كريهة...) أن البضائع الموجودة داخل الحرم الجمركي تشكل خطراً على الصحة العامة أو سلامة البيئة، تُتّبع بشأنها الأصول ذاتها، على أن يوجه الإخطار الى شركة النقل المعنية بصفتها المسؤولة عن تنفيذ عقد النقل أو الى صاحب البضاعة إذا كان معروفاً».
قانون الجمارك يتيح لها إتلاف أي بضائع خطرة أو فرض إعادة تصديرها
هكذا، فإن الجمارك لم تطبّق قانون الجمارك، بل لجأت الى قاضي الامور المستعجلة لتفادي إتلاف شحنة نيترات الامونيوم لسبب غير معلوم. فأهدرت سنوات من المراسلات، قبل أن يقع انفجار الرابع من آب.
أداء ضاهر وقريطم تجاه الشحنة يطرح علامات استفهام حول المماطلة في حسم أمرها. أمور عديدة كان يمكن تفاديهاـ في الوقت الذي كان الجميع يعلم بخطر القنبلة الموقوتة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- ماكرون: لبنان لن يعود بعد 4 آب كما كان
- سرقة النيترات حافظت على ما تبقّى من بيروت... وذخائر انفجرت في المرفأ؟
- ماكرون و"حزب الله"... والإرتياح المتبادل
- ضاهر لم يطبّق قانون الجمارك
- ترامب وماكرون يفكّان «عزلة» الحكم
- نصرالله: التحقيق في الانفجار مسألة كيانية!
- رفع الركام مرتجل... وينتظر قرارات من «فوق»
- «الحساسيّة» تجاه مرفأ طرابلس: عطل أوّل تقني في «سيستم» الجمارك
- خشية على ملفات «شحنة المرفأ» في العدليّة
- وثقت "اللحظة المشؤومة" عن قرب.. فنانة لبنانية تنجو بأعجوبة من انفجار المرفأ
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)