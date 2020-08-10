الكشف عن وثيقة تثبت مسؤولية دياب وحكومته في دمار بيروت

- تحالف العهد -"الحزب" يهدد البلاد بالانفجار الكبير
- مسلحون بـ”ملابس مدنية”.. من يطلق النار على المتظاهرين في احتجاجات “يوم الحساب” وسط بيروت؟
- أستراليا: فيكتوريا: 322 حالة جديدة و 19 حالة وفاة
- وزيرة العدل: قدمت استقالتي بسبب فاجعة بيروت واضطرابات الشارع
- حلو قدم استقالته رسميا: اقتناعا مني بان التركيبة الحالية للسلطة بشقيها التنفيذي والتشريعي لم تعد تعبر عن طموحات الشعب
- الحكومة في مدار الاستقالة.. ومؤتمر باريــس يدعم اولياً بـ 300 مليون دولار
- أسرار وخفايا لبنانية
- مساعدة لبنان من دون استفادة اللصوص
- «الفساد انفجر»... وهذه معطيات التحقيق الأولية
- اجتماع طارئ في الفندق البعيد
- بعد الكارثة: إما تسوية وإما فوضى
- مصير الاقتصاد والدولار بعـــد «فك الحصار»
- روكز: «ما خصني» باقتحام الوزارات واستقيل اذا..
- الكارثة حرّكت الصندوق والبنك الدولي: مساعدات لا علاقة لها بالاصلاحات
- أستراليا: إغلاق مدرسة غربي سيدني بعد إصابة طالب بكوفيد-19
- منظومة 8 آذار "تخلخلت"... دياب "وراءنا" والمجلس "أمامنا"!
- انهيار حكومة دياب هل يوقف انزلاق لبنان؟
- استقالات بالجملة تقلب المشهد السياسي: صلاحية الحكومة انتهت
- حزب الله "يستعمل" فرنسا ليفاوض أميركا.. وينتصر على اللبنانيين
- إرحلْ ومَنْ سمَّاك يا حسَّان
- هل تهرّ المنظومة السياسية... على المدى المتوسّط؟
- الحكومة ماتت... ولا بديل قبل أشهر
- تحقيق في التحقيق: ثغرات تقرير أمن الدولة عن «قنبلة المرفأ»
- وزراء ينقلبون على دياب... وآخرون محرجون
- قنبلة الانتخابات النيابية المبكرة: "بعد بكير عليها"!
- عدد الثوار المعتقلين يفوق عدد الموقوفين المتسبّبين بتفجير بيروت
- خسائر تفجير بيروت: بين 15 و20 مليار دولار
- الانفجار والجشع يهددان الأبنية الأثرية في بيروت
- لبنان: حلحلة فرنسية سريعة.. وتسوية أميركية تنتظر إيران
- مؤتمر باريس للمانحين: منع سقوط الهيكل
- الانتخابات المبكرة... غير متوفرة حالياً
- استقالة الكتائب: لتفادي إحراج ابن العم؟
- روكز وعونيون سابقون «يثأرون» من عون وباسيل
- «استقالة باراف» نعمة افرام
- هل تعوّض صيدا وصور عن مرفأ بيروت؟
- التفجير أباد القطاع السياحي: 10 آلاف مؤسّسة تضرّرت و100 ألف بلا عمل
- المفقودون 21... وفحوصات الـ dna لم تبدأ بعد
- أيام الاسئلة الكبرى؟
- معركة الأبنية التراثية: التدعيم لا الهدم
- في زمن الإستقالات... تساؤلات في طرابلس عن جدوى بقاء نوابها
- المجتمع الدولي يجبر لبنان على قبول تحقيق دولي في انفجار بيروت
- حراك لبنان مستمر إلى حين إسقاط المنظومة الحاكمة
- جنرال أميركي كان سياسيا استثنائيا
- المانحون يتعهّدون... لن نخذل الشعب اللبناني والمساعدة لن تكون بمثابة «شيك على بياض»
- توقعات الأبراج ليوم August 10, 2020
- هل يُمهّد «إعصار بيروت» لتسوية بترتيباتٍ إقليمية؟
- موزمبيق تتحدّث وتَكشِف عن معلوماتٍ تُعزّز وقوف جِهات خارجيّة خلف تفجير مرفأ بيروت الكارثي.. التّغيير قادمٌ إلى لبنان ولكن كيف؟ ولماذا يحتاج “حزب الله” إلى نقدٍ ذاتيٍّ ومُراجعة شاملة في أسرعِ وقتٍ مُمكنٍ؟ ولماذا لا نتفائل كثيرًا من نتائج مُؤتمر باريس ومِلياراته؟
- حدث في مثل هذا اليوم August 10, 2020
- بالفيديو: السلطة منهمكة بقمع الثوار عوضا عن اكمال رحلة البحث عن المفقودين من جراء الانفجار
- بالفيديو: قدمت اعتذاري لنعالي
الكشف عن وثيقة تثبت مسؤولية دياب وحكومته في دمار بيروت
انتشرت وثيقة صادرة عن الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع صادرة بتاريخ 8 آب 2020 تدحض المعلومات التي تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي عن رفع جهاز امن الدولة تقريراً يتعلق بشحنة نيترات الامونيوم الى رئاسة الحكومة خلال فترة تولى الرئيس سعد الحريري للحكومة.
وتشير الوثيقة الى أن المجلس الاعلى للدفاع هو الجهة التي تتلقى تقارير الاجهزة الامنية وتحيلها الى رئاسة الحكومة وان المجلس لم يتلقى اي مراسلة بهذا الخصوص الا في 20 تموز 2020 واحالها بناءً لتوجيهات رئاسة الحكومة الى وزارتي العدل والاشغال العامة والنقل بتاريخ 24 تموز 2020.
وتثبت هذه الوثيقة بما لا يرقى اليه الشك أن رئيس الحكومة حسان دياب كان على علم بخطر شحنة نيترات الامونيوم بالإضافة الى وزيرتي العدل والاشغال العامة والنقل.
وازاء ما تقدم ونتيجة تقصير الحكومة بشخص رئيسها ووزرائها في تدارك هذا الخطر الكبير وقع المحظور ودمرت مدينة بيروت تحت انظارهم ما يحتم استقالتهم ومحاكمتهم الا إذا شاء راعي هذه الحكومة بتغطيتهم لسبب مجهول معلوم.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
- أستراليا: إغلاق مدرسة غربي سيدني بعد إصابة طالب بكوفيد-19
- كيندال جينر بـ"فستان قصير" وسيقان مثيرة في ماليبو!
- مسلحون بـ”ملابس مدنية”.. من يطلق النار على المتظاهرين في احتجاجات “يوم الحساب” وسط بيروت؟
- تحالف العهد -"الحزب" يهدد البلاد بالانفجار الكبير
- حزب الله "يستعمل" فرنسا ليفاوض أميركا.. وينتصر على اللبنانيين
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- تحالف العهد -"الحزب" يهدد البلاد بالانفجار الكبير
- مسلحون بـ”ملابس مدنية”.. من يطلق النار على المتظاهرين في احتجاجات “يوم الحساب” وسط بيروت؟
- وزيرة العدل: قدمت استقالتي بسبب فاجعة بيروت واضطرابات الشارع
- حلو قدم استقالته رسميا: اقتناعا مني بان التركيبة الحالية للسلطة بشقيها التنفيذي والتشريعي لم تعد تعبر عن طموحات الشعب
- الحكومة في مدار الاستقالة.. ومؤتمر باريــس يدعم اولياً بـ 300 مليون دولار
- أسرار وخفايا لبنانية
- مصير الاقتصاد والدولار بعـــد «فك الحصار»
- الكارثة حرّكت الصندوق والبنك الدولي: مساعدات لا علاقة لها بالاصلاحات
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)