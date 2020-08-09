قطار أعلن استقالته من الحكومة: نفسي حزينة حتى الموت

أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، استقالته من الحكومة، في بيان عنونه ب"نفسي حزينة حتى الموت"، وقال فيه:

"أمام هول الفاجعة، وإنحناء لأرواح الضحايا الأبرياء، وتضامنا مع الجرحى والمصابين وذويهم، وتحسسا بألم أهالي المفقودين، وتعاطفا مع جميع المتضررين،

ومع إنسداد أفق الحلول على وقع التجاذبات العبثية، وفي ظل آليات نظام عقيم ومترهل أضاع العديد من الفرص، وتجاوبا مع قناعاتي وضميري، قررت أن أتقدم باستقالتي من الحكومة.

وفي لحظة وحدة اللبنانيين بآلامهم أرى الأمل في قدرة شاباتنا وشبابنا على النهوض بلبنان جديد يلبي طموحاتهم وأحلامهم، باقيا دائما وأبدا في خدمة وطني وأهلي".