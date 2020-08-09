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وزيرة الاعلام أعلنت استقالتها من الحكومة
قيّم هذا المقال/الخبر:
أعلنت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد استقالتها من الحكومة، وقالت: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال وبما ان الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة".
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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