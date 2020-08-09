وزيرة الاعلام أعلنت استقالتها من الحكومة

أعلنت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد استقالتها من الحكومة، وقالت: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال وبما ان الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة".

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام الوكالة الوطنية للاعلام