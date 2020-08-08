- أستراليا: الشرطة تلقي القبض على رجلين لمحاولتهما تنظيم احتجاج ضد تدابير العزل في ملبورن
- تحقيق السلطة: الحقّ على "التلحيم"!
- ماكرون يجهد لعقد مؤتمر الدول المانحة.. وعون ونصرالله يرفضان التحقيق الدولي
- نصر الله يتلقف الطرح الفرنسي.. وشبهات دولية حول حزبه
- انفجار بيروت : نصرالله ينتصر للنظام الفاسد مرة أخرى
- التحقيقات حول الأمونيوم: توقيف ضاهر ومرعي وقريطم وآخرين | أمن الدولة «تنبّأ» بتدمير المرفأ
- ماكرون يمدّ يده.. مبادرة أم ارتجال؟
- ماكرون: لبنان لن يعود بعد 4 آب كما كان
- مدرسة ماكرون ومدرسة هند أبي اللمع وابرهيم مرعشلي!
- سرقة النيترات حافظت على ما تبقّى من بيروت... وذخائر انفجرت في المرفأ؟
- جعجع لماكرون: أُطلب الإصلاحات من "حزب الله" و"التيّار"
- ماكرون و"حزب الله"... والإرتياح المتبادل
- ليس بالتغيير الحكومي وحده... تحلّ الأزمة السياسية!
- ضاهر لم يطبّق قانون الجمارك
- الأهوال اللبنانيّة المتوالية
- ترامب وماكرون يفكّان «عزلة» الحكم
- إنفجار المرفأ: الجميع متهم الى ان تثبت براءته
- نصرالله: التحقيق في الانفجار مسألة كيانية!
- رفع الركام مرتجل... وينتظر قرارات من «فوق»
- «الحساسيّة» تجاه مرفأ طرابلس: عطل أوّل تقني في «سيستم» الجمارك
- خشية على ملفات «شحنة المرفأ» في العدليّة
- مرحلة الترميم تنطلق: الزجاج متوفر... وقلق من رفع الأسعار
- وثقت "اللحظة المشؤومة" عن قرب.. فنانة لبنانية تنجو بأعجوبة من انفجار المرفأ
- ميشال ضاهر يعلن انسحابه من تكتل لبنان القوي
- كيندال جينر بـ"فستان قصير" وسيقان مثيرة في ماليبو!
- نصرالله وعون يرفضان لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة انفجار بيروت
- اقتلاع قلب لبنان المخطوف!
- أشهر خبير متفجرات إيطالي: انفجار بيروت حدث بمستودع أسلحة
- توقعات الأبراج ليوم August 8, 2020
- كارثة المرفأ.. سرّ رفض نصرالله وعون للتحقيق الدولي والدفع به إلى "مقبرة الأحكام"
- هل تُواجِه اللّيرة التركيّة سيناريو الانهيار نفسه الذي واجهته اللّيرتان اللبنانيّة والسوريّة في ظِل انخفاض قيمتها التّاريخي مُؤخّرًا؟ وهل بدأت الحرب الاقتصاديّة ضدّ أردوغان كردٍّ على “آيا صوفيا” والتدخّل لصالح أذربيجان ضدّ أرمينيا؟ ولماذا لا نستبعد تفعيل حرب “سرت الجفرة” في ليبيا قريبًا بعد الاتّفاق البحَري المِصري اليوناني؟
- نصرالله: لا صلة لحزبنا بالمرفأ.. ولمحاسبة وسائل الإعلام
- عمليات بحث عن عالقين تحت أنقاض مرفأ بيروت غداة توقيف 16 من موظفيه
- وزير الصحة: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت الى 154
- كشف حقيقة الفيديو الحراري والصاروخ الذي ضرب مرفأ بيروت
- ماكرون يقول إن مساعدات لبنان لن تذهب إلى "الأيدي الفاسدة"
- توقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر رهن التحقيق
- 8 ساعات تاريخية لماكرون المنقذ تزلزل السلطة !
- كاتب إسرائيلي: مع حزب الله في السلطة.. دمار بيروت كان مسألة وقت
- ماكرون نصحَ بحكومة وحدة وطنية والرؤساء أيّدوا..
- روايات ثلاث تفجّر الحرب ورابعة تخدّر اللبنانيين!
- أسرار وخفايا لبنانية
- ماكرون يؤنِّب الطاقم: لا غطاء لكم بعد اليوم!
- فرصة أخيرة.. هل يُنقذ الخارج لبنان أو السلطة؟
- هل فُكّ الحصار الدولي عن الدولة؟
- رواية أمنية رسمية: هكذا انفجر «عنبر الإهمال»
- أزمة زجاج وألمنيوم.... أسعار وكميات واستيراد
- أستراليا: شاب مصاب بكورونا زار سبعة مطاعم وفرع لمتجر وولورث في سيدني
- ماكرون دفَنَ السلطة بالحياة... "يا محلى بهدلة" لودريان!
- ماكرون «اللبناني»: تأنيب السلطة ومؤتمر للإعمار مع حكومة جديدة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
مرحلة الترميم تنطلق: الزجاج متوفر... وقلق من ...الكاتب:
-
اقتلاع قلب لبنان المخطوف! ...الكاتب:
-
روايات ثلاث تفجّر الحرب ورابعة تخدّر اللبنانيين! ...الكاتب:
-
ماكرون يؤنِّب الطاقم: لا غطاء لكم بعد ...الكاتب:
-
فرصة أخيرة.. هل يُنقذ الخارج لبنان أو ...الكاتب:
-
هل فُكّ الحصار الدولي عن الدولة؟ ...الكاتب:
-
رواية أمنية رسمية: هكذا انفجر «عنبر الإهمال» ...الكاتب:
-
أزمة زجاج وألمنيوم.... أسعار وكميات واستيراد ...الكاتب:
-
-
الحزب تحت الصدمة.. لن يستسلم ...الكاتب:
-
من يسعى لردم الحفرة في المرفأ؟ ...الكاتب:
-
ماكرون: دولة وميثاق جديدان مقابل سلاح حزب ...الكاتب:
-
مرفأ طرابلس: إدارة الجمارك بدأت العرقلة ...الكاتب:
نصر الله يتلقف الطرح الفرنسي.. وشبهات دولية حول حزبه
سريعاً بدد الحكم اللبناني دفعة الأوكسيجين التي منحته إياها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. عاد المسؤولون إلى صممهم. قال ماكرون للبنانيين وللدول المعنية إن هناك شراكة في ثقافة الحرية بين فرنسا ولبنان، ولن تتخلى باريس عن هذه الشراكة. وكأنه يقول للجميع: لن ندع لبنان يغرق في صحراء الشرق المظلمة. ولن نسمح بوقوعه في فاشية شديدة القسوة والظلام. ولن نسمح بغياب واحة الحرية والتنوع في الشرق، حيث تحكم الأحاديات القاتلة، وديكتاتوريات القسوة.
حزب الله لبناني فقط
وحضر التنوع اللبناني من خلال كلام ماكرون عن حزب الله – بعدما سلّفه مع ربيبته إيران كثيراً ويستمر في تسليفهما - ولقائه بالنائب محمد رعد المدرج على لائحة الإرهاب الأميركية. وفي هذا يعترف ماكرون بوجود حزب الله ودوره وتأثيره، وحرص على ترجمة ذلك سياسياً، متجاوزاً قانون قيصر الأميركي.
وحسب المعطيات، أوصل ماكرون رسالة مباشرة إلى حزب الله، وقد تتكشف في الأيام المقبلة، ومفادها الحرص الفرنسي على دور الحزب في لبنان.. ولكن ليس خارجه.
"براءة" عون وتفرده
لكن كلام الرئيس ميشال عون يوحي وكأن لا كارثة حصلت في البلد، ولا جاء الرئيس الفرنسي في هذه المناسبة الأليمة وتحدث عن التنوع. فعون لا يزال مصراً على نزعته إياها: يريد أن يحكم البلد بمفرده، وبغطاء من حزب الله وحده. وجدد مواقفه بتحميل مسؤولية التفجير لأسلافه في الحكم، علماً أنه في رأس السلطة منذ العام 2016. ورفعت له تقارير كثيرة حول مخاطر هذه المادة، لكنه قال إن حدود صلاحياته منعته من التحرك!!
وفي وقت رفع هذه التقارير الأمنية، ترأس عون عشرات الاجتماعات الأمنية واجتماعات المجلس الأعلى للدفاع. فهل منعته صلاحياته طرح هذا الموضوع على المجلس؟
تحقيق إداري!
وفي كل الأحوال، كل تصريح لمسؤول لبناني يتكشف عن الهراء والعري أكثر فأكثر. وتتكشف المطامع والنوايا التي لا تزال على جشعها، فلا يستوقف أحداً المصاب الجلل. وكأن لا ماكرون جاء ولا قرّع القادة السياسيين اللبنانيين، فهللوا لزيارته ونسوا تقريعه.
لكن عون طرح فرضية جديدة لحادثة المرفأ، لا بد من أخذها بالإعتبار: اعتبر أنه من غير المعروف ما إذا كان سبب التفجير تدخل خارجي أو استهداف بقنبلة أو بصاروخ. ومنذ اليوم الأول لم تشأ الحكومة والمعنيون الذهاب إلى تحقيق جنائي أو جرمي، بل وعدوا بتحقيقات "إجرائية وإدارية". بينما المشكلة الفعلية في مكان آخر.
شبهات دولية: حزب الله
ينقسم اللبنانيون على التحقيق الدولي، فيما التحقيق المحلي لن يصل إلى أي نتيجة، ولن تتكشف بموجبه أي من الملابسات. هذا فيما تقارير كثيرة محلية وخارجية، تتحدث عن وجود مواد متفجرة غير نيترات الأمونيوم. وهناك من يتحدث عن وجود ذخائر ومواد لها علاقة بصناعة الصواريخ، ومادة الـ AZOTT، المعروفة الاستخدام لدى خبراء المتفجرات.
والتحقيقات الأولية التي أجرتها فرق التحقيق العسكري، تفيد بوجود فتائل تفجير. وهذه كلها شكلت صواعق فجّرت كميات نيترات الأمونيوم. وهنا تجنح التحقيقات إلى مكان آخر: هل أن كمية نيترات الأمونيوم كما حكي عنها، أم أنها أقل من ذلك؟ وهذا يفتح تساؤلات كثيرة، إذا ما كانت الكميات الناقصة قد هرّبت إلى أماكن أخرى. وهناك دول كثيرة اتهمت حزب الله وألقت القبض على عناصر منه بجرم حيازة مواد نيترات الأمونيوم، وبدأت تحقيقاتها لاكتشاف ما إذا أتت هذه الكميات قد هُربت من مرفأ بيروت، وكيف هُربت. أما من الموزمبيق فليس من جواب واضح حتى الآن حول وجهة الشحنة، وسط تقديرات كثيرين أن السفينة كانت متجهة إلى لبنان، بصرف النظر عن تزوير أوراق وجهتها، وادعاء انتقالها إلى الموزمبيق. وهناك معطيات تفيد أن بعضاً من المواد قد وصلت قبل مدة وجيزة. وهنا ثمة تلميح دولي إلى أن ذلك حصل بعد استهداف كل شحنات الأسلحة التي كانت تصل إلى مطار دمشق.
مقايضة دولية؟
لكن أمين عام حزب الله نفى ذلك كلياً، واعتبر أن كل الاتهامات التي تساق تهدف إلى الاقتصاص من حزبه، والاستثمار من هول الفاجعة. ثم دعا إلى الوحدة ولم الشمل، ورحب بأي مساعدة دولية للعمل على الحوار، ما يعني ملاقاته الدعوة الفرنسية التي أطلقها ماكرون. وهنا لا بد من رصد المرحلة المقبلة، لمعرفة ما سيدور في الكواليس بين الحزب والفرنسيين.
فالحدث الضخم سيستدعي المزيد من التدخلات الدولية لفتح أبواب المفاوضات. فيما كان ماكرون قد ذهب إلى النهاية سريعاً: إعادة طرح ميثاق سياسي جديدة، أي مقايضة الوضع العسكري والسياسي الشاذ في لبنان وخارجه، بوضع جديد يتعزز فيه دور الأقوياء.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
منير الربيع
صحافي لبناني
- نصر الله يتلقف الطرح الفرنسي.. وشبهات دولية حول حزبه
- ماكرون: دولة وميثاق جديدان مقابل سلاح حزب الله
- ماكرون "راعي" لبنان الجديد: النظام السياسي انتهى
- ماكرون لمبادرة "حياد" لبنان.. والحكومة للمتاجرة بالمأساة
- بيروت تنتهي: الاتهامات بلا معنى والمحاسبة هزيلة
- تدمير المرفأ.. الغموض والخسائر الاستراتيجية
- باسيل أخرج حتّي.. ويستعد لإحراق دميانوس قطّار
- الجيش مأزوم مالياً.. هل يخسر الدعم الأميركي أيضاً؟
- هل يصون ناصيف حتّي تاريخه الديبلوماسي ويستقيل؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)