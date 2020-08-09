وزيرة العدل طلبت من مدعي عام التمييز التحقيق في هذه الصور

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طلبت وزيرة العدل ماري كلود نجم من مدعي عام التمييز الاطلاع على صور ظهرت في خلال تظاهرة الامس على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر صورا لاشخاص مدنيين، لا شيء يدل من ملابسهم على انهم من عناصر الاجهزة الامنية، ويحملون اسلحة ويوجهونها مباشرة تجاه المتظاهرين ويطلقون النار منها.

وطلبت منه التفضل بالاطلاع على هذه الصور المرفقة، واجراء التعقبات بحق هؤلاء، وترتيب النتائج القانونية كافة.