- ثوار لبنان وضعوا اليد على مقرّ الخارجية ودياب مستعدّ لتحمّل المسؤولية لشهرين
- في "يوم الحساب".. اللبنانيون يتظاهرون لإسقاط نظام الفساد والطائفية
- مؤتمر مانحين «افتراضي» لدعم لبنان اليوم برعاية ماكرون ومشاركة ترامب
- هرب لبناني من لجنة التحقيق الدولية
- ورطة عون وحزب الله: التنازل أو تغيير النظام
- الرجل الذي يعرف كلّ شيء... ولا يعلم شيئاً
- “يوم الحساب” في بيروت: السلطة ترتكب حماقتها الثانية
- القوات – المستقبل – الاشتراكي: لا استقالات.. ورأس حكومة دياب أوّلاً!
- المؤتمر الدولي لدعم لبنان... إنسانيٌ فقط؟
- رصاص وغاز مسيل للدموع وحرائق في بيروت مع تصاعد الاحتجاجات على الانفجار
- مواجهات في بيروت بعد انفجار المرفأ ومحتجون يقتحمون الخارجية ودياب يقترح انتخابات مبكرة
- بالصوت: "الشبيح العوني" وسام شريم شقيق وزيرة المهجرين غادة شريم يهدد بحرق الـMTV وتكسير مارسيل غانم!
- بالفيديو: وثائق من المجلس الأعلى للدفاع تثبت معرفة حكومة دياب بوجود نيترات الأمونيوم.
- بولا يعقوبيان تستقيل من مجلس النواب!
- هؤلاء كانوا يعرفون بوجود نيترات الامونيوم في المرفأ
- الكشف عن وثيقة تثبت مسؤولية دياب وحكومته في دمار بيروت
- رئيسة وزراء نيوزيلندا تطلق حملتها للانتخابات التشريعية
- بالفيديو: سامي الجميل اعلن استقالة نواب حزب الكتائب من مجلس النواب
- أكثر من ستين مفقوداً جراء انفجار مرفأ بيروت
- مقتل لبناني وابنته في طهران برصاص مجهول
- شرعيتكم سقطت... متى ترحلون؟
- ترامب يتصل بعون... والفاجعة تعمّق الإنــقسام..
- أسرار وخفايا لبنانية
- حين ينفجر الفساد
- أيّ مبادرة حملها ماكرون الى السياسيين؟
- «غارة» ماكرون تدفع بمفاوضات الصــندوق ام تجمّدها؟
- تدمير بيروت بداية انهيار دومينو الفساد
- أستراليا: الشرطة تلقي القبض على رجلين لمحاولتهما تنظيم احتجاج ضد تدابير العزل في ملبورن
- تحقيق السلطة: الحقّ على "التلحيم"!
- ماكرون يجهد لعقد مؤتمر الدول المانحة.. وعون ونصرالله يرفضان التحقيق الدولي
- نصر الله يتلقف الطرح الفرنسي.. وشبهات دولية حول حزبه
- انفجار بيروت : نصرالله ينتصر للنظام الفاسد مرة أخرى
- التحقيقات حول الأمونيوم: توقيف ضاهر ومرعي وقريطم وآخرين | أمن الدولة «تنبّأ» بتدمير المرفأ
- ماكرون يمدّ يده.. مبادرة أم ارتجال؟
- ماكرون: لبنان لن يعود بعد 4 آب كما كان
- مدرسة ماكرون ومدرسة هند أبي اللمع وابرهيم مرعشلي!
- سرقة النيترات حافظت على ما تبقّى من بيروت... وذخائر انفجرت في المرفأ؟
- جعجع لماكرون: أُطلب الإصلاحات من "حزب الله" و"التيّار"
- ماكرون و"حزب الله"... والإرتياح المتبادل
- ليس بالتغيير الحكومي وحده... تحلّ الأزمة السياسية!
- ضاهر لم يطبّق قانون الجمارك
- الأهوال اللبنانيّة المتوالية
- ترامب وماكرون يفكّان «عزلة» الحكم
- إنفجار المرفأ: الجميع متهم الى ان تثبت براءته
- نصرالله: التحقيق في الانفجار مسألة كيانية!
- رفع الركام مرتجل... وينتظر قرارات من «فوق»
- «الحساسيّة» تجاه مرفأ طرابلس: عطل أوّل تقني في «سيستم» الجمارك
- خشية على ملفات «شحنة المرفأ» في العدليّة
- مرحلة الترميم تنطلق: الزجاج متوفر... وقلق من رفع الأسعار
- وثقت "اللحظة المشؤومة" عن قرب.. فنانة لبنانية تنجو بأعجوبة من انفجار المرفأ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
مرحلة الترميم تنطلق: الزجاج متوفر... وقلق من ...الكاتب:
-
اقتلاع قلب لبنان المخطوف! ...الكاتب:
-
روايات ثلاث تفجّر الحرب ورابعة تخدّر اللبنانيين! ...الكاتب:
“يوم الحساب” في بيروت: السلطة ترتكب حماقتها الثانية
أقدمت السلطة على حماقتها، وكشفت كم أنها سلطة احتلال وأن الناس أعداؤها، وأنها مستعدة لقتلهم. الصدع صار كبيراً، والسلطة زجت القوى الأمنية في موقع بشع، والناس الذين سبق أن تذمروا من عنف فتية التظاهرات، كانوا يصرخون بالأمس "الله يحميكن".
لم يستقل صاحب الوجه الشمعي. أطل من بين الحرائق الهائلة التي تلتهم الوسط التجاري في يوم الغضب وقدم عرضاً سخيفاً لا يرقى إلى حجم الفضيحة، ولم يستقِل، وأبقى على تفاؤله بما يسميه إصلاحات! أي رجل هذا؟ كل هذه الحرائق وكل هذا الغضب على وجوه اللبنانيين وكل هذا القهر الذي خلفه الزلزال النووي، لم يتكفلوا بتغيير ملمح واحد في صاحب هذا الوجه.
هو أيضاً يوم المشانق بحسب ما أطلق عليه المتظاهرون الذين نصبوا حبالاً معلق عليها صور الزعماء السياسين في دعوة لمحاسبتهم على ما ارتكبوه.
كان يوماً حاول فيه اللبنانيون الانتقال إلى مرحلة ما بعد الكارثة. كيف لهم أن يفعلوا ذلك من دون أن يتذكروا هتافات انتفاضة 17 تشرين الأول/ أكتوبر، وكيف لهم ألّا يشعروا بأن عليهم الذهاب أبعد. قَدِموا من أحياء الركام الذي خلّفه فساد السلطة، وأتوا أيضاً من دائرة الزلزال الثانية. حملوا وجوههم التي يغلفها غضب هائل، وتوجهوا بها إلى الوسط التجاري. وهذه المرة كان الهدف مجلس النواب. باشروا المواجهات عند مداخله، بينما كانت القوى الأمنية مزودة بأوامر صارمة بعدم تفادي سفك الدماء. لكن لم يكن لدى فتية التظاهرة خيار آخر سوى المواجهة، ذاك أنهم فقدوا مدينتهم بعدما كانوا فقدوا مستقبلهم عبر سطو الطبقة السياسية عليه.
منذ اللحظة الأولى كان واضحاً أن الأوامر باستعمال القوة المفرطة قد أعطيت. المشهد هو امتداد للزلزال النووي. السلطة التي تسبب فسادها بهذه الكارثة لم تخجل من مواجهة الناس المنكوبين بالرصاص. من أقدم على فعلة بحجم قنبلة نووية لن يتردد باستعمال الرصاص الحي وغير الحي لمواجهة المواطنين. نحن فعلاً حيال أسوأ أنواع السلطات. إنها خليط من الاستبداد الذي يمثله “حزب الله” والفشل والفساد الذي يمثله التيار العوني. هذان العنصران هما روح السلطة التي تولت إطلاق النار على المتظاهرين، وهما روح السلطة التي تسببت بكارثة بيروت. إنها السلطة التي لم تخجل بفعلتها حين أقدمت على التسبب بالكارثة، أكملت اليوم ما كانت بدأته الثلاثاء الفائت، وخرج علينا صاحب الوجه الشمعي يقترح مشروع قانون انتخابات نيابية مبكرة، بينما كان يراقب من شرفته في القصر الحكومي ما يحصل في الساحة!
لم يظهر على الوجه الشمعي للرئيس بأنه يحبس أنفاسه حيال مشهد النيران التي تحاصر القصر. القرار بالمواجهة اتَّخذه غيره طبعاً، لكنه استقبله باسماً. النيران بدأت تقترب من المادة الشمعية، وهذه قابلة للذوبان.
أُحرقت الوزارات ووصل المتظاهرون إلى تخوم المجلس النيابي. كان ثمة أصرار وشعور بضرورة أن ينجز المتظاهرون مهمة هذه الليلة. أطل رئيس الحكومة من مخبئه وعرض انتخابات نيابية مبكرة. هو ليس من النوع الذي يهزه حدث بحجم زلزال. الكرسي تساوي كل شيء بالنسبة إليه. العالم كله كان حاضراً في الساحة. الإعلام العالمي الذي وصل إلى بيروت لتغطية ارتكابتهم النووية كان حاضراً، وضحايا الانفجار كانوا حاضرين أيضاً، والفتية الذين فقدوا كل شيء. النيران شرعت تمتد إلى مساحات جديدة، فيما الرئيس هائم في متاهة القصر الذي أهداه إياه “حزب الله”.
لم يظهر على الوجه الشمعي للرئيس بأنه يحبس أنفاسه حيال مشهد النيران التي تحاصر القصر. القرار بالمواجهة اتَّخذه غيره طبعاً، لكنه استقبله باسماً. النيران بدأت تقترب من المادة الشمعية، وهذه قابلة للذوبان. الغضب كبير، لكن لا يبدو أن أمام السلطة من خيار سوى خيار الدماء. الغضب هائل، لكنّ السلطة بلا وجه حتى تأكلها الفضيحة.
لقد قالوا للرئيس لا تفقد أعصابك. اصمد في القصر وسنقدم لك مزيداً من المكافآت، وهو نوع من الرجال الذين تغريهم الوعود. لكن المتظاهرين التفوا على هذه الوعود وتوجهوا نحو المجلس النيابي. هناك حصلت المواجهات. وهناك أقدمت السلطة على حماقتها، وكشفت كم أنها سلطة احتلال وأن الناس أعداؤها، وأنها مستعدة لقتلهم. الصدع صار كبيراً، والسلطة زجت القوى الأمنية في موقع بشع، والناس الذين سبق أن تذمروا من عنف فتية التظاهرات، كانوا يصرخون بالأمس “الله يحميكن”.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
حازم الأمين
كاتب وصحافي لبناني. مسؤول عن صفحة تحقيقات في جريدة "الحياة". عمل مراسلاً متجوّلاً للجريدة، وغطى الحروب في لبنان وأفغانستان والعراق وغزة. وأجرى تحقيقات ميدانية عن الإسلاميين في اليمن والأردن والعراق وكردستان وباكستان، وعن قضايا المسلمين في أوروبا.
- “يوم الحساب” في بيروت: السلطة ترتكب حماقتها الثانية
- انفجار بيروت : نصرالله ينتصر للنظام الفاسد مرة أخرى
- لبنان: “هيركات” للمودعين لمصلحة المصارف!
- المصارف اللبنانية: “هذا البحر لي”
- بيروت : منتحرون في الحمرا و”لويس فيتون” في الأسواق…
- لبنان: السلاح لا يملك خطة لحماية دولته
- لبنان يتجاوز الصين إلى كوريا الشماليّة
- لبنان: نصرالله ينهي خرافة “القبعة والطربوش”
- “مش حزب الله”!
- لبنان: الفساد قانوني وشعبي وقيمي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)