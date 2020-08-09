- وزراء ينقلبون على دياب... وآخرون محرجون
- قنبلة الانتخابات النيابية المبكرة: "بعد بكير عليها"!
- عدد الثوار المعتقلين يفوق عدد الموقوفين المتسبّبين بتفجير بيروت
- خسائر تفجير بيروت: بين 15 و20 مليار دولار
- الانفجار والجشع يهددان الأبنية الأثرية في بيروت
- لبنان: حلحلة فرنسية سريعة.. وتسوية أميركية تنتظر إيران
- مؤتمر باريس للمانحين: منع سقوط الهيكل
- الانتخابات المبكرة... غير متوفرة حالياً
- استقالة الكتائب: لتفادي إحراج ابن العم؟
- روكز وعونيون سابقون «يثأرون» من عون وباسيل
- «استقالة باراف» نعمة افرام
- هل تعوّض صيدا وصور عن مرفأ بيروت؟
- التفجير أباد القطاع السياحي: 10 آلاف مؤسّسة تضرّرت و100 ألف بلا عمل
- المفقودون 21... وفحوصات الـ dna لم تبدأ بعد
- أيام الاسئلة الكبرى؟
- معركة الأبنية التراثية: التدعيم لا الهدم
- في زمن الإستقالات... تساؤلات في طرابلس عن جدوى بقاء نوابها
- المجتمع الدولي يجبر لبنان على قبول تحقيق دولي في انفجار بيروت
- حراك لبنان مستمر إلى حين إسقاط المنظومة الحاكمة
- جنرال أميركي كان سياسيا استثنائيا
- المانحون يتعهّدون... لن نخذل الشعب اللبناني والمساعدة لن تكون بمثابة «شيك على بياض»
- هل يُمهّد «إعصار بيروت» لتسوية بترتيباتٍ إقليمية؟
- موزمبيق تتحدّث وتَكشِف عن معلوماتٍ تُعزّز وقوف جِهات خارجيّة خلف تفجير مرفأ بيروت الكارثي.. التّغيير قادمٌ إلى لبنان ولكن كيف؟ ولماذا يحتاج “حزب الله” إلى نقدٍ ذاتيٍّ ومُراجعة شاملة في أسرعِ وقتٍ مُمكنٍ؟ ولماذا لا نتفائل كثيرًا من نتائج مُؤتمر باريس ومِلياراته؟
- بالفيديو: السلطة منهمكة بقمع الثوار عوضا عن اكمال رحلة البحث عن المفقودين من جراء الانفجار
- بالفيديو: قدمت اعتذاري لنعالي
- وزيرة العدل طلبت من مدعي عام التمييز التحقيق في هذه الصور
- انفجار مرفأ بيروت.. كيف خلق الفساد "تشرنوبل لبنان"؟
- أكثر من 5 ملايين إصابة بكورونا في الولايات المتحدة والبرازيل لا تزال متضررة بشدة
- معوض أعلن استقالته من مجلس النواب: طفح الكيل
- حلو: سأتقدم غدا باستقالة خطية من مجلس النواب
- تجدد المواجهات في بيروت والضغوط تزداد على الحكومة بعد استقالة أول وزرائها إثر انفجار المرفأ
- قطار أعلن استقالته من الحكومة: نفسي حزينة حتى الموت
- وزيرة الاعلام أعلنت استقالتها من الحكومة
- جمالي خارج البرلمان
- فيديوهات جديدة تظهر لحظة وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت والدمار الذي خلفه
- نعمة افرام أعلن استقالته وتعليق نشاطه النيابي لحين عقد جلسة عن تقصير ولاية مجلس النواب
- مستند يثبت أنّ المواد المتفجرة أفرغت في مرفأ بيروت في العام 2014
- ثورة جارفة بـ"تمدّد" نيابي واقتحام وزارات
- لبنان... المجتمع الدولي يشقّ «ممراً إنسانياً» لنجدة شعبه والسلطة تلتقط «فرصة»
- ثوار لبنان وضعوا اليد على مقرّ الخارجية ودياب مستعدّ لتحمّل المسؤولية لشهرين
- في "يوم الحساب".. اللبنانيون يتظاهرون لإسقاط نظام الفساد والطائفية
- مؤتمر مانحين «افتراضي» لدعم لبنان اليوم برعاية ماكرون ومشاركة ترامب
- هرب لبناني من لجنة التحقيق الدولية
- ورطة عون وحزب الله: التنازل أو تغيير النظام
- الرجل الذي يعرف كلّ شيء... ولا يعلم شيئاً
- “يوم الحساب” في بيروت: السلطة ترتكب حماقتها الثانية
- القوات – المستقبل – الاشتراكي: لا استقالات.. ورأس حكومة دياب أوّلاً!
- المؤتمر الدولي لدعم لبنان... إنسانيٌ فقط؟
- إسرائيل دمّرت مرفأ بيروت بسلاح جديد اختبر في سوريا!
- توقعات الأبراج ليوم August 9, 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
حين ينفجر الفساد ...الكاتب:
-
أيّ مبادرة حملها ماكرون الى السياسيين؟ ...الكاتب:
-
«غارة» ماكرون تدفع بمفاوضات الصــندوق ام تجمّدها؟ ...الكاتب:
-
تدمير بيروت بداية انهيار دومينو الفساد ...الكاتب:
-
نصر الله يتلقف الطرح الفرنسي.. وشبهات دولية ...الكاتب:
عدد الثوار المعتقلين يفوق عدد الموقوفين المتسبّبين بتفجير بيروت
السلطة تُصرّ على رفع أعداد الجرحى
استمرت الإحتجاجات وسط بيروت أمس لليوم الثاني على التوالي، لمطالبة جميع المسؤولين بالإستقالة وبالإنتقام ممن تسببوا بالإنفجار في مرفأ بيروت. واستمر المتظاهرون في محاولتهم الدخول إلى المجلس النيابي. فتجدد التصادم بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين يطالبونها بالتنحي من أمامهم وعدم مواجهتهم ليتمكنوا من الضغط على المسؤولين ومحاسبتهم، خصوصاً بعد الدمار الذي خلفه الإنفجار الناجم عن الفساد والإهمال، إضافة إلى الغموض الذي يحيط بأسبابه. وبدل أن تتفهم السلطة غضب الشارع، أصرّت على التعامل بعنف مع المتظاهرين وعلى إسقاط المزيد من الجرحى من الناجين من الإنفجار. أما المجموعات والتنظيمات المعارضة فاستمرت في اجتماعها المفتوح للبحث في الخطوات الممكن اتخاذها.
بدا الشارع هادئاً صباح أمس تعبق فيه رائحة الغاز المسيل للدموع. مساءً، تجدد التصادم بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين عاودوا محاولة الدخول إلى البرلمان، فتمت مواجهتهم مجدداً بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الذي أصاب العديد من المتظاهرين إصابات مباشرة تكاد تكون قاتلة. ودفع تعمّد الإصابة المباشرة للمتظاهرين، أمس الأول، بوزير الصحة السابق الدكتور محمد خليفة لنشر تغريدة يحذر فيها من خطورة الرصاص المطاطي الذي من الممكن أن يقتل أو يسبب عطلاً دائماً. مشيراً إلى أن أحد المستشفيات أجرى 7 عمليات في الأعين وعملية لطحال فجر في البطن. في حين إرتفع عدد الجرحى بعد ليلة أمس وكأن السلطة مصرّة على الا ينجو أحد من إجرامها.
وفي وقت ينتظر فيه اللبنانيون محاسبة الذين دمروا بيروت فوق رؤوس ساكنيها، ألقت القوى الأمنية القبض على متظاهرين، فبلغت حصيلة المعتقلين ليل أمس الأول حوالى 20 معتقلاً. وفي محاولة للضغط من أجل الإفراج عنهم تجمع عدد من المتظاهرين أمام ثكنة الحلو، وعلت الهتافات التي تنتقد دور الأجهزة الأمنية في حماية السلطة القاتلة بدل الناس.
"عدد الموقوفين من الثورة يفوق عدد الموقوفين على خلفية الإنفجار"، تقول لـ"نداء الوطن" المحامية نرمين السباعي، من لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين. تستغرب المحامية قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بإجراء فحص المخدرات للموقوفين، "غريب هذا الطلب، وكأن القاضي يربط بين الثورة والمخدرات. فقد أصدر القاضي تعميماً بإجراء الفحص لكل من يقبض عليه أثناء مشاركته في الثورة وهو مخالف للأصول".
ووفق المحامية، وحتى مساء أمس، لم تحقق قوى الأمن مع القصار الذين اعتقلتهم في التظاهرة. وقد عمدت إلى التحقيق في مقتل عنصر من عديدها مع متظاهرين لم يتواجدوا في فندق "لو غراي" ومع متظاهر أوقف قبل وقوع الحادثة. وتنتقد سباعي تصرف النائب العام، الذي خلد إلى النوم ولم يتابع قضية الموقوفين "فيما البلد في حال طوارئ ويفترض به أن يبقى على اتصال". وترى المحامية أنه كان الأجدى بالقضاء أن يركز جهوده على البحث عمّن فجر بيروت وعمّن أوصل الناس إلى رد الفعل هذا. "النيابة العامة تصطف الى جانب السياسيين بدل أن تصطف الى جانب الشعب. بينما يقتضي دورها بأن تحقق الصالح العام". وعصر أمس تسبّب نزول النائب شامل روكز إلى ساحة الشهداء بخلاف بين العسكريين المتقاعدين من جهة وغيرهم من المتظاهرين بعد طرد روكز من الساحة. إذ يرفض المتظاهرون نزول صهر الرئيس إلى الساحة بعد أن دفعه خلافه مع عديله النائب جبران باسيل إلى اتخاذ موقف معارض للأخير، وكذلك رفض روكز شتم رئيس الجمهورية.
وأصدر مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز"، في مؤسسة سمير قصير، أمس، بياناً يطالب فيه المجتمع الدولي ولا سيما الدول المعنية بتقديم المساعدات المخصصة للأجهزة الأمنية بتجميد هذه البرامج وإعادة النظر فيها في ظل تشبث السلطة بالذهنية القمعية، وربط الدعم بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان والحكم الرشيد. وأتى الطلب بناءً على ما لفت إليه البيان من "قمع اعمى امتهنته العناصر الأمنية والعسكرية بأوامر من قيادتها السياسية في وزارتَي الداخلية والدفاع وفي رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب". مشيراً إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة بينهم صحافيون ومصوّرون ومراسلون خلال تأدية واجبهم المهني. حيث جرى "اصطياد المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي والخردق بشكل مباشر ومتعمّد، بعد أن أمطرتهم القوى الأمنية بالقنابل المسيلة للدموع مخلفة أذى ثبتته تقارير أطباء غرف الطوارئ في مستشفيات عدة".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- وزراء ينقلبون على دياب... وآخرون محرجون
- عدد الثوار المعتقلين يفوق عدد الموقوفين المتسبّبين بتفجير بيروت
- خسائر تفجير بيروت: بين 15 و20 مليار دولار
- الانفجار والجشع يهددان الأبنية الأثرية في بيروت
- لبنان: حلحلة فرنسية سريعة.. وتسوية أميركية تنتظر إيران
- مؤتمر باريس للمانحين: منع سقوط الهيكل
- استقالة الكتائب: لتفادي إحراج ابن العم؟
- روكز وعونيون سابقون «يثأرون» من عون وباسيل
- «استقالة باراف» نعمة افرام
- هل تعوّض صيدا وصور عن مرفأ بيروت؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)