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مستند يثبت أنّ المواد المتفجرة أفرغت في مرفأ بيروت في العام 2014

آخر تحديث: منذ 8 من الساعات و 23 من الدقائق
المصدر: MTV
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 86
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مستند يثبت أنّ المواد المتفجرة أفرغت في مرفأ بيروت في العام 2014

تنشر mtv مستنداً يثبت أنّ المواد المتفجرة أفرغت في مرفأ بيروت في العام 2014.

وتجدر الإشارة الى ان الباخرة حاولت دخول المرفأ اواخر سنة ٢٠١٣ وقد أحسنت الادارة يومها بحجزها ومنعها من التفريغ والابحار لتشكيلها خطراً على الملاحة البحرية، وفق القوانين الدولية، ولكن القرار القضائي الذي اشار الى تفريغ البضاعة في المرفأ من دون اتخاذ إجراءات الحيطة والامان صدر في حزيران ٢٠١٤ أي في فترة الشغور الرئاسي، وقد تمّ تفريغ المواد في شهر تشرين الأول ٢٠١٤.

المصدر: MTV

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