أسرار وخفايا لبنانية

أسرار النهار

بدا رئيس حزب يميني غير مكترث للموقف الذي أقدمت عليه السيدة تريسي شمعون بعدما توالت الاتصالات حول تأثيره على الحزب، سائلين من وراء هذه الخطوة التي أقدمت عليها.

لوحظ بعد المؤتمر الصحافي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عودة مواقع التواصل الاجتماعي للاشتعال بين أنصار الحزب والتيار الوطني الحر ولا سيما بعد تغريدة وزير سابق للتيار البرتقالي.

قوبل تعليق احد نواب التيار الذي وجه تهما واهانات الى جمهور يخالفه الرأي بسيل من الشتائم له ولتياره ما دفع انصاره الى الانكفاء عن الاستمرار في الردود المتقابلة.

ادلى مسؤول في الجمارك بحديث الى صحيفة عربية بعدما كان اعلن قبل يوم واحد انه لا يحق له تجاوز رؤسائه.

أسرار اللواء

تتجه جمعيات المودعين للتحرّك باتجاه الإفراج عن الأموال المودعة بالمصارف بالعملات الصعبة

يتساءل معنيون متى تبدأ الفرق الفنية والبلدية في رفع الأنقاض من الشوارع؟

أعطى مرجع كبير "الإذن السياسي" بملاحقة موظفين محسوبين على فريقه، في تحديد المسؤوليات المتعلقة بكارثة المرفأ.

خفايا نداء الوطن

نفت أوساط غربية ما تردد عن اتجاه مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مخصصة لبحث ملف تفجير بيروت، مؤكدةً أنّ مثل هذه الجلسة ليست مدرجة حتى الساعة على جدول أعمال المجلس.

تعتزم دوائر قصر بعبدا إتخاذ إجراءات لمنع وسيلة إعلامية من دخول القصر رداً على الهجوم الناري الذي تشنه على الرئيس ميشال عون.

تساءل مسؤول ديبلوماسي عن قدرة الدولة على توزيع المساعدات على المواطنين بعدما فشلت في توزيع السلع الغذائية خلال أزمة كورونا، وتبين أن اللوائح الإسمية التي اعتمدتها مفخخة بمحاصصة حزبية.

البناء

خفايا

قال سفير أوروبي إنه تفاجأ بسرعة إقدام القضاء على توقيف مديرين عامين لهما مكانة سياسية، معتبراً أن هذه البداية جعلت الاهتمام الدبلوماسي بالتحقيق يزداد بعدما كان الانطباع السائد هو أن الأمور ستتجه نحو التسويف والمماطلة والاستدعاء والتأجيل حتى ينسى الناس القضية وقد نكون أمام بداية تثير الاهتمام الدولي بلبنان.

كواليس

توقّعت مصادر إعلامية أميركية أن يكون الرئيس الفرنسي مبعوثا أميركياً يزور إيران قبل موعد الانتخابات الأميركية الرئاسية حاملاً رسالة للتوصل إلى تسوية في عدد من ملفات الأزمات، خصوصاً سورية والعراق ولبنان واليمن وترك الملف النووي لما بعد الانتخابات.

الأنباء

*موقف متبدّل

بدا لافتاً أن موقف دولة كبرى من انفجار بيروت وتبعاته، بدا متذبذباً ومتبدلاً، خصوصاً بعد الاتصال الهاتفي لرئيس هذه الدولة برئيس الجمهورية.

*خيارات متعددة

تدرس أكثر من كتلة نيابية خيارات متعدّدة للمرحلة المقبلة في ضوء ما سيحدث من تطورات سياسية وشعبية مرتقبة.