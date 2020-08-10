أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ يردد زعيم سياسي في مجالسه أنّه لن يكون كبش محرقة لأي استحقاق إلا بإجماع سياسي وتحديداً مسيحي حول ‏استقالة رئيس الجمهورية، كاشفاً عن مخاوف من أية دعسة ناقصة وتحديداً على المستوى الأمني‎.

ـ لدى اتصال أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأحد السياسيين من أصدقائه، قال له جئت إلى بيروت للتضامن ‏مع أهلها وكل اللبنانيين وليس لتعويم رئيس الجمهورية والحكومة، وموقفنا واضح في هذا الإطار‎.

ـ سألت جهات سياسية المطالبين سابقاً بإحالة حادثة قبر شمون على المجلس العدلي، لماذا يصمتون اليوم عن ‏جريمة في حجم الوطن ولا يطالبون على الأقل باحالتها عليه؟‎

ـ نفت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان يكون مطلقو النار على المتظاهرين يتبعون لها لكنها لم تحدد هويتهم ‏علما انهم كانوا يتحركون في حماية الجيش والقوى الامنية‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

توقعت مصادر أمنيّة أن تتم إضافة ملف السفينة لطف الله التي حملت السلاح للجماعات الإرهابيّة في سورية وتمّ ‏تفريغ حمولتها في مرفأ بيروت الى التحقيقات في تفجير المرفأ لمعرفة إذا كانت قد خزنت في العنبر ذاته وتسبّبت ‏بتفجير حمولة الأمونيوم‎.

ـ كواليس‎

قال مرجع دبلوماسي أوروبي إن البحث الجاري حول أزمات عديدة في المنطقة يتمّ بين فرنسا وإيران وإن الملفات ‏المطروحة تتضمّن اليمن ولبنان كبداية ويمكن أن تتوسع لتطال ملفات أوسع في ظل التعاون الأميركي الفرنسي ‏المستجدّ‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ بدأ حزب بارز طرح فرضية عمل مخابراتي أمني كبير في انفجار بيروت على رغم تشديده في البداية على أنه ‏كان حادثا وليس مفتعلا‎.

ـ تقول أوساط صيداوية انه لو لم تتم إعاقة محاولات إنشاء محطة حاويات في مرفأ صيدا، لأمكن اليوم إستخدام ‏هذا المرفأ للإستيراد في غياب مرفأ بيروت‎.

ـ أعرب مرجع رسمي عن إستيائه من أداء مرجع آخر خصوصا في ما أعلنه من خيارات كبرى دون التوافق ‏عليها مع نظرائه‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ فوجئ مرجع سياسي وآخر حزبي داعميْن للحكومة بما ورد في كلمة رئيس الوزراء حول الانتخابات المبكرة، ‏وبقائه في السراي شهرين آخرين‎!

ـ لوحظ أن الوزارات التي تمّ الدخول إليها من قبل الثوار يوم السبت يشغلُها وزراء تابعون للتيار الباسيلي، وتتحمل ‏مسؤولية تردي الخدمات في قطاع الكهرباء، وتفلت الأسعار، والتسبب بالقطيعة مع الدول العربية‎!

ـ تساءل قطب معارض عن مبررات رفض رئيس الجمهورية للتحقيق الدولي في انفجار المرفأ، وهو يدرك جيداً أن ‏التحقيقات القضائية اللبنانية في عمليات التفجير والاغتيالات الداخلية غابت عنها الشفافية والموضوعية، ولم تصل ‏أي منها إلى كشف المخططين والمنفذين‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ تؤكد أوساط قيادية في حزب سياسي فاعل أنه مقبل على "تشكيلات واسعة" في صفوفه‎.

ـ ما زال "تيار المردة" يتريّث في قرار الاستقالة من الحكومة رغم أنه كان متحمّساً لذلك في الساعات الأولى ‏لانفجار المرفأ‎.

ـ يتردد أن خطوة اقتحام بعض الوزارات لم تلق موافقة العديد من المجموعات الاعتراضية‎.‎

‎

‎صحيفة الأنباء

‎*‎تشجيع على الاستقالة

وجه وزاري يعمل بعكس توجه حكومته في مسعى تشجيعي على استقالات وزراء‎.‎

‎*‎التقت وعادت

إحدى الشخصيات المستوزرة كانت التقت بجهات مهتمة بتسمية وزراء جدد بدل ‏المستقيلين، ثم عادت وأعلنت أنها لا تفكر بالوزارة‎.