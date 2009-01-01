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مؤتمر مانحين «افتراضي» لدعم لبنان اليوم برعاية ماكرون ومشاركة ترامب
كثافة موفدين عرب وأجانب في بيروت.. تضامناً
تستضيف فرنسا مؤتمر المانحين المخصص لمساعدة لبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة، اليوم عبر الفيديو.
وفي الوقت الذي تحتشد فيه الدول لإعادة إعمار بيروت، ذكرت مصادر من المكتب الرئاسي الفرنسي امس أن المؤتمر سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم (التوقيت المحلي)، وسيركز على إغاثة السكان المتضررين بشدة من الكارثة، وستشارك المؤسسات الأوروبية في هذا الحدث المنظم من أجل تعبئة مساعدة إنسانية طارئة لسكان بيروت.
وسيسعى المؤتمر الذي تتشارك فرنسا والأمم المتحدة في رعايته للحصول على تعهدات من المشاركين ومن بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يقرر المؤتمر كيفية توزيع المساعدات بحيث يستفيد منها الشعب مباشرة.
وفي السياق نفسه، تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب اكد له فيه دعم الولايات المتحدة للبنان في هذه المحنة، لافتا الى ارسال ثلاث طائرات محملة بالمساعدات الغذائية والأدوية ومواد أخرى، و«سوف نقدم المزيد، وكل مساعدة ممكنة».
وأشار ترامب الى انه تحدث مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون «الذي يكن محبة كبيرة للبنان، وانا لدي شعور قوي تجاه لبنان ونقف معكم والى جانبكم».
وأضاف: «لدينا فريق متخصص في الطوارئ والمساعدات، وسيكون في طريقه الى لبنان عما قريب».
وأشاد ترامب بالجالية اللبنانية الكبيرة في الولايات المتحدة الأميركية وافرادها الذين يشعرون بالاسى الذي أصاب اقرباءهم واهلهم. وجدد الرئيس ترامب وقوف الولايات المتحدة الأميركية الى جانب لبنان في كل الظروف، لافتا الى مشاركته في المؤتمر لدعم لبنان في هذه الظروف بالتنسيق مع فرنسا وقال: «سوف نساعدكم الى اقصى الحدود، وثقوا ان الولايات المتحدة الأميركية بجانبكم».
كما تواصلت حركة الموفدين العرب والدوليين باتجاه لبنان، حيث زارها امس امين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط الذي التقى الرؤوساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب وقيادات سياسية وحزبية، واكد ابو الغيط في لقائاته «ان هناك إحساسا كبيرا وعميقا للغاية بالتضامن العربي مع شعب لبنان الابي والقوي»، مشددا على «المساندة المطلقة من قبل الجامعة العربية واستعدادنا للمساعدة والدعم بما هو متاح لدينا. ونحن لدينا قدرات معنوية تجميعية للحشد العربي».
وأشار الى «استعداد الجامعة العربية في ان تشارك الطاقات العربية في أي شيء يتعلق بالتحقيق في هذه المأساة وكيفية تأمين ان يأتي التحقيق شفافا وايجابيا لصالح الحقيقة. وهذه هي مهمة الجامعة العربية في هذه اللحظات الصعبة».
وزار بيروت ايضا نائب الرئيس التركي فؤاد اوكتاي واجرى لقاءات مع الرؤوساء الثلاثة والقيادات السياسية والحزبية واكد «اننا كجار وصديق وشقيق للبنان، نقول له انه ليس وحيدا وتركيا بجانبه دائما بالتضامن وتقديم كافة أنواع المساعدات له». واضعا إمكانات تركيا بتصرف لبنان في مجالات المساعدة والإغاثة ورفع الأنقاض ومعالجة الجرحى والمصابين في المستشفيات التركية إضافة الى ارسال طائرات-مستشفى لنقل الجرحى. وقال: «ان تركيا ستواصل تقديم الدعم للبنان، لا سيما في إعادة اعمار مرفأ بيروت والابنية المتضررة، خصوصا لجهة تأمين الزجاج ومستلزمات البناء».
كما زار بيروت امس لساعات، رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال على رأس وفد من المجلس، والتقى الرؤساء الثلاثة والقيادات السياسية، ناقلا دعم ومساعدة الاتحاد الاوروبي للبنان في المجالات كافة.
وتلقى عون اتصالا من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، نقل اليه تعازي الملكة اليزابيت وتعازيه مع الشعب البريطاني بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، واكد دعم بلاده للشعب اللبناني الصديق، وإرسال مساعدات عاجلة ومعدات طبية والمساهمة بإعادة إعمار المرفأ والممتلكات المتضررة.
وأكد جونسون مشاركة بلاده في مؤتمر باريس الداعم للبنان، وان بريطانيا ستعمل مع الاميركيين والفرنسيين والالمان لإعادة إعمار المنشآت التي تضررت، وتنمية قدرات لبنان في هذه الظروف الصعبة.
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- ثوار لبنان وضعوا اليد على مقرّ الخارجية ودياب مستعدّ لتحمّل المسؤولية لشهرين
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