لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | بولا يعقوبيان تستقيل من مجلس النواب!
المصنفة ايضاً في: لبنان

بولا يعقوبيان تستقيل من مجلس النواب!

آخر تحديث: منذ 7 من الساعات و 27 من الدقائق
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 116
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
بولا يعقوبيان تستقيل من مجلس النواب!

أعلنت النائبة ​بولا يعقوبيان عن استقالتها من المجلس النيابي.

 

وأشارت يعقوبيان الى أنها قررت الاستقالة اعتراضا على الوضع السياسي اللبناني وإلى ما وصل إليه لبنان وآخرها التفجير الذي حصل في مرفأ بيروت، الذي يدل على التقاعس والاستهتار الموجود، بالإضافة إلى غياب الإصلاح والمحاسبة السياسية.

 

وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: الى نواب الامة فلنترك احزاب السلطة متمسكة بالكراسي ولنذهب معا يوم الاثنين الى استقالات من مجلس العجز والخذلان. لم تعد المعارضة من الداخل مجدية، لا تخذلوا ناخبيكم. شكرا للكتائب ومروان حمادة على القرار الجريء الذي لا عودة عنه ابدا”.

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)