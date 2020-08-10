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أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ يردد زعيم سياسي في مجالسه أنّه لن يكون كبش محرقة لأي استحقاق إلا بإجماع سياسي وتحديداً مسيحي حول استقالة رئيس الجمهورية، كاشفاً عن مخاوف من أية دعسة ناقصة وتحديداً على المستوى الأمني.
ـ لدى اتصال أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأحد السياسيين من أصدقائه، قال له جئت إلى بيروت للتضامن مع أهلها وكل اللبنانيين وليس لتعويم رئيس الجمهورية والحكومة، وموقفنا واضح في هذا الإطار.
ـ سألت جهات سياسية المطالبين سابقاً بإحالة حادثة قبر شمون على المجلس العدلي، لماذا يصمتون اليوم عن جريمة في حجم الوطن ولا يطالبون على الأقل باحالتها عليه؟
ـ نفت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان يكون مطلقو النار على المتظاهرين يتبعون لها لكنها لم تحدد هويتهم علما انهم كانوا يتحركون في حماية الجيش والقوى الامنية.
صحيفة البناء
ـ خفايا
توقعت مصادر أمنيّة أن تتم إضافة ملف السفينة لطف الله التي حملت السلاح للجماعات الإرهابيّة في سورية وتمّ تفريغ حمولتها في مرفأ بيروت الى التحقيقات في تفجير المرفأ لمعرفة إذا كانت قد خزنت في العنبر ذاته وتسبّبت بتفجير حمولة الأمونيوم.
ـ كواليس
قال مرجع دبلوماسي أوروبي إن البحث الجاري حول أزمات عديدة في المنطقة يتمّ بين فرنسا وإيران وإن الملفات المطروحة تتضمّن اليمن ولبنان كبداية ويمكن أن تتوسع لتطال ملفات أوسع في ظل التعاون الأميركي الفرنسي المستجدّ.
صحيفة الجمهورية
ـ بدأ حزب بارز طرح فرضية عمل مخابراتي أمني كبير في انفجار بيروت على رغم تشديده في البداية على أنه كان حادثا وليس مفتعلا.
ـ تقول أوساط صيداوية انه لو لم تتم إعاقة محاولات إنشاء محطة حاويات في مرفأ صيدا، لأمكن اليوم إستخدام هذا المرفأ للإستيراد في غياب مرفأ بيروت.
ـ أعرب مرجع رسمي عن إستيائه من أداء مرجع آخر خصوصا في ما أعلنه من خيارات كبرى دون التوافق عليها مع نظرائه.
صحيفة اللواء
ـ فوجئ مرجع سياسي وآخر حزبي داعميْن للحكومة بما ورد في كلمة رئيس الوزراء حول الانتخابات المبكرة، وبقائه في السراي شهرين آخرين!
ـ لوحظ أن الوزارات التي تمّ الدخول إليها من قبل الثوار يوم السبت يشغلُها وزراء تابعون للتيار الباسيلي، وتتحمل مسؤولية تردي الخدمات في قطاع الكهرباء، وتفلت الأسعار، والتسبب بالقطيعة مع الدول العربية!
ـ تساءل قطب معارض عن مبررات رفض رئيس الجمهورية للتحقيق الدولي في انفجار المرفأ، وهو يدرك جيداً أن التحقيقات القضائية اللبنانية في عمليات التفجير والاغتيالات الداخلية غابت عنها الشفافية والموضوعية، ولم تصل أي منها إلى كشف المخططين والمنفذين!
صحيفة نداء الوطن
ـ تؤكد أوساط قيادية في حزب سياسي فاعل أنه مقبل على "تشكيلات واسعة" في صفوفه.
ـ ما زال "تيار المردة" يتريّث في قرار الاستقالة من الحكومة رغم أنه كان متحمّساً لذلك في الساعات الأولى لانفجار المرفأ.
ـ يتردد أن خطوة اقتحام بعض الوزارات لم تلق موافقة العديد من المجموعات الاعتراضية.
صحيفة الأنباء
*تشجيع على الاستقالة
وجه وزاري يعمل بعكس توجه حكومته في مسعى تشجيعي على استقالات وزراء.
*التقت وعادت
إحدى الشخصيات المستوزرة كانت التقت بجهات مهتمة بتسمية وزراء جدد بدل المستقيلين، ثم عادت وأعلنت أنها لا تفكر بالوزارة.
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سيدني - استراليا
- تحالف العهد -"الحزب" يهدد البلاد بالانفجار الكبير
- الحكومة في مدار الاستقالة.. ومؤتمر باريــس يدعم اولياً بـ 300 مليون دولار
- أسرار وخفايا لبنانية
- مصير الاقتصاد والدولار بعـــد «فك الحصار»
- الكارثة حرّكت الصندوق والبنك الدولي: مساعدات لا علاقة لها بالاصلاحات
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