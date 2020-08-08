أحدث الأخبار:
- هؤلاء كانوا يعرفون بوجود نيترات الامونيوم في المرفأ
- الكشف عن وثيقة تثبت مسؤولية دياب وحكومته في دمار بيروت
- رئيسة وزراء نيوزيلندا تطلق حملتها للانتخابات التشريعية
- بالفيديو: سامي الجميل اعلن استقالة نواب حزب الكتائب من مجلس النواب
- أكثر من ستين مفقوداً جراء انفجار مرفأ بيروت
- مقتل لبناني وابنته في طهران برصاص مجهول
- شرعيتكم سقطت... متى ترحلون؟
- ترامب يتصل بعون... والفاجعة تعمّق الإنــقسام..
- أسرار وخفايا لبنانية
- حين ينفجر الفساد
- أيّ مبادرة حملها ماكرون الى السياسيين؟
- «غارة» ماكرون تدفع بمفاوضات الصــندوق ام تجمّدها؟
- تدمير بيروت بداية انهيار دومينو الفساد
- أستراليا: الشرطة تلقي القبض على رجلين لمحاولتهما تنظيم احتجاج ضد تدابير العزل في ملبورن
- تحقيق السلطة: الحقّ على "التلحيم"!
- ماكرون يجهد لعقد مؤتمر الدول المانحة.. وعون ونصرالله يرفضان التحقيق الدولي
- نصر الله يتلقف الطرح الفرنسي.. وشبهات دولية حول حزبه
- انفجار بيروت : نصرالله ينتصر للنظام الفاسد مرة أخرى
- التحقيقات حول الأمونيوم: توقيف ضاهر ومرعي وقريطم وآخرين | أمن الدولة «تنبّأ» بتدمير المرفأ
- ماكرون يمدّ يده.. مبادرة أم ارتجال؟
- ماكرون: لبنان لن يعود بعد 4 آب كما كان
- مدرسة ماكرون ومدرسة هند أبي اللمع وابرهيم مرعشلي!
- سرقة النيترات حافظت على ما تبقّى من بيروت... وذخائر انفجرت في المرفأ؟
- جعجع لماكرون: أُطلب الإصلاحات من "حزب الله" و"التيّار"
- ماكرون و"حزب الله"... والإرتياح المتبادل
- ليس بالتغيير الحكومي وحده... تحلّ الأزمة السياسية!
- ضاهر لم يطبّق قانون الجمارك
- الأهوال اللبنانيّة المتوالية
- ترامب وماكرون يفكّان «عزلة» الحكم
- إنفجار المرفأ: الجميع متهم الى ان تثبت براءته
- نصرالله: التحقيق في الانفجار مسألة كيانية!
- رفع الركام مرتجل... وينتظر قرارات من «فوق»
- «الحساسيّة» تجاه مرفأ طرابلس: عطل أوّل تقني في «سيستم» الجمارك
- خشية على ملفات «شحنة المرفأ» في العدليّة
- مرحلة الترميم تنطلق: الزجاج متوفر... وقلق من رفع الأسعار
- وثقت "اللحظة المشؤومة" عن قرب.. فنانة لبنانية تنجو بأعجوبة من انفجار المرفأ
- ميشال ضاهر يعلن انسحابه من تكتل لبنان القوي
- كيندال جينر بـ"فستان قصير" وسيقان مثيرة في ماليبو!
- نصرالله وعون يرفضان لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة انفجار بيروت
- اقتلاع قلب لبنان المخطوف!
- أشهر خبير متفجرات إيطالي: انفجار بيروت حدث بمستودع أسلحة
- توقعات الأبراج ليوم August 8, 2020
- كارثة المرفأ.. سرّ رفض نصرالله وعون للتحقيق الدولي والدفع به إلى "مقبرة الأحكام"
- حدث في مثل هذا اليوم August 8, 2020
- هل تُواجِه اللّيرة التركيّة سيناريو الانهيار نفسه الذي واجهته اللّيرتان اللبنانيّة والسوريّة في ظِل انخفاض قيمتها التّاريخي مُؤخّرًا؟ وهل بدأت الحرب الاقتصاديّة ضدّ أردوغان كردٍّ على “آيا صوفيا” والتدخّل لصالح أذربيجان ضدّ أرمينيا؟ ولماذا لا نستبعد تفعيل حرب “سرت الجفرة” في ليبيا قريبًا بعد الاتّفاق البحَري المِصري اليوناني؟
- نصرالله: لا صلة لحزبنا بالمرفأ.. ولمحاسبة وسائل الإعلام
- عمليات بحث عن عالقين تحت أنقاض مرفأ بيروت غداة توقيف 16 من موظفيه
- وزير الصحة: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت الى 154
- كشف حقيقة الفيديو الحراري والصاروخ الذي ضرب مرفأ بيروت
- ماكرون يقول إن مساعدات لبنان لن تذهب إلى "الأيدي الفاسدة"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
روايات ثلاث تفجّر الحرب ورابعة تخدّر اللبنانيين! ...الكاتب:
-
ماكرون يؤنِّب الطاقم: لا غطاء لكم بعد ...الكاتب:
-
فرصة أخيرة.. هل يُنقذ الخارج لبنان أو ...الكاتب:
-
هل فُكّ الحصار الدولي عن الدولة؟ ...الكاتب:
-
رواية أمنية رسمية: هكذا انفجر «عنبر الإهمال» ...الكاتب:
-
أزمة زجاج وألمنيوم.... أسعار وكميات واستيراد ...الكاتب:
-
لهذه الأسباب: إنّها إسرائيل ...الكاتب:
هؤلاء كانوا يعرفون بوجود نيترات الامونيوم في المرفأ
قيّم هذا المقال/الخبر:
حصلت mtv على صور حصرية تؤكد ان رسالة واحدة وصلت الى المعنيين منذ 6 سنوات الى الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع حول مواد نيترات الأمونيوم في المرفأ وتمت احالتها الى وزيرة العدل ووزير الأشغال في شهر تموز 2020.
وأفادت مراسلة mtv بأن رئيس الحكومة ووزيري العدل والأشغال كانوا على علم بوجود المواد المتفجرة.
المصدر: MTV
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الكشف عن وثيقة تثبت مسؤولية دياب وحكومته في دمار بيروت
- بالفيديو: سامي الجميل اعلن استقالة نواب حزب الكتائب من مجلس النواب
- أكثر من ستين مفقوداً جراء انفجار مرفأ بيروت
- مقتل لبناني وابنته في طهران برصاص مجهول
- شرعيتكم سقطت... متى ترحلون؟
- ترامب يتصل بعون... والفاجعة تعمّق الإنــقسام..
- أسرار وخفايا لبنانية
- حين ينفجر الفساد
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)