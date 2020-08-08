هؤلاء كانوا يعرفون بوجود نيترات الامونيوم في المرفأ

1 من أصل 2

حصلت mtv على صور حصرية تؤكد ان رسالة واحدة وصلت الى المعنيين منذ 6 سنوات الى الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع حول مواد نيترات الأمونيوم في المرفأ وتمت احالتها الى وزيرة العدل ووزير الأشغال في شهر تموز 2020.

وأفادت مراسلة mtv بأن رئيس الحكومة ووزيري العدل والأشغال كانوا على علم بوجود المواد المتفجرة.