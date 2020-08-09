فيديوهات جديدة تظهر لحظة وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت والدمار الذي خلفه

نشرت قناة سكاي نيوز فيديوهات جديدة نقلاً عن مواقع التواصل الإجتماعي تظهر لحظة وقوع كارثة إنفجار مرفأ بيروت، الذي خلف عدد كبير من الشهداء والجرحة، بالإضافة الى مفقودين كُثُر ما زالوا قيد المتابعة.