بولا يعقوبيان تستقيل من مجلس النواب!

أعلنت النائبة ​بولا يعقوبيان عن استقالتها من المجلس النيابي.

وأشارت يعقوبيان الى أنها قررت الاستقالة اعتراضا على الوضع السياسي اللبناني وإلى ما وصل إليه لبنان وآخرها التفجير الذي حصل في مرفأ بيروت، الذي يدل على التقاعس والاستهتار الموجود، بالإضافة إلى غياب الإصلاح والمحاسبة السياسية.

وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: الى نواب الامة فلنترك احزاب السلطة متمسكة بالكراسي ولنذهب معا يوم الاثنين الى استقالات من مجلس العجز والخذلان. لم تعد المعارضة من الداخل مجدية، لا تخذلوا ناخبيكم. شكرا للكتائب ومروان حمادة على القرار الجريء الذي لا عودة عنه ابدا”.