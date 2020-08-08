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بالفيديو: سامي الجميل اعلن استقالة نواب حزب الكتائب من مجلس النواب

آخر تحديث: منذ 54 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 86
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اعلن رئيس ​حزب الكتائب​ النائب سامي الجميّل خلال ​الصلاة​ لراحة نفس الامين العام لحزب الكتائب ​نزار نجاريان​ الذي قضى في ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​ الثلاثاء الماضي، "​استقالة​ نواب حزب الكتائب من ​مجلس النواب​، وسننزع ورقة التين عن المنظومة نحن وبعض الشرفاء".

 

اضاف الجميل قائلا "لا فخامة الرئيس هذه ليست فرصة انما كارثة وستكون نهاية ​لبنان​ وولادة لبنان جديد على انقاض لبنان القديم الذي انتم تمثلونه، لا غدا ليس كما اليوم وما بعد 4 آب غير ما بعد 4 آب وهذا هو الحد الفاصل بين لبنان القديم ولبنان الجديد". ولفت الى اننا سننتقل الى المواطنة لاننا لن نقبل الا ان يكون ما حصل نقطة فاصلة بتاريخ لبنان ليتمكن الشعب من بناء وطن حضاري مستقل بلد الكفاءة، سنتخلص من منطق الكذب والترقيع وسنناضل من اجل البلد الذي اردت، لا يميز لبناني عن آخر ولن نقبل بأن يفرّق بيننا احد فكلنا شعب واحد سينتفض وسيغيّر الواقع وهذا منا سنعمل من اجله.

 

ولفت الجميل الى انه قدرنا انه "كلما نزف لبنان سينزف معه العلم الكتائبي وعلينا ان نكون على قدر التضحية وقدر انتفاضة "نازو" ونلتزم بطيبة قلبه وحبه للبنان والحزب، وسنبقى نرفع الرأس بلبنان والكتائب ونتذكر ما يقوله المؤسس انجح ​سياسة​ هي الصدق وسنكمل بالصدق الذي ميزنا والحقيقة والنضال والطهارة".

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